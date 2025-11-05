Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Más de mil civiles están atrapados en Pokrovsk en medio del asedio ruso
- Moscú acusa a la OTAN de ensayar el bloqueo de Kaliningrado
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.348 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Putin ordena elaborar propuestas para un posible ensayo de armas nucleares
- Rusia asegura que la situación de los ucranianos en Pokrovsk y Kúpiansk es crítica
- Ucrania estrecha su cooperación militar con el Reino Unido, los países bálticos y los nórdicos
- Rusia acusa a la OTAN de ensayar el bloqueo del enclave de Kaliningrado
Guerra entre Rusia y Ucrania, en directo:
-
0:00
Buenas noches, arrancamos la narración sobre esta nueva jornada de guerra en Ucrania. Este miércoles se cumplen 1.348 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Puedes leer aquí lo ocurrido este martes.
-
0:46
Tropas rusas y ucranianas combaten en las ruinas de Pokrovsk
Las ruinas de Pokrovsk se han convertido en las últimas semanas en un verdadero campo de batalla entre las tropas rusas y ucraniana. El enclave es un centro de transporte y logística en el este de Ucrania que Moscú lleva más de un año intentando capturar.
El Ejército ucraniano informó de intensos combates en la ciudad, clave para la logística de Kiev en el frente. Aseguró que fuerzas especiales adicionales habían llegado al lugar y que se estaban enviando más armas y equipo.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pasado el martes visitando a las tropas cerca de Pokrovsk y en zonas aledañas, incluyendo Dobropillia, donde sus fuerzas están llevando a cabo una contraofensiva.
El Ministerio de Defensa ruso informó que sus soldados habían despejado 35 edificios de tropas ucranianas. También indicó que las fuerzas rusas estaban acorralando a las tropas ucranianas cerca de la ciudad de Kupiansk, en la región de Járkov, a unos 160 km al norte.
-
3:48
Pionyang ha enviado 5.000 soldados a Rusia para labores de construcción, según Seúl
Corea del Norte ha enviado progresivamente a unos 5.000 operarios militares de construcción a Rusia desde septiembre, según el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Sur, para realizar labores de reconstrucción de infraestructura en medio del constante apoyo de Pionyang a Moscú en su guerra contra Ucrania.
El NIS afirma también que alrededor de 10.000 soldados están desplegados en zonas fronterizas entre Rusia y Ucrania para misiones de vigilancia y unos 1.000 ingenieros militares adicionales se encuentran realizando misiones de desminado.
El organismo de inteligencia surcoreano ha advertido que siguen detectando señales de entrenamiento y selección de personal de Corea del Norte en preparación para nuevos envíos de tropas.
-
5:25
Rusia destruye 40 drones ucranianos durante la noche
Las unidades de defensa aérea rusas han destruido
40 drones ucranianos durante la noche, ha informado la agencia de noticias TASS, citando datos del Ministerio de Defensa ruso.
-
8:30
Bombardeo en la región ucraniana de Chernígov
Tres personas han resultado heridas durante la madrugada en ataques con drones rusos contra la ciudad de Nóvgorod-Siverskyi, en la región de Chernígov. Varias casas particulares y dos automóviles resultaron dañados, los rescatistas extinguieron todos los incendios, según informa en Telegram el Servicio de Emergencias ucraniano.
-
9:27
Rusia lanza 80 drones contra Ucrania
Las fuerzas rusas atacaron durante la pasada noche territorio ucraniano con 80 drones, de los que 61 fueron neutralizados por las defensas ucranianas y 18 impactaron en siete localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania en el parte que informa de los resultados del ataque, según recoge Efe.
Al mismo tiempo, el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko, informó en sus redes sociales de otro ataque exitoso de las fuerzas ucranianas contra la retaguardia rusa.
“La Central Termoeléctrica en la región rusa de Oriol está muy mal ahora mismo”, escribió en sus redes Kovalenko al informar del objetivo alcanzado dentro de Rusia.
La central de Oriol ya fue alcanzada por misiles Neptuno lanzados por la Marina ucraniana el 31 de octubre.
Ucrania trata de golpear ahora centrales eléctricas rusas en respuesta a la actual campaña rusa de bombardeos contra sus propias infraestructuras eléctricas. (Efe)
-
11:07
Rusia afirma que no se dan las condiciones para un reunión ente Putin y Trump
El viceministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Riabkov, afirma que actualmente no se dan las condiciones para una reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.
"Una reunión al más alto nivel, cualquiera que sea, requiere una preparación exhaustiva y una consideración minuciosa de todos los aspectos. A día de hoy no se cumple ni la primera ni la segunda condición para organizar dicha reunión", ha dicho Riabkov a medios locales.
Al mismo tiempo, añadió que las diplomacias rusa y estadounidense "se ocupan activamente de todo lo relacionado con la parte de contenidos de ese tipo de contacto". "Para nosotros lo importante es garantizar que se llenen de contenido concreto los marcos formulados por los presidentes cuando se reunieron en Anchorage (Alaska) a mediados de agosto", ha insistido. (Efe)
-
11:20
Rusia asegura que la situación en Pokrovsk y Kúpiansk es crítica para Ucrania
"A día de hoy la situación de las agrupaciones del ejército ucraniano (...) se está deteriorando con inusitada rapidez, sin dejar ninguna oportunidad de salvación a los soldados ucranianos, que no sea la rendición voluntaria", informa el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado en Telegram.
"El jefe del régimen de Kiev ha perdido totalmente el contacto con la realidad", señala el comunidado, en respuesta a la afirmación de Zelenski de que en Kúpiansk quedan "menos de 60 rusos".
Moscú añade que "a juzgar por los informes falsos" que recibe de su jefe del Estado Mayor, Oleksandr Sirski "carece totalmente de la información operativa sobre la situación en el terreno". Rusia descarta que Zelenski sea consciente de la situación e intente "ocultar hasta el último momento la verdad" tanto a sus socios occidentales como a la población.
Rusia advierte que dicha actitud tendrá como coste "la muerte de miles de soldados ucranianos".
Rusia asegura que los batallones ucranianos que defienden ambas ciudades "se encuentran atrapados en las ollas de Kúpiansk y Pokrovsk, y está sufriendo constantemente notables pérdidas debido a los ataques y los avances de las tropas rusas". (Efe)
-
12:07
Rusia acusa a la OTAN de ensayar el bloqueo del enclave de Kaliningrado
Rusia asegura que la OTAN ensaya durante sus ejercicios en el Báltico el eventual bloqueo del enclave ruso de Kaliningrado, incrustado entre Lituania y Polonia.
"Durante los ejercicios de la Alianza se están practicando escenarios como el bloqueo de Kaliningrado. La región (del Báltico) está siendo militarizada activamente y se llena de fuerzas y recursos de la coalición", ha dicho el viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushkó, en una entrevista con el diario Izvestia.
Según el diplomático, en estas condiciones las opciones para el diálogo con la OTAN se reducen. Rusia, ha añadido, defenderá sus intereses en la región a través de todos los medios legales y de otra índole. (Efe).
-
13:20
Ucrania estrecha su cooperación militar con el Reino Unido, los países bálticos y los nórdicos
Los ministros de Defensa del Reino Unido, los países bálticos, nórdicos y Países Bajos han firmado hoy en Bodø (Noruega) un acuerdo con su colega ucraniano para estrechar la cooperación militar con Kiev.
El memorando de entendimiento se enmarca dentro de la llamada Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), un grupo de cooperación en materia de defensa centrado en el norte de Europa y el mar Báltico que dirige el Reino Unido y que integran también Estonia, Países Bajos, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia.
El acuerdo, que concreta un compromiso alcanzado en mayo pasado en Oslo entre los líderes de los países miembros del JEF, permitirá la participación ucraniana en maniobras militares y reuniones de alto nivel, entrenamiento militar y un mayor involucramiento en las actividades de ese grupo.
"La firma supone un paso importante para el JEF. Refuerza nuestra cooperación, formaliza el marco de la colaboración reforzada y asegura que podamos actuar de forma rápida y efectiva con nuestros aliados, incluida Ucrania, para mantener la seguridad en el norte de Europa", señaló en un comunicado el ministro de Defensa noruego, Tore O. Sandvik. (Efe)
-
13:52
Ucrania asegura haber reforzado sus unidades en Pokrovsk y niega que estén rodeadas
Ucrania asegura haber reforzado sus unidades en la estratégica ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk (este) y niega que estén rodeadas, según ha afirmado su Estado Mayor. Asegura que continúan los combates para reforzar los flancos en el área de Pokrovsk y Myrnohrad y asegurar las rutas de suministro.
Rusia aseguró horas antes que las tropas ucranianas estaban rodeadas y que su situación era crítica. (Reuters).
-
14:25
Zelenski informa a la nueva primera ministra de Japón de sus planes para exportar armas
El presidente ucraniano ha mantenido una conversación telefónica con la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, a la que invitó a visitar Ucrania e informó de sus planes de empezar a exportar en noviembre armas de las que la industria de defensa ucraniana tiene excedentes, como los drones marinos.
Zelenski también le habló a la primera ministra de "la situación diplomática y de las oportunidades para hacer efectiva la presión sobre Rusia" de forma que Putin acepte sentarse a negociar el final de la guerra. "He informado a la primera ministra sobre nuestras intenciones de desarrollar exportaciones controladas de armas y de construir alianzas fuertes para la producción conjunta de armamento capaz de proteger a nuestros amigos de las amenazas", ha escrito Zelenski en redes sociales.
El presidente ucraniano también ha informado a Takaichi de las necesidades de su país en materia de defensa aérea, y le ha agradecido su disposición a seguir ayudando a Ucrania con el envío de equipamiento energético para hacer frente de cara al invierno a las consecuencias de los ataques rusos contra el sistema eléctrico ucraniano.
En un comunicado publicado por la oficina de Takaichi, la primera ministra nipona asegura haberse comprometido ante Zelenski a seguir apoyando a Ucrania, como lo había hecho su predecesor en el cargo, y a los esfuerzos de Kiev "para lograr una paz justa y duradera".
-
14:36
Moldavia cierra la Casa de Rusia, un paso criticado por el Kremlin
Moldavia ha anunciado hoy la clausura de la Casa de Rusia. La decisión ha sido aprobada por unanimidad en una reunión del Gabinete del nuevo primer ministro del país, Alexandru Munteanu. "Es una iniciativa muy esperada y bienvenida", comentó el jefe de Gobierno, citado por medios moldavos.
La Casa de Rusia fue abierta en esa antigua república soviética en virtud de un acuerdo de 2001 bilateral sobre la creación de centros culturales.
El Kremlin ha criticado la decisión del Gobierno moldavo y ha afirmado que "solo se puede lamentar" lo considera una negación de todo lo ruso. No obstante, ha reiterado que desea mantener buenas relaciones con Moldavia.
-
16:50
Putin ordena propuestas para un posible ensayo nuclear ruso
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado a sus altos funcionarios que elaboren propuestas para un posible ensayo de armas nucleares, algo que Moscú no ha hecho desde el colapso de la Unión Soviética en 1991.
El ministro de Defensa, Andréi Belousov, ha informado a Putin que las recientes declaraciones y acciones de Estados Unidos hacían conveniente prepararse de inmediato para ensayos nucleares a gran escala. Belousov ha afirmado que el centro de pruebas ruso en el Ártico, en Nueva Zembla, podría albergar dichos ensayos con poca antelación.
"Instruyo al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Defensa, a los servicios especiales y a los organismos civiles pertinentes para que hagan todo lo posible por recabar información adicional sobre el tema, analizarla en el Consejo de Seguridad y presentar propuestas consensuadas sobre el posible inicio de los preparativos para los ensayos de armas nucleares", ha declarado Putin.
Ningún país, aparte de Corea del Norte (la más reciente en 2017), ha llevado a cabo pruebas explosivas de armas nucleares en el siglo XXI.
-
18:15
La actriz Angelina Jolie visita la ciudad ucraniana de Jersón, según medios ucranianos
La actriz estadounidense y embajadora de buena voluntad de Unicef Angelina Jolie ha visitado la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur del país, según ha informado la agencia pública de noticias, Ukrinform, y la radiotelevisión pública, Suspline. La visita de Jolie a esa ciudad, liberada por Ucrania en noviembre de 2022 pero que sigue siendo blanco de ataques rusos, también ha sido confirmada por el exconsejero municipal de Jersón Vitali Bogdánov, que ha publicado en su cuenta de Facebook una fotografía de la actriz en un refugio subterráneo antiaéreo.
En el primer año de la guerra, Jolie visitó la ciudad de Leópolis, en Ucrania occidental y cercana a la frontera con Polonia.
Jersón es atacada todos los días con fuego de artillería y drones por las fuerzas rusas desde la orilla oriental del río Dniéper que baña la ciudad. La ciudad está considerada una de las más peligrosas de Ucrania en estos momentos.
-
19:13
Más de mil civiles están atrapados en Pokrovsk en medio del asedio ruso
Un total de 1.200 civiles ucranianos están atrapados en la ciudad de Pokrovsk en medio del asedio ruso y su evacuación es “prácticamente imposible” debido al deterioro de la situación en la zona, según ha informado el responsable de cuestiones civiles de la administración militar de la región de Donetsk. Y otras 600 personas permanecen en zonas colindantes al municipio, según ha señalado el funcionario a la agencia ucraniana Ukrinform.
Rusia trata de tomar la ciudad de Pokrovsk -que antes de la guerra tenía unos 60.000 habitantes- con una ofensiva en la que participan al menos 11.000 soldados. Centenares de soldados rusos se han infiltrado entre las líneas ucranianas y combaten desde dentro de la ciudad para hacerse con su control.
-
20:04
Ucrania introducirá períodos fijos de servicio militar por falta de reclutas y deserciones
Ucrania introducirá períodos fijos de servicio militar para combatir la falta de reclutas y las miles de deserciones con el objetivo de hacer frente a un Ejército ruso numéricamente superior, en una guerra que se acerca a su cuarto aniversario.
Todos los nuevos soldados y los que ya sirven -incluidos aquellos que fueron movilizados en lugar de alistarse voluntariamente- tendrán derecho a firmar un contrato que varíe entre dos y cinco años o más, seguido de un año de exención del servicio militar, según una iniciativa anunciada esta semana por el ministro de Defensa ucraniano, Denís Shmigal.
"Estamos respondiendo a una demanda clave del personal militar, sus familias y la sociedad. Los nuevos contratos tienen que ver con la equidad y la previsibilidad", ha señalado Shmigal.
-
20:51
Putin pide estudiar la reanudación de los ensayos nucleares ante la opción de que EE.UU también lo haga
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha encargado este miércoles al Gobierno que le presente un informe sobre la necesidad de reanudar los ensayos nucleares, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, se planteara recientemente la posibilidad de realizar pruebas con armamento nuclear.
Putin ha pedido a los ministerios de Defensa y Exteriores, a los servicios secretos y a otras estructuras civiles que "presenten una propuesta consensuada sobre el posible comienzo de los preparativos de las pruebas con armas nucleares" y ha subrayado que el Kremlin se mantiene fiel a su política de no realizar dichos ensayos mientras otras potencias hagan lo mismo, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia transmitida en directo por la televisión.
-
21:08
Un conductor del convoy de Angelina Jolie fue interceptado por reclutadores en Ucrania
Uno de los conductores del convoy en el que la actriz estadounidense Angelina Jolie viajó a la ciudad ucraniana de Jersón fue interceptado por reclutadores y llevado a un centro militar para verificar si estaba al día con sus obligaciones con el Ejército, según ha informado este miércoles el Mando de las Fuerzas Terrestres ucranianas a la agencia de Kiev Unián.
El incidente, que se produjo el martes, ocurrió en la región de Mikoláyiv, en el sur de Ucrania y vecina de la parcialmente ocupada Jersón, a la que se dirigía la comitiva. Al pasar por un control en la carretera, los reclutadores comprobaron que uno de los conductores -nacido en 1992 y obligado, por tanto, a registrarse para poder ser llamado a filas- no tenía los documentos necesarios.
Ante esta circunstancia, explicaron las Fuerzas Terrestres, fue llevado a un centro de reclutamiento, donde se estableció que el varón en cuestión está en condiciones de ser llamado a filas y se le dejó continuar el viaje con el resto de personas que viajaban en el convoy.
-
21:22
Podcast 'Diario de Ucrania' | Día 1351: Marc Marginedas: "La Rusia de Putin es mafia, dinero y poder"
El periodista de 'El Periódico', Marc Marginedas, que fue corresponsal en Moscú, nos presenta su libro 'Rusia contra el mundo', editado por Península, en el que analiza cómo Putin lleva más de 20 años intentando construir una realidad paralela para proyectar una imagen de imperio apoyándose en la propaganda, la represión, la corrupción, la mafia y el crimen organizado. Hablamos con él, entre otras cosas, sobre la situación actual en Rusia, "un país con una grandísima desigualdad", según Marginedas, y sobre el futuro de la guerra de Ucrania.
Por AITOR SÁNCHEZ. En RNE Audio.
-
21:44
Eslovaquia aceptaría gas de EE.UU a través de Polonia si los precios son "razonables"
Eslovaquia podría sustituir sus importaciones de gas ruso por suministros estadounidenses a través de Polonia, siempre que sean "razonables" los precios de la materia prima y las tarifas de tránsito, ha afirmado este miércoles el presidente eslovaco, Peter Pellegrini.
El jefe de Estado se ha manifestado así favorable a aceptar la oferta que le hizo hoy su homólogo polaco, Karol Nawrocki, durante una reunión que han mantenido en Bratislava. "Aplaudo la oferta del presidente y las iniciativas del Gobierno polaco que permitirán a Polonia convertirse en una alternativa importante para las importaciones de gas de Eslovaquia en el futuro, mediante la interconexión de nuestras redes de gas", ha señalado Pellegrini en una rueda de prensa conjunta.
"Por supuesto, siempre que sea a un precio razonable y con tarifas de tránsito razonables (...); se trata de una oportunidad única para diversificar aún más nuestras importaciones de energía", ha añadido el jefe de Estado.
Eslovaquia es, junto a Hungría, uno de los dos países de la Unión Europea que se opone a adelantar a 2028 la desconexión completa del bloque comunitario de las importaciones de hidrocarburos rusos, algo que sí quieren hacer el resto de los Veintisiete.
-
22:01
Estonia detiene a un supuesto propagandista prorruso por actividades contra el Estado
La Policía de Seguridad de Estonia detuvo el martes al influyente y propagandista prorruso Oleg Bessedin por haber cometido supuestamente, entre otros delitos, actividades contra el Estado, como la difusión de programas de televisión rusos sancionados por la Unión Europea.
Sobre Bessedin pesa la sospecha de realizar actividades coordinadas con varias personas de Rusia en un canal de Youtube "especializadas en influir" a favor de Moscú, ha informado este miércoles la radiotelevisión pública de Estonia 'ERR' en base a declaraciones del fiscal general estonio, Taavi Pern.
Bessedin, que contaba con cientos de miles de seguidores en redes sociales como Facebook y Youtube, se encuentra en prisión preventiva por decisión de un tribunal estonio, ante la posibilidad de que se fugue a Rusia, donde, según la 'ERR', aún mantiene contactos profesionales.