Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Más de mil civiles están atrapados en Pokrovsk en medio del asedio ruso

0:46

Tropas rusas y ucranianas combaten en las ruinas de Pokrovsk

Las ruinas de Pokrovsk se han convertido en las últimas semanas en un verdadero campo de batalla entre las tropas rusas y ucraniana. El enclave es un centro de transporte y logística en el este de Ucrania que Moscú lleva más de un año intentando capturar.

El Ejército ucraniano informó de intensos combates en la ciudad, clave para la logística de Kiev en el frente. Aseguró que fuerzas especiales adicionales habían llegado al lugar y que se estaban enviando más armas y equipo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pasado el martes visitando a las tropas cerca de Pokrovsk y en zonas aledañas, incluyendo Dobropillia, donde sus fuerzas están llevando a cabo una contraofensiva.

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus soldados habían despejado 35 edificios de tropas ucranianas. También indicó que las fuerzas rusas estaban acorralando a las tropas ucranianas cerca de la ciudad de Kupiansk, en la región de Járkov, a unos 160 km al norte.