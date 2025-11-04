Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 4 de noviembre de 2025 | Zelenski visita a sus tropas en el frente de Pokrovsk, asediada por Rusia
- Las fuerzas rusas estrechan el cerco a Kúpiansk y amplían el control de Pokrovsk
La guerra en Ucrania ha cumplido este martes 1.347 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Lituania y Rusia negocian la extensión del acuerdo para el tránsito de gas a Kaliningrado
- Rusia estrecha los cercos en Pokrovsk y Kúpiansk y arrasa el sistema energético ucraniano
- Ucrania dice que Rusia busca una "crisis humanitaria" con ataques a su red energética
- La armada de Ucrania confirma haber atacado una central eléctrica rusa en el óblast de Oriol, al sudoeste de Moscú
- Polonia intercepta por tercera vez en esta semana un avión ruso sobre el Báltico
Guerra entre Rusia y Ucrania, resumen del 4 de noviembre:
0:01
Buenas noches, arrancamos la narración sobre esta nueva jornada de guerra en Ucrania. Este martes se cumplen 1.347 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Puedes leer aquí lo ocurrido este lunes.
2:19
Ucrania abrirá dos oficinas para la venta de armas sobrantes
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho que, en lo que queda de año, Ucrania abrirá dos oficinas para la venta de armas que el país haya producido de más.
Ha hablado de dos capitales de exportación donde venderán esas armas para obtener ingresos para su "producción nacional de cosas escasas" para las que no tienen suficiente dinero. Ha confirmado que las primeras ciudades en las que estarán sus oficinas serán Berlín y Copenhague, capitales de Alemania y Dinamarca, dos de los países que más se han volcado en la ayuda militar a Ucrania frente a la guerra rusa.
4:10
Explosión en planta la petroquímica en Bashkortostán, Rusia
Una explosión en la planta petroquímica de Sterlitamak, en Bashkortostán, Rusia, ha provocado el colapso parcial de una planta de tratamiento de agua, según la administración de la ciudad, ubicada en los montes Urales.
No se han reportado heridos de inmediato.
5:52
Xi califica de "elección estratégica" la relación con Rusia
El presidente chino, Xi Jinping, ha afirmado que "salvaguardar, consolidar y desarrollar las relaciones entre China y Rusia es una elección estratégica para ambas partes", durante su encuentro en Pekín con el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.
Xi ha subrayado que la cooperación bilateral "ha avanzado con determinación pese a un entorno externo turbulento" y ha asegurado que China está dispuesta a vincular su XV Plan Quinquenal con las estrategias de desarrollo económico y social de Rusia, en un esfuerzo por "impulsar un crecimiento de mayor nivel y calidad", ha informado la cadena estatal CCTV.
El también secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) ha llamado a consolidar los vínculos en ámbitos como la energía, la agricultura, la conectividad y la industria aeroespacial, así como a explorar nuevas áreas de cooperación en inteligencia artificial, economía digital y desarrollo verde.
Sobre el conflicto en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua en la cual ha pedido respeto para "la integridad territorial de todos los países", incluida Ucrania, y atención para las "legítimas preocupaciones de todos los países", en referencia a Rusia. Asimismo, Pekín se ha opuesto a las "sanciones unilaterales ilegales" contra Moscú por "no solucionar los problemas".
5:53
Las unidades de defensa aérea rusas ha destruido 85 drones ucranianos durante la noche, según ha informado la agencia moscovita RIA.
8:15
Rusia ha atacado la infraestructura energética y portuaria en la región ucraniana de Odesa
Rusia ha atacado la infraestructura energética y portuaria civil en un ataque masivo con drones durante la noche en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, según ha informado su gobernador el martes. "A pesar del trabajo activo de las fuerzas de defensa aérea, que destruyeron la mayoría de los objetivos enemigos, se registraron impactos en instalaciones de infraestructura energética y portuaria civil", ha escrito Oleh Kiper en la aplicación de mensajería Telegram. Además, ha añadido que los rescatistas extinguieron rápidamente los incendios y que no hubo víctimas. (Reuters)
8:18
Drones ucranianos atacan refinería en la región rusa de Bashkortostán
Ucrania ha atacado con drones una refinería de la región rusa de Bashkortostán, donde ha causado daños a los sistemas de purificación de agua de la instalación, según han informado las autoridades locales. "El complejo industrial de Sterlitamak fue objeto de un ataque terrorista con dos drones. Las fuerzas del Ministerio de Defensa y los servicios de seguridad de la empresa derribaron ambos drones. Los restos cayeron en un taller auxiliar de la zona industrial", ha escrito en Telegram el gobernador de la región, Radi Jabírov.
A su vez, el jefe de la Administración de Sterlitamak, Emil Shaimardánov, ha informado en Telegram de una explosión en el taller de purificación de agua de la refinería. "Tuvo lugar el derrumbe parcial del taller. En el taller trabajaban cinco personas. Según datos previos no hubo víctimas", ha añadido. Ha señalado que los servicios de emergencias y él mismo acudieron al lugar de los hechos y ha llamado a la población a no dejarse llevar por el pánico y no confiar en las informaciones no oficiales.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha señalado en Telegram que durante la pasada noche Ucrania lanzó 85 drones de ala fija contra objetivos en ocho regiones rusas y ha aseverado que todos habían sido interceptados y derribados. El grueso de los ataques correspondió a la región de Voronezh, con 40 drones, seguida de Nizhni Nóvgorod, con 20, y Bélgorod, con 10.
Los restantes ataques afectaron a las regiones de Kursk, Lípetsk, Volgogrado, Bashkortosán y Sarátov. Desde hace varios meses, Ucrania ha intensificado los ataques contra la infraestructura crítica rusa, lo cual ha obligado a Moscú a aprobar un proyecto de ley que prevé el llamado de reservistas para proteger estas instalaciones. Aunque esta normativa aún no ha sido firmada por el presidente ruso, Vladímir Putin, algunas regiones ya comenzaron a crear unidades de reservistas, que pasarán una preparación militar intensiva y se sumarán a la defensa antiaérea rusa. (EFE)
8:37
Nuevo ataque “masivo” ruso contra infraestructura portuaria y energética de Odesa
Rusia ha lanzado anoche un ataque “masivo” con drones en dos oleadas que ha alcanzado infraestructura portuaria y energética de la región ucraniana de Odesa, según dijo en sus redes sociales el gobernador Oleg Kiper. El gobernador ha explicado que algunos de los drones fueron interceptados, pero otros no pudieron ser derribados e impactaron en las citadas infraestructuras.
Varias calzadas, infraestructuras de producción y equipamiento resultaron dañados, ha dicho Kiper sin dar más detalles sobre estos desperfectos. El gobernador ha agregado que no hubo muertos ni heridos. (EFE)
09:00
Rusia lanza 130 drones contra Ucrania y más de treinta impactan en catorce localizaciones
Rusia ha atacado durante la pasada noche Ucrania con 130 drones, de los que 31 impactaron en catorce localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana. Además de los drones, Rusia ha lanzado un misil balístico Iskander-M y seis misiles antiaéreos S-300 que no fueron derribados.
Según el parte de este componente de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, 92 de los drones han sido neutralizados por las defensas ucranianas. Cerca de ochenta de los drones lanzados por Rusia eran aparatos no tripulados kamikaze Shahed.
En el momento de la publicación del parte varios drones rusos seguían sobrevolando territorio ucraniano. (EFE)
12:02
Las fuerzas rusas estrechan el cerco a Kúpiansk y amplían control de Pokrovsk
Las fuerzas rusas han continuado estrechando el cerco a la ciudad de Kúpiansk (Járkov) y ampliaron su control en Pokrovsk, importante nudo logístico de Donetsk, también cercado por los militares rusos, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte de guerra diario. "En la ciudad de Kúpiansk de la región de Járkov, las unidades del Sexto Ejército continúan estrechando el cerco a la agrupación enemiga", ha señalado en Telegram el mando castrense ruso.
Según Defensa, los militares rusos han repelido un nuevo contraataque de la Brigada 1 de la Guardia Nacional ucraniana que buscaba abrirse paso al río Oskol y garantizar la retirada de las unidades bloqueadas en el margen izquierdo del río. "Continúa estrechándose el cerco de la agrupación enemiga por el nordeste en las cercanías de la localidad de Petropávlivka de la región de Donetsk", ha puntualizado la dependencia.
En Pokrovsk, según Defensa, las unidades rusas han ocupado 35 edificios en dos barrios de la ciudad, mientras que en las localidades satélites de Gnativka y Rog tomaron otros 24 edificios. "Fueron repelidos diez ataques del enemigo en el norte y noroeste de la ciudad de Krasnoarméisk (nombre ruso de Pokrovsk) que tenían como fin romper el cerco. Fueron abortados tres intentos de desbloquear la agrupación del ejército ucraniano con ayuda de mercenarios extranjeros en las cercanías de Grishino", ha ñadido el mando militar ruso.
Además, en la vecina Mirnograd, (Dimitrov para los rusos) han sido capturados 17 edificios. "Continúa ampliándose la zona de control y estrechándose el cerco de la agrupación enemiga por el este", ha señalado Defensa.
14:30
Grossi: No podemos descartar un nuevo corte en la central nuclear de Zaporiyia
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, no ha destacatado que se pueda producir un nuevo corte en el suministro eléctrico externo de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia (ZNPP), la mayor de Europa y ocupada por Rusia desde marzo de 2022.
"Desgraciadamente, no podemos descartar que (un nuevo corte) pueda suceder. Este ha sido el noveno y ha sido de extrema gravedad", ha declarado a los periodistas Grossi, en una rueda de prensa tras la apertura de la sexta edición de salón mundial sobre la energía nuclear civil, que se celebra en Villepinte, en las afueras de París.
El diplomático argentino se expresó así acerca del corte de un mes al suministro eléctrico externo en Zaporiyia, lo que, hasta su resolución el pasado 23 de octubre con ayuda de la OIEA, requirió la activación de generadores diésel, una situación sobre la que Rusia y Ucrania se culparon mutuamente.
Grossi reconoció que se ha estado "al borde del precipicio" y explicó que el largo corte de un mes se debió a la complejidad de las negociaciones, en las que la OIEA jugó el papel de intermediario para obtener un alto el fuego local temporal que permitiesen las reparaciones de reconexión con la red ucraniana.
"Tuvimos que ir a los niveles más altos en ambos países (presidentes de Ucrania y Rusia) para hablar sobre este tema, que, en el papel, era algo circunscrito a una intervención de electricistas que suben a un poste para realizar las reparaciones", señaló. "Podéis imaginar el tipo de tensión que había en el ambiente -agregó-. Por eso, no podemos excluir que vuelva a suceder, aunque, al mismo tiempo, esperemos que esto nos sirva de lección para evitarlo en el futuro".
El 23 de septiembre pasado la planta quedó desconectada de la red eléctrica ucraniana, situación de la que Rusia responsabilizó a Ucrania por unos ataques que dañaron el tendido eléctrico. Sin embargo, unas imágenes de satélite analizadas por Greenpeace Ucrania no hallaron pruebas que respaldasen estas alegaciones, lo que llevó a la ONG a acusar a Moscú de un sabotaje deliberado.(EFE)
14:20
Lituania celebra refuerzo de disuasión en inicio obras de planta de alemana Rheinmetall
Lituania ha celebrado este martes como paso hacia un refuerzo de la disuasión el inicio de las obras de construcción de una fábrica de munición de artillería de 155 milímetros del consorcio armamentístico alemán Rheinmetall en este país báltico, miembro de la OTAN y de la Unión Europea y fronterizo con las hostiles Bielorrusia y Rusia.
"Para Lituania, esta fábrica de munición de artillería de última generación, la mayor inversión en el sector de la defensa en la historia del país, no es sólo un proyecto industrial. Es un paso estratégico destinado a reforzar la disuasión como condición previa para la paz", ha afirmado el presidente lituano, Gitanas Nauseda, durante la ceremonia de inauguración de las obras de estas instalaciones que se construirán en la ciudad de Baisogala.
"Creemos que la industria de defensa es crucial en nuestra situación y estamos muy contentos de que en territorio lituano tengamos aquí la primera gran empresa y no nos detendremos, continuaremos", dijo, por su parte, la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, a la prensa tras el acto de colocación de la primera piedra, en el que también participaron el secretario de Estado parlamentario en el Ministerio de Defensa alemán, Nils Schmid, y el director ejecutivo de Rheinmetall, Armin Papperger.
Además, ha agregado que "no se trata sólo de puestos de trabajo adicionales, inversiones y dinero adicional al presupuesto, sino también de una contribución muy significativa a la industria de defensa". "Lo que ha demostrado (la guerra en) Ucrania es que es especialmente importante cuando se trata de dotarnos de ciertos elementos aquí y ahora, que tener nuestra propia industria es de enorme interés para Lituania", ha declarado.
La ceremonia se celebró casi un año después de la firma del acuerdo con Rheimetall en noviembre de 2024. En un comunicado, la primera ministra afirmó que la planta de Rheinmetall, que se espera que comience a operar en 2026, supondrá "inversiones directas en Lituania de hasta 300 millones de euros" y la creación de al menos 150 puestos de trabajo.
En un comunicado, Nauseda informó, además, de la firma durante la ceremonia de un memorando de entendimiento para el inicio de negociaciones para una segunda planta de Rheinmetall en Lituania, en concreto, una empresa de fabricación de munición modular.
Además de la inversión del sector privado por parte de Rheinmetall, Alemania también está estacionando una brigada militar completa en Lituania y que supondrá el despliegue de alrededor de 5.000 soldados alemanes en el país báltico. (EFE)
15:10
Zelenski afirma que el informe de la UE es el más positivo hasta la fecha para Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha celebrado este martes los resultados de la evaluación a las reformas de su país incluidos en el informe anual sobre la ampliación de la Unión Europea (UE), presentado hoy por la Comisión Europea (CE), y aseguró que es el más positivo desde que el país fue admitido como candidato a la adhesión en 2022.
El informe de la CE sobre el progreso de los países candidatos reconoce el compromiso ucraniano con el objetivo de ser admitida en la UE, aunque advierte que Kiev debe hacer algunas reformas más rápido para cumplir el calendario de negociaciones trazado.
“Esta es la mejor evaluación hasta la fecha, prueba de que, incluso mientras nos defendemos de la agresión a gran escala rusa, Ucrania continúa haciendo reformas y transformándose según los estándares europeos”, ha dicho Zelenski en sus redes sociales.
El presidente ucraniano ha destacado asimismo que el informe considera que su país está preparado para el proceso de evaluación de los grupos de capítulos primero, segundo y sexto. El primer grupo de capítulos incluye cuestiones relacionadas con el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción. En el segundo están comprendidos los asuntos de mercado interior, mientras que el sexto se refiere a las relaciones exteriores.
La UE ha afirmado que Kiev ha avanzado en “reformas clave” y que ha adoptado hojas de ruta sobre el Estado de derecho, la administración pública y el funcionamiento de las instituciones democráticas, así como un plan de acción sobre las minorías nacionales que la Comisión “ha valorado positivamente”.
El informe destaca que la CE está comprometida con el “ambicioso objetivo” de Ucrania de concluir provisionalmente la negociación para finales de 2028 pero consideró que, para alcanzarlo, “es necesario acelerar el ritmo de las reformas” y, en especial, las referidas a aspectos fundamentales como el Estado de derecho, en particular.
La Comisión ya había manifestado con anterioridad que Ucrania está lista para comenzar las negociaciones sobre el primer grupo de capítulos, pero este paso ha sido vetado hasta ahora por Hungría. “Esperamos acciones decisivas de la UE para superar todos los obstáculos artificiales (en el camino) a una Europa fuerte y unida”, ha cerrado su mensaje Zelenski. (EFE)
16:28
Zelenski visita a sus tropas en el frente de Pokrovsk, asediada por Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha visitado este martes cerca de la asediada ciudad de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, a una de las unidades que defienden esta parte del frente bélico. “La situación operativa cerca de Pokrovsk y en las afueras fue el principal tema de conversación perfe, se lo con los soldados de la 25ª Brigada Separada Aerotransportada Sicheslav, que está implicada en las operaciones defensivas en este sector del frente”, ha escrito Zelenski en sus redes sociales.
El presidente ucraniano ha añadido que la reunión ha tenido lugar en ese mismo sector del frente y ha servido, entre otras cosas, para que condecorara a los militares. Entre los asuntos sobre los que ha hablado con ellos, Zelenski ha mencionado la situación en el frente y las cuestiones del suministro, la logística o las rotaciones de tropas.
El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado este martes que sus tropas siguen tomando paulatinamente más territorio en los alrededores de Pokrovsk, al tiempo que han ocupado en las últimas horas 35 edificios en dos barrios de la misma ciudad, donde se producen duros combates entre ambos bandos.
18:00
La empresa noruega Nammo fabricará y venderá munición en Ucrania con un socio local
El fabricante noruego de armamento Nammo ha firmado una carta de intenciones con un socio industrial ucraniano para producir, desarrollar y vender munición en Ucrania, según ha informado el Gobierno de Noruega en un comunicado el martes.
18:30
Putin da luz verde a ley que llamará a filas a reservistas para defender infraestructuras críticas del país
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha firmado este martes la ley que permite la creación de unidades de reservistas por contrato para garantizar la defensa de infraestructura críticas del país. El correspondiente documento ha sido publicado en el portal de información legal del Estado ruso.
El proyecto de ley, que permitirá enviar a los reservistas que firmen contrato con el Ministerio de Defensa a cumplir tareas de defensa de infraestructuras críticas, ha sido aprobado por ambas cámaras de la Asamblea Federal de Rusia.
El jefe adjunto del Departamento de Organización y Movilización del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, el vicealmirante Vladímir Tsimlianski, ha negado que esto suponga una movilización. "El proyecto de ley, preparado por iniciativa del Ministerio de Defensa de Rusia, no afecta a todos los ciudadanos y no prevé su reclutamiento para el servicio militar ni su envío a la zona de la operación militar especial o fuera del territorio del país", ha señalado a la prensa.
19:28
22:05
Reabren los aeropuertos de Bruselas y Lieja tras cerrar temporalmente por drones
Los aeropuertos belgas de Bruselas-Zaventem y de Lieja, al este de la capital, han reabierto su espacio aéreo tras haberlo cerrado durante más de una hora por la presencia de drones en las proximidades de sus instalaciones, según ha informado la radiotelevisión pública RTBF.
El aeropuerto de Bruselas ha cerrado hacia las 20.00 hora local y poco después ha ocurrido lo mismo con el de Lieja, hasta que las operaciones se han reanudado en torno a las 21.00 hora local. "Cuando se detecta un dron el procedimiento estándar consiste en suspender los vuelos durante al menos 30 minutos, el tiempo necesario para realizar las verificaciones y asegurarse de que no hay más sobrevuelo no autorizado. Esto es lo que ocurrió en este caso", ha explicado un portavoz del controlador aéreo Skeyes a RTBF.
Las autoridades no han establecido aún una conexión entre ambos incidentes. Durante el cierre, algunos de los aviones que se dirigían al principal aeropuerto de Bruselas y que debían aterrizar en la capital belga han sido desviados a otras localidades belgas como Charleroi o Brujas y también a aeródromos extranjeros como París o las ciudades alemanas de Maastricht, Colonia y Fráncfort (Alemania), según la web especializada Flight Radar.
22:48
El aeropuerto de Bruselas vuelve a cerrar por drones tras reabrir brevemente
El aeropuerto de Bruselas-Zaventem ha vuelto a cerrar su espacio aéreo este martes tras la detección de un nuevo dron, pocos minutos después de haber reanudado su actividad tras un primer cierre motivado también por el avistamiento de esos aparatos.
Los drones también provocaron el cierre temporal del aeropuerto de Lieja, al este de la capital, mientras que el alcalde de la localidad de Peer, Steven Matheï, indicó que varios ciudadanos alertaron sobre la presencia de seis de esos aparatos en las proximidades de la base militar aérea de Kleine-Brogel, cercana a la frontera con Países Bajos.