Las acusaciones de corrupción sacuden al gobierno ucraniano en plena guerra

Mijailo Podoliak, otro de los asesores de Zelenski, ha asegurado que las decisiones "personales" del presidente ucraniano responden al principio de "justicia para todos".

"No se va a hacer la vista gorda. Durante la guerra, todo el mundo debe comprender su responsabilidad. El presidente mira y escucha a la sociedad. Y responde directamente a una demanda pública: justicia para todos", ha escrito Podoliak en Twitter.

“Zelenskyy’s personnel decisions testify to the key priorities of the state... No "blind eyes". During the war, everyone should understand their responsibility. The President sees and hears society. And he directly responds to a key public demand – justice for all...“