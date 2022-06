La Comisión Europea avala que Ucrania se convierta en socio de la UE. Así lo ha asegurado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en Bruselas. "Tenemos un mensaje claro: sí, Ucrania merece una perspectiva europea y merecería ser admitida como país candidato", ha dicho.

"Ucrania ha demostrado claramente la aspiración y la determinación para vivir con los modelos y valores europeos", ha añadido.

Von der Leyen ha asegurado que Ucrania "ha avanzado mucho en los últimos ocho años" para adaptar sus instituciones y legislación, pero ha reconocido que "queda aún mucho por hacer" y ha recordado que el progreso hacia la adhesión "se basa en méritos".

Por ejemplo, ha asegurado que Kiev cumple ahora con un 80 % de las recomendaciones sobre derechos humanos, pero aún falta por adoptar una ley de respeto a las minorías étnicas. Von der Leyen ha asegurado también que Ucrania ha avanzado en la lucha contra la corrupción.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha agradecido el espaldarazo de la CE con un mensaje en Twitter en el que ha asegurado que la "acercará nuestra victoria".

“I commend the positive @EU_Commission Conclusion on ����’s candidate status. It’s the 1st step on the EU membership path that’ll certainly bring our Victory closer. Grateful to @vonderleyen & each EC member for a historic decision. I expect the positive result from #EUCO next week.“