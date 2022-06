Ucrania - Rusia, última hora de la guerra | El enclave de Severodonetsk resiste y Rusia sigue su ofensiva en el este y el sur

8:48. En Sloviansk, en la región de Donetsk, "los ocupantes rusos están concentrando sus esfuerzos en llevar a cabo una ofensiva. Están realizando reconocimientos de combate cerca de Krasnopillia, y la batalla continúa. El enemigo trató de hacerse con el control total de Bohorodychne, pero los defensores ucranianos rechazaron con éxito el asalto", añade el parte castrense del Ejército ucraniano. Los rusos siguen un día más bloqueando la navegación civil en la parte noroeste del Mar Negro.

8:43. En la región de Jersón, en el sur del país, el Estado Mayor General de las Fuerzas ucranianas asegura que ha conseguido golpear a los rusos y provocar algunas retiradas de su ejército que controlan parte de este área: "La aviación ucraniana ha golpeado grupos enemigos en distritos de la región de Jersón, (parcialmente ocupada por los rusos) tanto en la capital del mismo nombre, como en las cercanas Kakhovka y Beryslav" (Efe).

8:39: En la región de Járkov, cuya capital es la segunda ciudad del país,"los principales esfuerzos del enemigo se centran en mantener las fronteras capturadas, evitando que las fuerzas de defensa ucranianas alcancen la retaguardia de las tropas rusas que operan hacia Sloviansk", en la región de Donetsk, según el parte del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

8:36: Las tropas rusas siguen atacando poblaciones de los alrededores de Severodonetsk, según el parte del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicado en Facebook. "El enemigo lanzó un ataque aéreo sobre Ustynivka. La lucha continúa para obtener el control total de la ciudad de Severodonetsk. El agresor está moviendo unidades de artillería de cohetes adicionales en esta dirección", ha señalado.

8:30: La estratégica ciudad de Severodonetsk, en el este ucraniano, punto clave para controlar toda la región de Lugansk, resiste los ataques rusos que tratan de hacerse con el único polo de resistencia que queda en la urbe y que se localiza en las instalaciones de la factoría química de Azot. Según el último parte militar del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicado en su página de Facebook, los "ocupantes rusos continúan disparando con cañones y cohetes contra las posiciones ucranianas" en esa ciudad (Efe).

8:25: En el Donbás, las fuerzas ucranianas luchan con una gran desventaja, ya que las tropas rusas están desplegando una dura ofensiva. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advertía anoche que es el agresor el que tiene que decidir por si mismo poner fin a esta agresión, mientras el ministro ruso de Interior ha negado que Rusia haya invadido Ucrania. Informa María Eulate, enviada especial de RNE.

8:14: En las últimas 24 horas, las fuerzas rusas han seguido intentando recuperar el impulso en el eje de Popasna, desde donde buscan rodear Severodonetsk, según el informe de inteligencia del Reino Unido.

“Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 June 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/pljjAjMaRI ���� #StandWithUkraine ���� pic.twitter.com/b1WU2PBxHY “

8:06: Podcast 'Diario de Ucrania': la Unión Europea y Ucrania: ¿es posible la adhesión? Para entrar en la UE, Ucrania tendría que llevar a cabo transformaciones profundas. El proceso de adhesión es complicado y plantearía debates sobre la propia estructura de la UE. La foto la hace nuestra enviada especial a Ucrania María Eulate en un hospital que atiende a los militares que vuelven del frente.

7:56: Ampliación: Así será la Operación Eirene: 10.000 agentes protegerán la cumbre de la OTAN en Madrid en un despliegue sin precedentes para una cumbre marcada por la guerra en Ucrania. Más de 6.000 policías y 2.400 guardias civiles garantizarán la seguridad de los 5.000 participantes de 40 delegaciones. El Gobierno recomendará el teletrabajo y minimizar desplazamientos en la capital, que quedará "prácticamente bloqueada". Un reportaje de Álvaro Caballero.

7:51: Todas las propuestas de negociación que ha realizado Rusia para resolver la guerra con Ucrania "han sido un intento de apaciguamiento antes de apuñalarnos por la espalda", ha dicho este viernes Mykhailo Podoliak, asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Estas iniciativas para reanudar las negociaciones "son solo un intento de engañar para acumular reservas y reanudar la ofensiva" contra Ucrania, ha insistido Podoliak, quien ha participado en las fallidas conversaciones con Moscú, ahora paralizadas (Efe).

7:46: La Comisión Europea publica este viernes su informe sobre la adhesión de Ucrania, Moldavia y Georgia a la Unión Europea, tan solo tres meses después de que estos tres países solicitasen el ingreso por miedo a la amenaza de Rusia.

7:41: Un amplio dispositivo de seguridad se prepara con motivo de la cumbre de la OTAN de Madrid que abordará entre otros asuntos la guerra en Ucrania el 29 y el 30 de junio. Será el mayor dispositivo de seguridad desplegado en democracia con más de 10.000 agentes y que volverá a poner a prueba a España en la organización de eventos tan importantes como este.

7:36: El Reino Unido será el anfitrión de conversaciones sobre la reconstrucción de infraestructura clave en Kiev este viernes, un día después de que el canciller de Alemania, Olaf Scholz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Italia, Mario Draghi, hayan visitado Ucrania y hayan mostrado su respaldo a que sea miembro de la UE mientras sigue la ofensiva rusa en el este (Reuters).

05:37: Medios de Estados Unidos han identificado a un tercer exmilitar estadounidense desaparecido en Ucrania, después de que el miércoles ya se informase de otros dos veteranos cuyo paradero se desconoce. La cadena CNN y el diario The Washington Post contactaron con Heeson Kim, esposa del exmiembro de la Infantería de Marina de EE.UU. Grady Kurpasi, que había viajado a Ucrania a finales de marzo como voluntario para luchar contra los rusos. Kurpasi lleva desaparecido desde el 26 de abril, cuando le fue asignado un puesto de observación para ayudar en la evacuación de civiles.

03:52: El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que Rusia planea resistir las sanciones occidentales y completar su misión en el Donbás, en el este de Ucrania. "El objetivo número uno es proteger a la población del Donbás y de Lugansk de quienes están bombardeando Donetsk, por ejemplo, ahora mismo, y matando a civiles allí. Y lo han estado haciendo durante los últimos ocho o nueve años", ha subrayado Peskov en una entrevista en el canal estadounidense CNN.

02:36: El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha calificado de "día histórico" para su país la visita a Kiev de los líderes de Francia, Italia, Alemania y Rumanía, que han apoyado a Ucrania para que reciba el estatus de candidato a miembro de la Unión Europea. "Hoy es un día verdaderamente histórico: Ucrania ha sentido el apoyo de cuatro poderosos Estados europeos. Y en particular el apoyo a nuestro movimiento hacia la Unión Europea. Italia, Rumanía, Francia y Alemania están con nosotros. Los cuatro líderes, Draghi, Johannes, Macron y Scholz, apoyan la candidatura de Ucrania", ha detallado el mandatario ucraniano en su mensaje diario a la nación ucraniana. El presidente de Ucrania ha señalado que el apoyo de estos cuatro países, "por su puesto" no es suficiente y que aún debe conseguir la unanimidad de todos los países pertenecientes a la Unión, aunque ha defendido que durante este jueves se ha dado "un gran paso".

00.24: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado este jueves con el secretario general de la ONU, Antònio Guterres, sobre la situación global ante la guerra de Ucrania y le ha trasladado la necesidad de apostar por el multilateralismo y la cooperación para encarar las consecuencias del conflicto. En Twitter, el jefe del Ejecutivo ha citado la crisis alimentaria como una de las principales consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. "Esta tarde he hablado con el secretario general de la ONU, Antònio Guterres, sobre la situación global ante la guerra en Ucrania. Debemos apostar por el multilateralismo y la cooperación para abordar las consecuencias de este conflicto, como la crisis alimentaria", ha señalado Sánchez en el tuit.

00.09: Estados Unidos ha instado a Rusia a tratar como prisioneros de guerra y respetar los derechos de todos los combatientes que estén bajo su custodia, después de que los separatistas prorrusos condenaran a muerte a dos británicos que luchaban con el Ejército de Ucrania. En rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, ha defendido que la convención de Ginebra sobre conflictos armados debe aplicarse tanto en el caso de soldados ucranianos como de combatientes extranjeros que se alistaron voluntariamente.

00.05: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha ordenado a Rusia que no se lleve a cabo la ejecución de un ciudadano marroquí, condenado a muerte en la separatista república popular de Donetsk junto a dos británicos por luchar contra las fuerzas rusas, y ha recordado que Moscú sigue vinculada a las sentencias del TEDH hasta el 16 de septiembre. El TEDH, con sede en Estrasburgo, ha exigido al Gobierno ruso a que aporte información "en dos semanas para respetar la Convención de los derechos" del ciudadano marroquí, nacido en 2000 e identificado como Brahim Saadoune, cuya defensa había recurrido al Tribunal de Estrasburgo.

00.01: El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha negado en una entrevista emitida por la BBC que Rusia haya invadido Ucrania y ha acusado a los países occidentales de extender "noticias falsas". "Nosotros no invadimos Ucrania. Declaramos una operación militar especial porque no teníamos absolutamente ninguna otra forma de que Occidente comprendiera que arrastrar a Ucrania hacia la OTAN era una acción criminal", ha afirmado.

“"We are not ashamed of showing who we are" - Russia's foreign minister defiant in an interview with the BBC https://t.co/a0Pzi4Hvi4“