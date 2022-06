El limbo legal de algunos refugiados no ucranianos en España

La Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y organizaciones como CEAR aseguran que algunos refugiados no ucranianos que llegaron a España desplazados por la guerra de Ucrania no están recibiendo la protección temporal, pese a que cumplen los requisitos porque vivían legalmente en España y no pueden regresar a su país de origen.