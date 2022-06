Diario de Ucrania Día 114: la UE y Ucrania: ¿es posible la adhesión? 12:24 ¿Qué requisitos tendría que cumplir Ucrania para entrar en la UE? ¿Qué supondría para Bruselas? ¿Y cuáles son los intereses ucranianos? Nos lo explica Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos de la UCM. Viktoria tiene una posición en principio ventajosa, está con su marido y tienen un sueldo, pero la guerra la ha separado de sus familiares y amigos en Ucrania. La foto la hace nuestra enviada especial a Ucrania María Eulate en un hospital que atiende a los militares que vuelven del frente. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]