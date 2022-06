Los puentes principales sobre el río Siverski Donets, que unen la ciudad de Severodonetsk con el territorio controlado por Ucrania se encuentran ya, muy probablemente, destruidos. Es probable que Ucrania haya logrado retirar una gran parte de sus tropas de combate, que originalmente ocupaban la ciudad. La situación sigue siendo extremadamente difícil para las fuerzas y los civiles ucranianos que quedan al este del río, según el informe de la inteligencia británica.

