El hospital psiquiátrico de Borodianka, en la región de Kiev, quedó en manos de las tropas chechenas a principios del mes de marzo, cuando Rusia comenzó la invasión de Ucrania. "Tuve que pedir a los enfermos que no se asomaran a la ventana para que no les dispararan", dice Marina Ganivska, directora del centro, que tuvo que convencer a los ocupantes de que los hombres que estaban allí no eran soldados, sino pacientes.

El líder checheno es célebre por amparar y promover con total impunidad los reiterados abusos a los derechos humanos. La Convención de Ginebra prohíbe los ataques contra hospitales, pero Marina denuncia que los rusos colocaron artillería y minas en los alrededores y los usaron como escudos humanos, llevándose la vida de 12 pacientes.

Marina y algunas pocas enfermeras, sin médicos, cuidaron de más de 400 enfermos psiquiátricos, entre ellos 14 niños, en medio de los combates sin electricidad ni agua corriente, a 13º bajo cero. "Lo más duro fue cuando nos pusieron en fila y nos apuntaron mientras los pacientes me miraban como si fuera su madre, sin que pudiera protegerlos".

06.46 min Esteban Beltrán (AI) pide "voluntad política" para juzgar crímenes de guerra en Ucrania - Ver ahora