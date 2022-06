Un vídeo difundido en redes muestra a un militar realizando un disparo con su arma hacia una zona con niños mientras discute con tres uniformados. Las imágenes son reales, corresponden a un incidente el 10 de junio en Kiev y el Ministerio de Defensa de Ucrania ha informado de que ha suspendido de funciones al oficial.

La grabación, de 27 segundos de duración, muestra el momento en que un militar dispara con su pistola hacia una zona donde hay tres niños mientras discute con tres uniformados de negro. El vídeo corresponde a una cámara de seguridad y en su parte superior permite ver que se grabó el 12 de junio a las 18.46 horas.

“‼️An uncut video appeared showing a drunk officer from the General Staff of the Armed Forces of Ukraine shooting towards children. The children are running away. And this is not in the frontline zone,but in Kiev‼️

LOOK HOW THE POOR KIDS RUN���������� pic.twitter.com/aPvSaEQJBa“