Satélites y drones han definido el modo de ver la guerra de Ucrania, que cumple 100 días. Disponer de sus imágenes espectaculares nos ha ayudado a verificar y nos ha acercado a lo que ocurría en el teatro bélico, pero no despeja todas las incógnitas de lo sucedido sobre el terreno. Además, en muchos casos esos materiales nos han llegado “de parte”, con un propósito que no era casual. Estos son algunos episodios de los que tuvimos gran detalle visual, pero donde la tecnología no ha evitado que siga habiendo preguntas sin respuesta.

Maxar y Planet son las compañías de imágenes satelitales que más populares se han hecho durante la guerra, aportando nitidez sobre movimientos militares o grandes destrucciones del territorio. El hecho de que ambas tengan sede en EE.UU., Gobierno con el que mantienen relaciones comerciales, y también que su oferta pública de capturas sea bastante restringida, hace que se haya planteado en redes cuál es su criterio editorial, con los investigadores de fuentes abiertas pidiendo una provisión de imágenes más generalizada.

El origen de las capturas de dron ha sido más variado (son mucho más baratos). Tanto ucranianos como rusos han recurrido ampliamente a los aparatos de la compañía china Da-Jians Innovations, pero ha sido sobre todo la fabricación “casera” de estos vehículos aéreos no tripulados para disparar y/o vigilar (de ahí proceden muchas de las capturas que hemos visto), lo que ha convertido esta guerra en una “guerra de guerrillas aérea”.

En el caso de los satélites, parte de la ayuda que EE.UU. ha concedido a Ucrania ha sido en materia de servicios satelitales comerciales y las imágenes a las que hemos tenido acceso han revelado sobre todo movimientos de las tropas rusas, y no tanto de las ucranianas. Por el lado de los drones, una pregunta esencial ha sido en todo momento “qué están mostrando” pero la siguiente “quién ha grabado o difundido”. En muchos casos era evidente un propósito propagandístico, y entre otros los más comunes han sido alertar sobre un peligro concreto acompañándolo de peticiones para lograr más apoyo exterior o generar una determinada imagen del atacante, que podía ser negativa (país violento) o “victoriosa” según el autor.