Desde que estalló la guerra de Ucrania el 24 de febrero han surgido informaciones sobre la aparición de fosas comunes en zonas como Kiev, Jersón, Mariúpol, Bucha o Chernihiv. Las imágenes que circulan apuntan a crímenes de guerra, pero hemos encontrado el concepto “fosa común” para describir escenarios muy distintos, no siempre alineados con lo que se entiende legalmente por este tipo de enterramiento colectivo en cuanto a número de víctimas o afán de encubrimiento. Repasamos los casos que más se han denunciado.

Las autoridades ucranianas han hablado de fosas comunes en Bucha, en Kalynivka (1, 2) y en Kiev. Hemos visto imágenes de los dos primeros casos, pero no del tercero. A veces las hileras de cientos de tumbas que han captado los satélites y reproducido los medios son obra de los propios ucranianos, que trataron de dar sepultura a los cuerpos de los suyos con la mayor dignidad según las circunstancias, incluso identificando en la medida de lo posible individualmente a los enterrados. Las zanjas se cavan en zonas como las cercanías de los cementerios, porque o bien no dan abasto para albergar más víctimas de la guerra, o bien han sido objeto de bombardeos que impedían su utilización.

Hemos consultado fuentes expertas y hemos comprobado que no existe un concepto único de fosa común, ni siquiera en cuanto al número de víctimas que debe contener para ser considerada como tal. Judi Mionki, abogada especializada en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional que ha trabajado en casos de la Corte Penal Internacional, institución encargada de investigar los crímenes de guerra, nos dirige al Protocolo sobre Protección e Investigación de fosas comunes de la Universidad de Bournemouth (Reino Unido).

“New guidance on investigating & protecting mass graves has been published by BU & the International Commission on Missing Persons @TheICMP. The guidance outlines legal rules, & informed practice to support those protecting & investigating mass grave sites. https://t.co/eec55VVp1B pic.twitter.com/6UWziY4aQa“