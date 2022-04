La guerra de Ucrania ha generado una discusión sobre si los horrores vividos por los civiles merecen calificarse o no como “genocidio”. El presidente de EE.UU., Joe Biden, cree que sí, pero el de Francia, Emmanuel Macron, prefiere evitar esta palabra. Te explicamos cómo define el derecho internacional el genocidio y qué episodios históricos se han calificado como tal.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, utilizó el término “genocidio”en un acto el pasado 12 de abril para referirse a lo ocurrido en Ucrania. Con respecto a la subida de los precios, declaró que “no deberían depender de si un dictador declara una guerra y perpetra un genocidio a medio mundo de distancia”. A Emmanuel Macron, presidente de Francia, le preguntaron por la cuestión, y respondió que “Rusia ha desatado unilateralmente la guerra más brutal” pero que no creía que “las escaladas verbales sirvan a esta causa” y prefiere ser “cuidadoso con estos términos”.

De genocidio ha hablado hasta Vladimir Putin, que defiende que su intervención militar ha sido para evitar este crimen. El presidente de Rusia alude a la presunta violencia sistemática ejercida contra la población prorrusa del Donbás, idea que no refrenda ninguna organización internacional de peso.

Dirigido contra grupos

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 adopta la misma definición del término. Recoge la competencia de juzgar “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”. Considera que estos son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad (“ataque generalizado o sistemático contra una población civil”) y los crímenes de guerra (infracciones graves de los derechos humanos durante un conflicto armado). También se refiere al crimen de agresión (cuando teniendo el control político o militar se planifica o realiza un acto de agresión que suponga una violación de la Carta de las Naciones Unidas). Son definiciones que no siempre marcan un límite claro entre un tipo de crimen u otro, según distintas páginas web de la ONU que hemos consultado.

Ninguna de estas definiciones asocia el concepto de genocidio al número de víctimas per se. Por tanto genocidio no es, según su definición legal, un crimen a gran escala. Pero sí es un crimen que tiene intención de destruir total o parcialmente no a personas tomadas individualmente, sino a grupos (las cursivas son nuestras). La expresión “con la intención de destruir (a un grupo)” es motivo de controversia y para la que Amnistía Internacional aclara que “es crucial y, al mismo tiempo, con frecuencia muy difícil encontrar pruebas claras de los motivos y las intenciones detrás de los actos” (pág. 2).