El departamento de prensa de la BBC ha emitido un comunicado a través de Twitter en el que asegura que se trata de un “vídeo falso”. Añade que han “tomado medidas para que se retire” el contenido y pide que “no se comparta”.

“We are aware of a fake video with BBC News branding suggesting Ukraine was responsible for last week’s missile attack on Kramatorsk train station. The BBC is taking action to have the video removed. We urge people not to share it and to check stories on the BBC News website.“