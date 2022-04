Las últimas semanas Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de ataques en la estratégica ciudad de Rubizhne que han liberado columnas de humo naranja, presumiblemente de ácido nítrico. Hemos consultado a fuentes expertas y realizado un análisis satelital en colaboración con la plataforma del CSIC PTI Teledetect. Confirma los numerosos bombardeos en la localidad pero no permite asegurar que hayan golpeado emplazamientos con silos químicos en las fechas señaladas. Tampoco aclara la autoría.

Rusia anunció el 21 de abril haber tomado Rubizhne e hizo lo mismo el día 25. Se ha difundido un vídeo mostrando a sus tropas en este emplazamiento, pero no demuestra su control del territorio. Desde que el Ejército ruso se acercó a la ciudad hemos visto en redes sociales hasta 8 fotografías y vídeos que muestran explosiones con columna de humo anaranjado en la ciudad, de 56.000 habitantes y situada en la provincia de Lugansk, a unos 100 km de la frontera. Estas imágenes, que publicitan las propias fuentes o medios oficiales, se acompañan de acusaciones cruzadas sobre presuntos ataques a depósitos de ácido nítrico o clorhídrico (1, 2, 3, 4 y 5). En redes se menciona como objetivo a la empresa química Zarya, extendida por buena parte de la ciudad.

No. Con el objetivo de distinguir si se trata de calor habitual procedente de chimeneas industriales o si son explosiones nuevas, hemos utilizado FIRMS , un mapa contra incendios de la NASA basado en satélites de sensor óptico que revela anomalías técnicas y los muestra en forma de píxeles rojos o amarillos. Además, lo hemos cruzado con imágenes satelitales de otro tipo (Sentinel-1, de la Agencia Espacial Europea, basado en radar de apertura sintética (SAR)), que observa mejor a través de las nubes. Los focos no aparecen antes, cuando las instalaciones industriales de la ciudad estaban en funcionamiento .

La peligrosidad de estas sustancias depende de la concentración. El ácido nítrico no es explosivo, pero sí tóxico, y según Pérez-Baroja puede provocar desde “ una irritación ocular hasta prácticamente la muerte ”. El nitrato de amonio también es peligroso porque es inflamable en presencia de oxígeno, dice Pérez-Baroja, pero también se utiliza como fertilizante. El día 5 hay aviso de toxicidad por parte de las autoridades ucranianas de la zona, pero el día 9 no se emite esa advertencia en redes sociales.

No lo sabemos. Solo habrá certeza total con la observación directa. Para complementar FIRMS hemos utilizado el servicio CSAR Eye de Sentinel-1, que puede informar sobre cambios estructurales en la superficie terrestre con 5m de resolución, pero no encontramos concordancia irrefutable entre fechas-imágenes-geolocalización. Los puntos de los presuntos ataques de los días 5 y 9 están rodeados de naves industriales, no de silos, lo que hace pensar en un ataque que golpeara a una de esas naves en la que hubiera nitrato de amonio. En este vídeo verás que, usado como fertilizante, este producto se suele almacenar en sacos . Pero nada descarta un camión cisterna portando ácido nítrico que pudiera estar presente en la zona . Estos camiones son visibles en imágenes de 2020 de Maxar que hemos visto en Google Earth.

Cruzando todos los datos, identificamos el día 5 un ataque plausible en un punto industrial con camiones y almacenes, pero no con cisternas visibles. Lo hemos identificado con un cuadrado rojo ( 48.992023, 38.396363 ) y está cerca del punto donde geolocalizó el ataque el usuario @666mancer . Puesto que en la zona no hay daños estructurales en silos, todo apunta a daños contra un almacén de nitrato de amonio o contra un camión cisterna de ácido nítrico . Combinando las indicaciones de FIRMS, el análisis con Sentinel 1 y la observación experta, la explosion más probable se observa en las coordenadas 49.006799, 38.376983 , de nuevo en un punto rodeado de almacenes techados. Hay una explosión posible sobre silos el día 10, pero como se ve más adelante eso sería después del anuncio que realizaron de la misma las autoridades.

¿Se podrá averiguar quién ha sido?

Es difícil sin observación directa en el lugar. Lo que podemos concluir es que no parece probable un ataque contra instalaciones fijas de ácido nítrico los días 5 o 9, pues los espacios que observamos con daños estructurales no se corresponden con su tipo de silo. Es más probable que esos días se haya golpeado algún objetivo móvil, como un camión de ácido nítrico, o algún almacén techado de nitrato de amonio. También sabemos que Zarya no ha sido el objetivo sistemático del asedio a esta ciudad, aunque no puede descartarse un sabotaje, una bomba perdida o un ataque puntual. En cuanto a la autoría, Rubizhne está la mayor parte del periodo analizado justo en la línea de enfrentamiento de ambas fuerzas, aunque Rusia lo da por controlado el día 25, de modo que técnicamente las dos han podido bombardear el lugar. Hemos visto en los mapas que se han destrozado zonas educativas y civiles, así como edificios emblemáticos (aquí el Palacio de Cultura), pero sobre todo se ha destruido el tejido industrial, logístico y de transporte de la localidad.

*Noticia con contribución de: Borja Díaz-Merry, Ainhoa Ramos, Lara Huwyler y Xavier Obach.