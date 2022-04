En redes se hizo viral hace unos días un vídeo en el que un sanitario permanece protegiendo a una mujer herida junto a una camilla durante un ataque en Ucrania. Son imágenes reales. Las hemos verificado y geolocalizado en Járkov y hemos hablado con el protagonista, Denis Petrenko, un joven voluntario de la Cruz Roja ucraniana.

“Our brave volunteer Denis Petrenko helping a wounded woman. Heavy shelling did not stop him from doing his duty. She is alive and recovering now! pic.twitter.com/XKQs69cj5H“