Ucrania sigue recabando apoyos en todo el mundo. El ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, ha hablado con su homólogo indonesio y están de acuerdo en que el bloqueo de los puertos ucranianos pone en riesgo la seguridad alimentaria global por lo que trabajarán juntos en resolver ese asunto.

“Spoke with Foreign Minister of Indonesia Retno Marsudi @Menlu_RI. We agreed that blocking of Ukrainian ports threatens global food security. We will work together on solving this problem. Indonesia is grateful to Ukraine for helping evacuate its citizens at the onset of invasion.“