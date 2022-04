La visita se ha llevado bajo un hermetismo absoluto, mientras el presidente de EE.UU., Joe Biden, ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter en la que recordó que este domingo se cumplieron dos meses de los ataques contra Ucrania por parte del Ejército ruso.

"Dos meses después de que (el presidente ruso Vladimir) Putin lanzara un ataque no provocado e injustificado contra Ucrania, Kiev sigue en pie. El presidente Zelenski y su gobierno elegido democráticamente permanecen en el poder, ha asegurado Biden.

Han pasado "dos meses de heroica resistencia nacional a la agresión rusa. Estoy agradecido a @POTUS (Biden) y al pueblo de EEUU por su liderazgo en el apoyo a Ucrania. ¡Hoy el pueblo ucraniano está unido y fuerte, y la amistad y la asociación (entre los dos países) son más fuertes que nunca!", ha contestado, a su vez, el mandatario ucraniano en Twitter.

“Two months of heroic nationwide resistance of ���� to the Russian aggression have passed. I’m grateful to @POTUS and the people of ���� for leadership in supporting ����. Today the Ukrainian people are united and strong, and ����-���� friendship and partnership are stronger than ever! https://t.co/5KzjLDJLVO“