Tras el suceso han aparecido en redes sociales imágenes que muestran el barco en llamas en el Mar Negro. En un vídeo de tres segundos observamos un buque en llamas junto a un remolcador a la luz del día sobre un mar en calma. En otra publicación se comparte una instantánea más cercana del barco aparentemente tomada desde el mismo lugar que la anterior, pues la barandilla blanca es idéntica en ambos casos, aunque desde una posición distinta.

Hemos analizado estas imágenes y hemos comprobado que el barco que aparece en ellas se corresponde con el modelo oficial Moskva. Se observan coincidencias como el radar de color blanco situado en el medio de la nave, la plataforma que se encuentra justo debajo, el elevador o la popa del barco, como puedes comprobar en este tuit que muestra una comparativa de una imagen de archivo del buque con otra de las difundidas como actuales.

Como han hecho notar otros usuarios, en las fotografías y vídeo difundidos el mar está en calma, lo que echa por tierra la versión rusa de que el barco se hundió como resultado de una tormenta. Otro análisis interesante es este que aporta el capitán de barco comercial John Konrad. Tras la observación exhaustiva de la imagen, concluye que el capitán del Moskva “abandonó el buque demasiado pronto”.

“This is the Russian Flagship #Moskva before she sank. It's impossible to fully assess the situation aboard based on one picture but marine salvage masters must make assumptions based on little information. As a ship captain and ship fire author here's what appears to be likely�� pic.twitter.com/pUjqo4j3Bs“