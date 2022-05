Las noticias relacionadas con ciertos animales despiertan gran interés. Este es el caso de la revelación por parte de un especialista en submarinos estadounidense que asegura que Rusia ha desplegado delfines entrenados militarmente para defender la entrada del puerto de Sebastopol en Crimea (península anexionada por Rusia en 2014), al sur de Ucrania. A pesar de que puede despertar sorpresa o incredulidad, el uso de mamíferos marinos es un hecho reconocido por algunos ejércitos que aseguran que tienen encomendada misiones defensivas, nunca ofensivas. Esto es lo que sabemos hasta ahora de la entrada en la guerra de estos mamíferos marinos.

El 27 de abril, el especialista estadounidense en submarinos H. I. Sutton (3 libros editados sobre el tema) publicó en Twitter que había localizado fotografías de satélite con corrales para delfines militares en la bocana del puerto de Sebastopol. Este puerto es la principal base militar rusa en el mar Negro y está en la península de Crimea (44.62560902494266, 33.51052707977741). Ese mismo día publicó en la web del U.S. Naval Institute (organismo no oficial) un artículo extenso con fotografías de satélite detalladas de unas figuras rectangulares flotando en la misma entrada del puerto que, según el autor, demuestran el uso efectivo en esta guerra de delfines entrenados por la Marina Rusa.

La revelación de Sutton ha resucitado el tema del uso de mamíferos marinos en las guerras del que se conocen referencias desde la Guerra Fría. También se ha generado un intenso debate en Internet en el que hemos leído mensajes como el que dice: “Meter a delfines en corrales cualquiera que sea el motivo es cruel”. En otra cuenta se afirma: “Delfines en la guerra de Ucrania (...) una opción solo si tienes el ‘corazón de piedra’”. Tampoco faltan los que dicen que “no es tan raro como parece”. En el fondo de estos mensajes subyace un viejo debate sobre el uso de estos animales en acciones ofensivas en las que ellos u otras personas puedan ser víctimas.

¿Para qué sirven los delfines en una guerra?

La publicación oficial del Ejército estadounidense ‘Servicios Veterinarios Militares’ del año 2019 explica que la Armada de este país usa los mamíferos marinos (delfines y leones marinos) para la detección de objetos, la defensa contra submarinistas enemigos y contramedidas ante minas navales. Sutton ha publicado un vídeo en YouTube con una animación que muestra cómo hacen su trabajo estos delfines (min. 13:10). Según este autor, cuando detectan a un submarinista en su zona de influencia se dirigen hacia él y le colocan un dispositivo enganchado a su arnés. Cuando el delfín se aleja, el dispositivo se llena de aire y se despliega una boya que obliga al buzo a salir a la superficie donde le esperan los soldados que han entrenado al delfín.

La publicación ‘Servicios Veterinarios Militares’ califica a los delfines y leones marinos como “los perros policía del mar” y añade: “Gracias a su superior sonar biológico, los delfines pueden buscar intrusos fuera de su entorno cercano (...) también pueden localizarles alrededor de muelles o barcos”. Tradicionalmente se ha especulado con la posibilidad de que los mamíferos marinos ataquen a fuerzas enemigas transportando algún tipo de dispositivo. Las publicaciones oficiales no hacen referencia a esta posibilidad pero tampoco han considerado prioritario desmentirla pues no abundan las citas al respecto.

La web del “Centro bélico de información naval” de la Marina de los EE.UU. dice que el hecho de que las actividades de esta unidad fueran secretas en sus inicios “llevó a la especulación en los medios y las acusaciones de los animalistas según la cual los delfines se usaban como arma ofensiva, mensajes que no pudieron ser desmentidos debido a su condición de actividad clasificada”. En 1990 Tomas Lapuzza, entonces portavoz del Centro de Sistemas Oceanográficos Navales de EE.UU., aseguró al diario The New York Times: “Nosotros no entrenamos a los delfines para matar a gente”. En 2005, para desmentir que tras el huracán Katrina delfines militares se habían escapado, un portavoz del Ministerio de Defensa de los EE.UU. dijo a la NBC: “Nuestros delfines no son entrenados para atacar”. Según Sutton, “es muy peligroso otorgar a un delfín la habilidad de matar” porque no distinguen entre amigos o enemigos (Vídeo, minuto 19:28)”.