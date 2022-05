Un vídeo difundido en redes muestra el momento en el que varios civiles salen al exterior tras permanecer refugiados en una zona subterránea de Azovstal, la acería de Mariúpol asediada por fuerzas rusas. Son imágenes reales. Las hemos verificado y geolocalizado en el interior de la factoría ucraniana.

El vídeo muestra a varios niños y ancianos subiendo entre escombros hasta la superficie de la acería, con la ayuda de varios uniformados. Los evacuados caminan luego hasta un autobús, que los saca de la zona. “Así es cómo los civiles de Mariúpol emergen de debajo de la acería Azovstal”, señala el tuit que difunde el vídeo, con más de 4.900 retuits.

“This is how Mariupol civilians emerged from under the Azovstal steel works to flee the ruined city in UN-led evacuation. 100+ women and children were evacuated and are expected to reach Ukraine-controlled Zaporizhia tomorrow morning. Video by MP David Arakhamia via Azov regiment pic.twitter.com/JSY5GCgsWu“