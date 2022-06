Un misil ruso alcanza el tren de la ONG del chef José Andrés en Ucrania

Un misil ruso ha alcanzado este miércoles el tren de la organización humanitaria del chef español José Andrés, haciendo estallar por completo uno de los vagones, llenos de comida. Tanto él como la World Central Kitchen (WCK) han informado que ninguna persona ha resultado herida y que los alimentos del resto de vagones se podrán recuperar.

"Esto no nos detendrá: ¡nuestros increíbles equipos WCK ucranianos seguirán alimentando a la gente!", ha asegurado José Andrés a través de un mensaje en Twitter, compartiendo una imagen de las consecuencias del ataque.

“Russian missile blew up our @WCKitchen food train in Eastern Ukraine… Nobody hurt thankfully…but they are now hitting train infrastructure hard! Only 1 wagon of food fully lost, will save the rest! This won’t stop us—our amazing Ukrainian WCK teams will keep feeding the people! pic.twitter.com/cRlIdyTkXg“ — José Andrés (@chefjoseandres) June 15, 2022

Desde que comenzó la guerra en Ucrania, World Central Kitchen ha estado trabajando en ese país para llevar comida a sus ciudadanos y reparte cada día miles de raciones en distintos puntos del país.

El impacto se ha producido a 600 metros de la estación de pasajeros de Pokrovsk, al este de Ucrania. En total se han destruido 34 palets de comida, han indicado distintos cooperantes de la organización a través de la red social.

“Missile struck a train carrying food supplies from @WCKitchen to Pokrovsk, in E. Ukraine. Much-needed food goes to waste. Thankfully, no one injured. (Shots courtesy @natemook) pic.twitter.com/fhcWpIqZuU“ — Jim Sciutto (@jimsciutto) June 15, 2022

"¡Se arreglarán los raíles y los trenes seguirán funcionando!", ha asegurado Nate Mook, uno de los colaboradores, que ha compartido un vídeo del vagón destruido.

“This is 600 meters from the passenger station, similar to the Kramatorsk missile attack. They destroyed 34 pallets of WCK food, but I’m grateful nobody hurt. Look at the carnage being inflicted on the people of Ukraine every day. Rail will be fixed & trains will keep going! ������ https://t.co/zwjbMQw9of pic.twitter.com/4Wrdw01gqq“ — Nate Mook (@natemook) June 15, 2022