Madrid será una ciudad blindada entre los próximos 29 y 30 de junio. Más de 10.000 agentes, entre policías nacionales, municipales, guardias civiles, y personal de emergencias, se desplegarán en la ciudad durante la cumbre de la OTAN. Se trata del mayor despliegue de seguridad de la historia reciente, según han informado fuentes del Ministerio del Interior.

La Operación Eirene, bautizada así por la diosa griega de la paz, buscará precisamente la cumbre se desarrolle "con altos niveles de tranquilidad y paz social". Es también un nombre cargado de simbolismo por la guerra de Ucrania, un conflicto que marcará la agenda de la cumbre, y que ha devuelto a la OTAN un papel protagonista en la política internacional que había perdido en las últimas décadas.

Se desplegarán 6.550 policías nacionales, 2.400 guardias civiles y efectivos de la policía municipal, de bomberos y de protección civil de la Comunidad de Madrid, además de personal de la seguridad de la Casa Real, de la Presidencia del Gobierno y seguridad privada. A ellos se sumarán los propios agentes de seguridad de cada delegación y los de la propia OTAN.

El dispositivo ha identificado zonas críticas de seguridad, donde la presencia policial será especialmente intensa. Se trata del recinto ferial de IFEMA, donde se celebrarán las reuniones de la cumbre, el Palacio Real, donde tendrá lugar una cena organizada por Zarzuela el día 28, el Museo del Prado, donde se celebrará otra cena el día 29, el aeropuerto de Barajas y la base aérea de Torrejón, así como los hoteles donde se alojarán los participantes y otros lugares que visitarán sus acompañantes.

La otra gran incógnita es la presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , que ha sido invitado a acudir presencialmente . Sin embargo, "hasta el último momento" no se sabrá si podrá hacerlo, por lo que está previsto también que pueda participar telemáticamente, apuntan desde el Gobierno. Si finalmente acudiera, el plan se podría adaptar, añaden.

Participarán también Suecia y Finlandia , países que han solicitado ingresar en el bloque occidental , pero que todavía no han sido invitados formalmente por las reticencias de Turquía. Todavía se desconoce en qué calidad participarán en la cumbre, pero fuentes de Presidencia han señalado que lo harán en igualdad de condiciones con el resto de miembros. Acudirán igualmente el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg -que cuenta como otra delegación- y los presidentes de la Comisión y el Consejo europeos.

Acudirán a la cumbre más de 5.000 participantes , concretamente 2.000 delegados, 2.000 periodistas y cerca de mil personas de la organización. Estarán presentes 40 delegaciones: los 3 0 miembros de la OTAN , así como los cuatro países asociados de Asia-Pacífico (Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur) y los países miembros de la Unión Europea pero que no forman parte de la Alianza.

No hay amenazas que eleven la preocupación

Desde Interior no han observado ninguna amenaza especial que eleve la preocupación actual, señalan. Recuerdan que llevan meses volcados en garantizar la seguridad de la cumbre y que reciben prácticamente a diario informes del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. El miércoles se decidió mantener la alerta terrorista en el nivel actual, 4 de 5.

Para controlar la entrada de personas de fuera de España se suspenderá temporalmente la libertad de circulación del espacio Schengen y se recuperarán los controles en aduanas, como ocurrió también durante la cumbre del clima de 2019 o en la boda entre Felipe y Letizia en 2004. En cuanto a los posibles elementos subversivos en manifestaciones, el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska buscará el equilibrio entre el derecho a manifestación -que estará garantizado, aseguran- y la seguridad del evento.

No detallan cómo será la zona de exclusión alrededor de los lugares que acogerán los actos, pero avanzan que el perímetro de seguridad será amplio. No hay previstas grandes movilizaciones para esos días, ya que el evento más masivo que se solía celebrar en las mismas fechas, el Orgullo, ha retrasado una semana su celebración para evitar que coincida con la OTAN. Sí que hay prevista una marcha por el Orgullo crítico el día 28, pero se celebrará en el barrio de Carabanchel y no en las calles del centro, donde solía tener lugar. También la asociación Jusapol pretende manifestarse en las puertas de IFEMA el día 30, en la segunda jornada de la cumbre, para pedir la equiparación salarial.