Stoltenberg: "La cumbre de la OTAN en Madrid va ser muy importante"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho en una entrevista a TVE que si el presidente ruso, Vladimir Putin, ataca a un país miembro de la Alianza habrá una respuesta. Stoltenberg cree que la cumbre de la OTAN, que celebrará en Madrid a finales de junio, será "muy importante". Precisamente para prepararla, ha mantenido este fin de semana varias reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ucrania será uno de los temas principales de esa cumbre, pero también se hablará de la inestabilidad en otras regiones.

Al mismo tiempo podemos ver que Rusia sigue poco a poco presionando en la región del Donbás. Lo que vemos ahora, es que hay un nivel de agresión y de lucha, que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Los aliados de la OTAN han apoyado como nunca antes y es el caso también de España. Esto se hace respetando los valores de la Carta de Naciones Unidas.

Las guerras son siempre muy impredecibles. De hecho, lo que hemos visto hasta ahora, es que el presidente ruso Vladímir Putin no ha logrado su plan estratégico que era tomar Ucrania. Sus fuerzas han sido obligadas a irse de Kiev y del norte del país ucraniano. De esta forma, están ahora en Járkov, en el este del país.

Hay una guerra ahora mismo en el corazón de Europa en la que la OTAN está muy involucrada, no con soldados sobre el terreno, pero sí con apoyo con armas y logística a Ucrania. ¿Cómo ve el conflicto? ¿Usted cree es posible que esa guerra se prolongue en el tiempo?

Esta guerra podría acabar mañana si Putin quiere, pero podría también extenderse, ya que se corre el riesgo de que haya algún incidente en las fronteras de la OTAN con Rusia. ¿La OTAN está preparada para una posible guerra contra Rusia?



La OTAN tiene dos conversaciones en lo que se refiere a la guerra con Ucrania. En primer lugar, hay que apoyar a Ucrania por parte de los aliados de la OTAN, que es lo que hacemos todos los días, y que evidentemente, se basa en defendernos. También tenemos una responsabilidad como alianza militar y tenemos que evitar una escalada para poder evitar que este conflicto sea una guerra abierta entre la OTAN y Rusia.



Además, hemos aumentado nuestra presencia en la frontera para enviarle un mensaje muy claro a Moscú y para que no haya lugar a malinterpretaciones: si se ataca a un aliado, se ataca a la OTAN y estaremos todos allí para defenderlo. Tenemos que enviar este mensaje fuerte de disuasión. No queremos provocar un conflicto, sino que estamos intentando evitar el conflicto al preservar la paz. Estamos seguros de que Rusia no va a atacar un país aliado de la OTAN.