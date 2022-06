El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha asegurado que el país cumplirá "sin falta" los objetivos de la "operación militar especial" en Ucrania y ha proclamado el fin del liderazgo de Estados Unidos en el ámbito internacional.

"Todos los objetivos de la operación militar especial serán alcanzados sin falta", ha dicho el jefe del Kremlin durante un discurso en la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo, conocido como el "Davos ruso" y que este año transcurre sin presencia occidental. Una afirmación que ha arrancado los aplausos de los asistentes.

El mandatario ruso ha asegurado que Moscú se vio "obligado" a comenzar la guerra en Ucrania ante los "riesgos y las amenazas" para Rusia, porque el país tiene derecho a "defender su seguridad". "La decisión está dirigida a proteger a nuestros ciudadanos, a los habitantes de las repúblicas del Donbás, que durante ocho años estuvieron sometidos a un genocidio por parte del régimen de Kiev y los neonazis amparados por Occidente", ha justificado tras asegurar que cuenta con"la consolidación de la sociedad rusa", así como la comprensión del carácter "justo" de la causa.



Ha afirmado que durante la realización de la "operación militar especial" no se deben "convertir las ciudades y localidades que liberamos en una especie de Stalingrado", en referencia a la mítica ciudad soviética reducida a ruinas durante la Segunda Guerra Mundial. Putin ha negado que Rusia haya atacado objetivos civiles o haya perpetrado crímenes de guerra y ha calificado estas acusaciones de invenciones ucranianas y occidentales.

Putin también ha asegurado que las sanciones "estúpidas" de Occidente para tratar de "aplastar la economía rusa de un solo golpe" fracasaron. "Según estimaciones de los expertos, la fiebre de las sanciones puede causar pérdidas directas a la UE de más de 400.000 millones de dólares el año que viene. Ese es el precio de las decisiones alejadas de la realidad y tomadas sin sentido común", ha señalado. El presidente ruso ha considerado que UE ha perdido su soberanía y sus élites "bailan al son de la música de otros" . Putin ha asegurado, además, que el empeoramiento de la economía global no está relacionado con la campaña militar rusa en Ucrania. "Lo que está pasando no es fruto de los últimos meses. Por supuesto que no. Y más aún, no es el resultado de la operación militar especial que Rusia está efectuando en el Donbás", ha afirmado, aunque reconoció que tuvo algún impacto en la actual crisis.

Rusia no se opone a ingreso de Ucrania en UE, porque no es una alianza militar

La candidatura de Ucrania a la Unión Europea ha sido otro de los temas tratados por el mandatario. Según ha sostenido, no tiene nada en contra del ingreso del país, ya que no es una organización militar o un bloque militar-político como la OTAN. "La UE no es una organización militar o un bloque político-militar, a diferencia de la OTAN. Siempre hemos dicho, y siempre lo he dicho, que nuestra postura es muy consistente y clara al respecto. No tenemos nada en contra", ha señalado.



Sin embargo, ha puesto en duda que sirva a Ucrania para crecer y restaurar una serie de industrias importantes. "No sé si la adhesión a la Unión Europea puede dar un nuevo impulso al desarrollo de áreas clave de Ucrania", ha dicho. "Recibirá un apoyo bastante importante para los gastos corrientes. Es poco probable que esto conduzca a la restauración de la industria aeronáutica perdida, la construcción naval, la industria electrónica y otras industrias críticas, porque los 'gigantes' europeos no crearán competidores para sí mismos", ha añadido.



La Comisión Europea ha recomendado este viernes a los Veintisiete conceder primero a Ucrania una "perspectiva europea" y, en segundo lugar, que le dé el estatus de "candidato" para entrar en el club comunitario si el país lleva a cabo "importantes reformas".