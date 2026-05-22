Kenia no se ha retirado de la OMS, es un bulo
- Dinamarca no ha anunciado su salida de la OMS, la ONU, la Unión Europea y el Foro Económico Mundial, es falso
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En redes sociales difunden un vídeo en el que un hombre dice que la vacuna contra el tétanos "disminuye la fertilidad" y manifiesta su desconfianza en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y lo presentan como si estuviera anunciando la retirada de Kenia de este organismo. Es un bulo. Kenia sigue formando parte de la OMS y la grabación no demuestra que este país se haya retirado de la organización. Es un discurso de 2024 de un médico que no representa al Gobierno keniano y que, contra la evidencia científica, asegura que la vacuna contra el tétanos disminuye la fertilidad.
"Kenia se retira de la OMS porque descubrió que la vacuna contra el tétano estaba combinada con un agente esterilizante", leemos en un mensaje de X compartido más de 30.000 veces desde el 21 de mayo. La publicación incluye un vídeo de 1 minuto y 51 segundos en el que un hombre dice en inglés que "ya no podemos permitirnos el lujo de confiar en la OMS".
Kenia no ha abandonado la Organización Mundial de la Salud (OMS), a fecha de publicación de este artículo. No hay ningún anuncio del Gobierno de Kenia, de su presidente, William Ruto, ni ninguna información publicada en medios de comunicación del país (1, 2 y 3). La OMS ha negado, en declaraciones a EFE Verifica, que Kenia haya presentado una solicitud de retirada. En su web oficial Kenia continúa como país miembro.
Del 18 al 23 de mayo de 2026 se celebra la Asamblea Mundial de Salud en Ginebra y el ministro de Salud de Kenia, Aden Duale, ha acudido al evento y se ha reunido con el director general de la OMS, sin anunciar ningún tipo de retirada.
Este hombre no representa al Gobierno de Kenia, es un médico antivacunas
Estos mensajes de redes utilizan como prueba un vídeo que no es actual, circula desde mayo de 2024. La persona que hace esas declaraciones no representa al Gobierno de Kenia. Es un médico llamado Wahome Ngare, que publicó el inicio de esa misma intervención y la atribuyó a la Conferencia Interparlamentaria Africana sobre Valores de Familia y Soberanía en Uganda.
El vídeo se ha utilizado para difundir el bulo de que Kenia se ha salido de la OMS desde enero de 2025 (1 y 2). El propio Ngare reconoció entonces en su perfil de Facebook que no anunciaba en ese discurso la salida de su país de la OMS, aunque sí la pedía y que sus "comentarios iban dirigidos al presidente de Uganda en relación con el tratado sobre la pandemia".
La vacuna del tétanos no provoca esterilidad
En la grabación que circula en redes este médico critica la campaña de la OMS para erradicar el tétanos en Kenia porque dice que las vacunas provocan una disminución en la fertilidad de las mujeres. Se trata de una acusación que, según el periódico The Washington Post, defendieron los obispos kenianos en 2014 y que provocó un enfrentamiento entre los líderes católicos y el Gobierno. La OMS y UNICEF lo desmintieron en un comunicado conjunto y aclararon que no hay evidencia científica de que la vacuna contra el tétanos provoque esterilidad.
El verificador de la agencia France-Press (AFP) advirtió en 2024 de que este doctor keniano difunde desinformación sobre la OMS, las vacunas y la infertilidad. Se referían precisamente a sus palabras en esta misma conferencia en Uganda, en la que también cuestionó las vacunas contra la malaria o el virus del papiloma humano (VPH).
Desinformación sobre salud y la OMS
La cuenta de X que publica este bulo desinforma de manera recurrente sobre asuntos de salud. Ha publicado otras falsedades sobre vacunas que ya te hemos desmentido (1, 2 y 3).
En VerificaRTVE te hemos aclarado que Dinamarca tampoco ha abandonado la OMS, como difundían falsamente en redes sociales, ni otros organismos como la Unión Europea, la ONU o el Foro Económico Mundial. Esa falsedad se basaba unas declaraciones de un epidemiólogo que suele difundir desinformación sanitaria.
Los países que sí han abandonado recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) son Estados Unidos y Argentina. El Gobierno de Javier Milei dejó de formar parte de este organismo internacional en marzo de 2026, un año después de anunciarlo. Donald Trump también firmó la orden de salida de Estados Unidos en su regreso a la Casa Blanca.