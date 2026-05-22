Kenia no se ha retirado de la OMS, es un bulo

En redes sociales difunden un vídeo en el que un hombre dice que la vacuna contra el tétanos "disminuye la fertilidad" y manifiesta su desconfianza en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y lo presentan como si estuviera anunciando la retirada de Kenia de este organismo. Es un bulo. Kenia sigue formando parte de la OMS y la grabación no demuestra que este país se haya retirado de la organización. Es un discurso de 2024 de un médico que no representa al Gobierno keniano y que, contra la evidencia científica, asegura que la vacuna contra el tétanos disminuye la fertilidad.

"Kenia se retira de la OMS porque descubrió que la vacuna contra el tétano estaba combinada con un agente esterilizante", leemos en un mensaje de X compartido más de 30.000 veces desde el 21 de mayo. La publicación incluye un vídeo de 1 minuto y 51 segundos en el que un hombre dice en inglés que "ya no podemos permitirnos el lujo de confiar en la OMS".

Kenia no ha abandonado la Organización Mundial de la Salud (OMS), a fecha de publicación de este artículo. No hay ningún anuncio del Gobierno de Kenia, de su presidente, William Ruto, ni ninguna información publicada en medios de comunicación del país (1, 2 y 3). La OMS ha negado, en declaraciones a EFE Verifica, que Kenia haya presentado una solicitud de retirada. En su web oficial Kenia continúa como país miembro.

Del 18 al 23 de mayo de 2026 se celebra la Asamblea Mundial de Salud en Ginebra y el ministro de Salud de Kenia, Aden Duale, ha acudido al evento y se ha reunido con el director general de la OMS, sin anunciar ningún tipo de retirada.

Este hombre no representa al Gobierno de Kenia, es un médico antivacunas Estos mensajes de redes utilizan como prueba un vídeo que no es actual, circula desde mayo de 2024. La persona que hace esas declaraciones no representa al Gobierno de Kenia. Es un médico llamado Wahome Ngare, que publicó el inicio de esa misma intervención y la atribuyó a la Conferencia Interparlamentaria Africana sobre Valores de Familia y Soberanía en Uganda. El vídeo se ha utilizado para difundir el bulo de que Kenia se ha salido de la OMS desde enero de 2025 (1 y 2). El propio Ngare reconoció entonces en su perfil de Facebook que no anunciaba en ese discurso la salida de su país de la OMS, aunque sí la pedía y que sus "comentarios iban dirigidos al presidente de Uganda en relación con el tratado sobre la pandemia".