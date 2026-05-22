El negacionismo se instala en el Departamento de Salud de EE.UU.: Robert F. Kennedy Jr, de las palabras a los hechos
- Analizamos la ofensiva del gobierno de EE.UU. contra el consenso científico y su impacto real en la sociedad
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Desde que empezó el segundo mandato de Donald Trump, el 20 de enero de 2025, la administración estadounidense parece haber iniciado una cruzada contra la ciencia. El 13 de febrero de 2025, Robert F. Kennedy Jr., quien ha difundido teorías negacionistas en contra de la evidencia científica, asumió la cartera de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos tras ser designado por Donald Trump el 14 de noviembre de 2024. Desde entonces, algunas de sus palabras se han traducido en acciones: desde recortes en ciencia a la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la retirada de estudios científicos de páginas web oficiales. En VerificaRTVE hacemos un recorrido por las políticas de salud en Estados Unidos y sus consecuencias en la población desde que Kennedy Jr. asumió el cargo.
De negacionista en la pandemia a secretario de Salud de Estados Unidos
Robert F. Kennedy Jr. ha defendido teorías conspirativas que negaban que el VIH causara el SIDA. En 2023, llegó a relacionar la exposición a un herbicida con la disforia de género, cuando no hay evidencia científica que sustente esta afirmación. En enero de 2025, en su primera audiencia de confirmación en el Senado de Estados Unidos antes de asumir el cargo de secretario de Salud, volvió a insistir en algunas de estas narrativas falsas.
También ha insistido en la idea de que hay una “epidemia” de trastornos neuronales infantiles como el autismo en su país (1 y 2). En 2005, relacionó el timerosal (un conservante presente en las vacunas) con "un aumento drástico del autismo”. Pero la propia Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lo desmiente.
En abril de 2025, ya en el cargo, presentó nuevos datos oficiales que revelaban un aumento de los casos de autismo y lo atribuyó a una “toxina ambiental”; sin embargo, el propio estudio y expertos han relacionado el incremento con la realización de más pruebas de detección. Esta administración también ha llegado a relacionar el autismo con la toma de paracetamol. El 20 de septiembre de 2025, Donald Trump, acompañado de RFK Jr., dijo en rueda de prensa que tomar paracetamol en el embarazo causa autismo, algo que desmintieron los expertos. El 17 de abril de 2026, el secretario de Salud insistió en la idea y tildó de “basura” un estudio que negaba la relación entre el consumo de la marca de paracetamol Tylenol con el autismo.
Vacunas: reforma del calendario de vacunación y datos históricos de sarampión
En enero de 2026 se dio a conocer la reforma del calendario de vacunación infantil en Estados Unidos por la que, “con efecto inmediato, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ya no recomendarían que todos los niños se vacunen contra el rotavirus, la gripe, la enfermedad meningocócica (meningitis) y la hepatitis A”. En diciembre de 2025, un panel estadounidense de asesores en vacunas, entre los que se encontraba Robert Malone, recomendó dejar de vacunar a recién nacidos contra la hepatitis B, una decisión criticada por expertos en salud pública.
En lo que va de año se han notificado cerca de 1.900 casos de sarampión en Estados Unidos y la gran mayoría (más del 90%) no habían recibido la vacuna triple vírica (SARM) o no se habían vacunado de las dos dosis recomendadas. En la actualidad se han alcanzado cifras de sarampión en Estados Unidos que no se veían en décadas: desde 1992 no se habían detectado tantos casos (2.216) como en los últimos dos años (en 2025, 2.288 casos, y en 2026, 1.893). Puedes comprobar los datos en la imagen inferior. Hay que tener en cuenta que hace 26 años se declaró la eliminación del sarampión en el país. Entonces, la cifra de casos de sarampión era de solo 85, ahora roza los 2.000.
Una nueva pirámide alimentaria: invertida y contraria a la evidencia científica
En enero de este año, Estados Unidos revisó e invirtió la pirámide nutricional para introducir algunas recomendaciones que chocan con el criterio mayoritario. Como contamos en TVE, en línea con el movimiento MAHA ("Hagamos a EE.UU. saludable de nuevo"), Robert Kennedy Jr. apostó por los alimentos "de verdad" con una nueva pirámide alimenticia que prioriza el consumo de carne por encima del pescado.
Estas recomendaciones son contrarias a la evidencia científica: desde 2015, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) vincula el consumo de carne roja y carne procesada con un mayor riesgo de padecer algunos tipos de cáncer como el colorrectal. Medios como The New York Times han señalado, además, que algunos miembros del comité de expertos que han asesorado a Robert Kennedy Jr. tienen vínculos con las industrias cárnica y láctea. Aunque la nueva guía recomienda, por ejemplo, que se reduzca el consumo de ultraprocesados, Donald Trump se ha manifestado recientemente a favor de la comida basura: “Tal vez sea buena”.
Afirmaciones sin pruebas sobre la radiación de los móviles
Otra de las afirmaciones sin pruebas del actual secretario de Salud de Estados Unidos es que la radiación de los teléfonos móviles es "un grave problema de salud". Lo dijo en una entrevista en exclusiva con USA Today el 21 de enero de 2026. Como informó la agencia Reuters, el secretario de Salud ha llegado a vincular el uso de teléfonos móviles con cáncer y daños neurológicos antes de anunciar un estudio sobre la radiación de los teléfonos móviles. Pero, “la evidencia disponible hasta la fecha sugiere que el uso de teléfonos celulares no causa cáncer cerebral ni otros tipos de cáncer en los seres humanos”, según el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos (NIH).
De la web de la FDA ha desaparecido información que negaba el riesgo para la salud de la radiación de los teléfonos móviles. The Wall Street Journal informó el 15 de enero de que al tiempo que el Departamento de Salud estaba estudiando los efectos de los teléfonos móviles en la salud se habían eliminado “discretamente páginas web que afirman que los teléfonos celulares no son peligrosos”. La prueba es que la web de la FDA “aún contiene resúmenes de las páginas web eliminadas, pero los enlaces a estas redirigen a una página de inicio que describe la función reguladora de la agencia”. Puedes comprobarlo en este apartado de la web dedicado a ‘teléfonos móviles’ en el que leemos titulares como: “¿Los teléfonos móviles representan un riesgo para la salud?”, seguido de la siguiente explicación: “La evidencia científica predominante no ha relacionado la radiación de radiofrecuencia de los teléfonos móviles con ningún problema de salud”. Sin embargo, cuando pulsamos en el titular nos devuelve a la página de inicio, no a la del artículo. Lo mismo ocurre con otros cuatro titulares.
De la salida de la OMS a los recortes en personal e investigación científica
Desde que Trump volvió al poder en 2025, el presupuesto para investigación científica en Estados Unidos ha sufrido recortes, aunque el Congreso ha frenado algunos de los más drásticos. Muchas de estas reducciones están marcadas por la directriz de eliminar los programas de “diversidad, equidad e inclusión” y afectan a estudios sobre la salud de la mujer, salud mental o cáncer. Una investigación de la revista científica Nature revela que en el último año de mandato de Trump más de 7.800 subvenciones para investigación han sido canceladas o congeladas. Unos 25.000 científicos y personal de las agencias que supervisan la investigación han sido despedidos y se proponen recortes presupuestarios del 35%, lo que equivale a 32.000 millones de dólares estadounidenses.
Las universidades tampoco se libran de estos ataques. Según un artículo del Real Instituto de Elcano, estas instituciones “están sufriendo un ataque sin precedentes (...) con recortes millonarios, investigaciones por supuestas violaciones de normas federales, retirada de visados a estudiantes internacionales y presiones ideológicas”. A finales de abril de 2026, la administración Trump despidió a todos los miembros del Consejo Nacional de Ciencias, el organismo que supervisa la Fundación Nacional de Ciencias (NSF). Una decisión criticada por más de 2.000 científicos en una carta dirigida al Congreso de EE.UU.. El año anterior, fueron despedidos los 17 miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, que tiene un papel fundamental en la política de vacunación del país.
La cruzada contra la ciencia tiene también su eco en el exterior. En enero de 2026, Estados Unidos anunció su retirada de la Organización Mundial de la Salud. Desde la OMS declaraban que esa decisión dejaba “tanto a los Estados Unidos como al resto del mundo en una situación menos segura”. En términos económicos, esta ruptura supone para la OMS la pérdida de su principal donante. Además, el cierre de la agencia de cooperación estadounidense USAID en 2025 ha tenido consecuencias en la salud mundial. Se espera que los casos de malaria, poliomielitis o tuberculosis se incrementen drásticamente en los próximos años.