El negacionismo se instala en el Departamento de Salud de EE.UU.: Robert F. Kennedy Jr, de las palabras a los hechos

Desde que empezó el segundo mandato de Donald Trump, el 20 de enero de 2025, la administración estadounidense parece haber iniciado una cruzada contra la ciencia. El 13 de febrero de 2025, Robert F. Kennedy Jr., quien ha difundido teorías negacionistas en contra de la evidencia científica, asumió la cartera de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos tras ser designado por Donald Trump el 14 de noviembre de 2024. Desde entonces, algunas de sus palabras se han traducido en acciones: desde recortes en ciencia a la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la retirada de estudios científicos de páginas web oficiales. En VerificaRTVE hacemos un recorrido por las políticas de salud en Estados Unidos y sus consecuencias en la población desde que Kennedy Jr. asumió el cargo.