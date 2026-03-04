Cuando el pódcast más escuchado en Spotify desinforma sobre temas de salud

En redes sociales ha vuelto a circular que el origen de la peste porcina en España es una fuga de un laboratorio. No hay pruebas que lo demuestren. Los mensajes que difunden esta invención tienen su origen en un podcast publicado el 13 de febrero en el que el médico Robert Malone aseguró que "el virus de la peste porcina africana (PPA) mata a los cerdos de forma descontrolada" en España y que "se trata de una fuga del laboratorio".

Descartado que el origen de la peste porcina sea una fuga de un laboratorio El informe preliminar que publicó el 9 de febrero el comité científico sobre el brote de PPA en la sierra de Collserola (Barcelona) de noviembre de 2025, descarta que el origen del brote sea de un laboratorio. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indicó el 18 de febrero a VerificaRTVE que "es falso" que el brote proceda de la fuga de un laboratorio. Destaca que el informe de expertos (pág. 31) "contempla distintos escenarios, pero con respecto a una posible fuga del virus del laboratorio sostiene" que "los resultados obtenidos (...) no mostraron coincidencia genética alguna entre el aislado español y los virus utilizados en actividades experimentales en el CReSA-IRTA", el laboratorio de la PPA que está próximo a la zona donde apareció el brote. No obstante, recalcan que el informe de expertos "no es concluyente sobre el origen del foco". Este laboratorio publicó una nota el 16 de febrero en la que mostraba su satisfacción "de que se confirmara que el centro no es el origen del brote de peste porcina africana". Robert Malone en la entrevista del 13 de febrero de 2026 que difundió la invención de que la peste porcina africana en España procede de "fuga de laboratorio" VerificaRTVE En cuanto a la propagación "descontrolada" de PPA de la que habló Malone, el ministerio subrayó en su respuesta a VerificaRTVE del 18 de febrero que "el brote de peste porcina detectado en Barcelona solo ha afectado, hasta el momento, a fauna silvestre, jabalíes" y que "no hay ni un solo caso de cerdos en explotaciones porcinas". Hasta la fecha de publicación de este artículo, en España se han detectado un total de 162 jabalíes infectados, todos ellos en la provincia de Barcelona.

Mel Gibson, desde el mismo programa, difunde la falsedad de que la ivermectina "cura" el cáncer La afirmación sin pruebas que pronunció Robert Malone sobre la peste porcina africana en España se produjo durante la entrevista que concedió en el programa 'The Joe Rogan Experience', el podcast líder de la plataforma de streaming Spotify a nivel mundial, por sexto año consecutivo. Pero no es la primera vez que este espacio es escenario de desinformación relacionada con asuntos de salud. Hace un año, el 9 de enero de 2025, en este podcast se difundió otra falsedad que vino de la mano del conocido actor estadounidense Mel Gibson. Mel Gibson en la entrevista del 9 de enero de 2025 que difundió la falsedad de que la ivermectina "cura" el cáncer VerificaRTVE En la entrevista, Gibson contó que tres amigos suyos con cáncer en etapa cuatro se habían curado tras tomar ivermectina y fenbendazol. Como ya explicamos en esta investigación de VerificaRTVE, no existe evidencia científica que demuestre la eficacia de estos productos contra el cáncer. Consultamos a tres expertos en Oncología y al Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España y todos ellos coincidieron en que no hay ningún estudio o ensayo que determine que la ivermectina y el fenbendazol sean seguros y eficaces para tratar el cáncer.

Desinformación sobre las vacunas anticovid En esas fechas, en VerificaRTVE desmentimos otro bulo difundido por Robert Malone que afirmaba que las vacunas anticovid causaban en niños daños permanentes y un "reinicio genético del sistema inmune". Sobre este tipo de falsedades vertidas por Malone alertó el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Ya en un episodio del 20 de agosto de 2021, cuatro meses antes de la primera entrevista a Robert Malone, el propio Joe Rogan dijo que las vacunas de ARNm contra la COVID-19 son "en realidad una terapia génica". Esta afirmación fue desmentida por el equipo de verificación de la corporación británica BBC (BBC Verify) y el verificador estadounidense Politifact. Ambos aclaraban que "las vacunas no provocan ningún cambio en el ADN". Pero esta no es la única vez que Rogan ha desinformado sobre las vacunas. En enero de 2023, difundió como si fuera real una publicación contra las vacunas anticovid que se atribuía falsamente a una doctora asegurando: "Una mujer tuiteó esto y es médica". Sin embargo, se trataba de una edición digital, tal y como confirmaron en su momento la médica y su abogado al departamento de verificación de la agencia de noticias France Press (AFP). Finalmente, Rogan reconoció el error y se disculpó. Robert F. Kennedy Jr. en la entrevista del 15 de junio de 2023 que difundió la falsedad sobre los ensayos de control de vacunas VerificaRTVE Meses después, el 15 de junio de 2023, en este mismo podcast, el actual secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., difundió la falsedad de que "ninguna de las vacunas se somete nunca a verdaderos ensayos de control con placebo" y que este "es el único producto médico que está exento de ello antes de obtener la licencia". Sin embargo, el departamento que él mismo dirige, el de Salud y Servicios Humanos, desmiente sus palabras cuando recuerda en su web que "las vacunas se prueban antes de recomendar su uso". El verificador FactCheck.org advirtió en este recopilatorio de bulos difundidos por Kennedy que esta es una de sus "afirmaciones falsas más comunes" que repite "desde al menos 2017".