El comité científico descarta el laboratorio como origen del brote de peste porcina africana en Collserola (Barcelona)

El informe preliminar del comité científico sobre el brote de peste porcina africana de Collserola (Barcelona) descarta que el origen fuera una "liberación accidental" desde el laboratorio del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA), muy próximo al parque natural donde se localizó el primer foco.

Ninguna de las 81 muestras analizadas presenta los marcadores genéticos específicos del virus que ha provocado este brote, según el documento, que no llega a ninguna conclusión, pero plantea cuatro hipótesis.

El escenario más probable es que se introdujera por actividades humanas, en particular, a través de productos cárnicos o restos de comida contaminados. Los factores que tiene en cuenta en este análisis van desde la elevada movilidad internacional en la zona, el intercambio de productos culturales y gastronómicos, la movilidad de residuos, etc.

Así, juzga también improbable que se introdujera de forma deliberada o que llegara por movimientos de fauna silvestre, puesto que el foco más cercano está en el norte de Italia, en la región de Piamonte, lo que supone una distancia de más de 500 kilómetros. Además, los focos allí están asociados a grupos genéticos distintos del virus.

El pasado 28 de noviembre se detectó en Collserola, Barcelona, un brote de peste porcina africana en el que se han registrado hasta el momento 103 jabalíes positivos, ninguno en granjas de porcino. Inmediatamente las autoridades catalanas establecieron restricciones en la zona en Cerdanyola del Vallès y marcaron un perímetro de vigilancia de 20 kilómetros, con 64 municipios afectados, para capturar y controlar a los posibles animales infectados.

La emergencia sanitaria impactó en el sector porcino de la zona, que sufrió las caídas del precio del cerdo y, en algunos casos, tuvo que recurrir a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).