El Govern decide reducir a la mitad la población de jabalíes en Cataluña por la peste porcina africana

El consejero de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, ha anunciado que el Govern constituirá una mesa de seguimiento para reducir la población de jabalíes a la mitad, que se calcula en 125.000 en Cataluña.

Ordeig ha señalado en declaraciones a la prensa que esta mesa será del mismo tipo que la que se creó en Collserola, Barcelona, que permitió reducir la población a la mitad en la zona. El Consejero ha afirmado que será un espacio de "gobernanza con las diferentes administraciones públicas" y colectivos de los diferentes territorios, entre los que estarán los cazadores.

Además, ha detallado que esta cifra de jabalíes es la que hay en invierno, antes de la época de cría, y que en verano puede alcanzar los 180.000 ejemplares. También ha afirmado que se crearán ayudas para aumentar el número de puntos logísticos de gestión de la carne de caza y para actualizar los nuevos.

Por último, ha destacado que "las 55 granjas del radio de 20 kilómetros son negativas. Ha sentenciado que "el virus no ha entrado en ninguna granja, en ningún circuito comercial".

Agricultura coordina con las regiones la vigilancia epidemiológica El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha reunido este miércoles con los responsables de gestión cinegética (el Comité de Caza) de las comunidades autónomas para conseguir información sobre las medidas vigilancia epidemiológica. Además, el ministerio también busca información sobre la bioseguridad de la fauna silvestre, datos sobre seguimiento de población de jabalíes y de las medidas implantadas para su control tras el brote de peste porcina africana (PPA), detectada el pasado 28 de noviembre en la provincia de Barcelona. España estaba libre de esta enfermedad desde 1994. El objetivo del Comité de Caza, subordinado a Agricultura, es coordinarse con las regiones, hacer un seguimiento de la situación en todo el territorio nacional y compartir los datos con las comunidades.

Cazadores, clave en la vigilancia pasiva La reunión ha sido presidida por la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil. El Gobierno ha instado a las autonomías a reforzar las medidas de vigilancia y bioseguridad. La directora ha subrayado la importancia de la vigilancia pasiva, en la que los cazadores juegan un papel determinante en la detección de animales con sintomatología compatible con esta enfermedad. Estos asuntos ya se han abordado por el ministerio liderado por Luis Planas con los responsables de sanidad animal autonómicos en el marco del comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve). Busutil ha destacado que para mejorar los datos sobre la población de jabalíes en toda España, de manera estandarizada y comparable, el Agricultura ha suscrito un acuerdo con el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC). El propósito es contar en 2026 con una metodología para el monitoreo de estos animales. 01.22 min Seis científicos investigarán en centros catalanes el origen del foco de la peste porcina

Aplicar medidas de control poblacional Los responsables autonómicos han expuesto las medidas de control poblacional que aplican para hacer frente a la sobrepoblación de jabalíes. Además, se han compartido experiencias ya puestas en marcha por la situación de emergencia surgida con la aparición de la PPA. El ministerio ha apuntado que las medidas de control poblacional no pueden ni deben limitarse a la actividad cinegética. Como se ha realizado en el caso de la zona afectada por el foco de la PPA, deben establecerse colaboraciones con la administración local, expertos científicos y los propios cazadores para poner en marcha las medidas más efectivas en función de las características de cada territorio. El Comité de Caza tiene previsto reunirse una vez más en enero para compartir información sobre las medidas puestas en marcha por las autonomías. Cataluña declara la emergencia para agilizar los contratos frente al brote de peste porcina africana

El Comité también aborda la situación de la codorniz y la tórtola El Comité de Caza también ha abordado la situación de otras especies cinegéticas como la codorniz y la tórtola, que cuentan desde hace años con estrategias de cooperación conjunta para mejorar su sostenibilidad poblacional. Este miércoles también se ha celebrado el primer grupo de trabajo sobre el conejo de monte. En los próximos meses va a evaluar la situación poblacional de esta especie, marcada por la sobreabundancia en determinados territorios. Estos están ligados a medios agrícolas, y la escasez en otros, lo que implica un desafío en su gestión. Agricultura participa desde hace años en un proyecto LIFE sobre esta especie que ha permitido un gran conocimiento de la realidad de la misma, que puede aplicarse a través de medidas de gestión coordinadas en un futuro con las comunidades.