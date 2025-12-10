El Govern decide reducir a la mitad la población de jabalíes en Cataluña por la peste porcina africana
- El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca insta a las regiones a reforzar las medidas de vigilancia y bioseguridad
- Agricultura señala que es importante que administración local, expertos y cazadores colaboren
El consejero de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, ha anunciado que el Govern constituirá una mesa de seguimiento para reducir la población de jabalíes a la mitad, que se calcula en 125.000 en Cataluña.
Ordeig ha señalado en declaraciones a la prensa que esta mesa será del mismo tipo que la que se creó en Collserola, Barcelona, que permitió reducir la población a la mitad en la zona. El Consejero ha afirmado que será un espacio de "gobernanza con las diferentes administraciones públicas" y colectivos de los diferentes territorios, entre los que estarán los cazadores.
Además, ha detallado que esta cifra de jabalíes es la que hay en invierno, antes de la época de cría, y que en verano puede alcanzar los 180.000 ejemplares. También ha afirmado que se crearán ayudas para aumentar el número de puntos logísticos de gestión de la carne de caza y para actualizar los nuevos.
Por último, ha destacado que "las 55 granjas del radio de 20 kilómetros son negativas. Ha sentenciado que "el virus no ha entrado en ninguna granja, en ningún circuito comercial".
Agricultura coordina con las regiones la vigilancia epidemiológica
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha reunido este miércoles con los responsables de gestión cinegética (el Comité de Caza) de las comunidades autónomas para conseguir información sobre las medidas vigilancia epidemiológica.
Además, el ministerio también busca información sobre la bioseguridad de la fauna silvestre, datos sobre seguimiento de población de jabalíes y de las medidas implantadas para su control tras el brote de peste porcina africana (PPA), detectada el pasado 28 de noviembre en la provincia de Barcelona. España estaba libre de esta enfermedad desde 1994.
El objetivo del Comité de Caza, subordinado a Agricultura, es coordinarse con las regiones, hacer un seguimiento de la situación en todo el territorio nacional y compartir los datos con las comunidades.
Cazadores, clave en la vigilancia pasiva
La reunión ha sido presidida por la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil. El Gobierno ha instado a las autonomías a reforzar las medidas de vigilancia y bioseguridad. La directora ha subrayado la importancia de la vigilancia pasiva, en la que los cazadores juegan un papel determinante en la detección de animales con sintomatología compatible con esta enfermedad.
Estos asuntos ya se han abordado por el ministerio liderado por Luis Planas con los responsables de sanidad animal autonómicos en el marco del comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve).
Busutil ha destacado que para mejorar los datos sobre la población de jabalíes en toda España, de manera estandarizada y comparable, el Agricultura ha suscrito un acuerdo con el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC). El propósito es contar en 2026 con una metodología para el monitoreo de estos animales.
Aplicar medidas de control poblacional
Los responsables autonómicos han expuesto las medidas de control poblacional que aplican para hacer frente a la sobrepoblación de jabalíes. Además, se han compartido experiencias ya puestas en marcha por la situación de emergencia surgida con la aparición de la PPA.
El ministerio ha apuntado que las medidas de control poblacional no pueden ni deben limitarse a la actividad cinegética. Como se ha realizado en el caso de la zona afectada por el foco de la PPA, deben establecerse colaboraciones con la administración local, expertos científicos y los propios cazadores para poner en marcha las medidas más efectivas en función de las características de cada territorio.
El Comité de Caza tiene previsto reunirse una vez más en enero para compartir información sobre las medidas puestas en marcha por las autonomías.
El Comité también aborda la situación de la codorniz y la tórtola
El Comité de Caza también ha abordado la situación de otras especies cinegéticas como la codorniz y la tórtola, que cuentan desde hace años con estrategias de cooperación conjunta para mejorar su sostenibilidad poblacional.
Este miércoles también se ha celebrado el primer grupo de trabajo sobre el conejo de monte. En los próximos meses va a evaluar la situación poblacional de esta especie, marcada por la sobreabundancia en determinados territorios. Estos están ligados a medios agrícolas, y la escasez en otros, lo que implica un desafío en su gestión.
Agricultura participa desde hace años en un proyecto LIFE sobre esta especie que ha permitido un gran conocimiento de la realidad de la misma, que puede aplicarse a través de medidas de gestión coordinadas en un futuro con las comunidades.
Es poco probable que la enfermedad saliera de un laboratorio
El catedrático emérito de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ha declarado en una entrevista en el programa 24 Horas de RNE que ve "poco probable" que el virus haya salido del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA). Este es un centro de investigación con animales que se encuentra en Collserola, Barcelona.
Badiola ha sentenciado que es improbable que "haya salido de un laboratorio" porque hay "protocolos estrictos de seguridad" pero sí admite que "no es imposible". Sin embargo, ha afirmado que de ser ese el origen, apunta más a un error humano que no a un sabotaje. Reconoce que el "riesgo 0" no existe que pueden "haber descuidos" pero no implica que "sea intencionado".
Además, ha asegurado que la proliferación de enfermedades animales es fruto de la globalización, la hipermovilidad actual y el cambio climático. Además, ha recomendado a los consumidores a comer carne de cerdo "con toda tranquilidad y seguridad", porque esta enfermedad no afecta a la especie humana en absoluto.