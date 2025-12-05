Un panel federal estadounidense de expertos recomienda dejar de vacunar a recién nacidos contra la hepatitis B

Un panel estadounidense de asesores en vacunas votó este viernes a favor de suspender una recomendación para inmunizar a recién nacidos contra la hepatitis B, un virus altamente infeccioso que puede causar enfermedad hepática crónica en gran parte de los niños afectados.

El apoyo de este panel de asesores supone un importante triunfo para el secretario de Salud, Rober F. Kennedy Jr., que, según expertos en enfermedades, revertirá décadas de avances en salud pública.

El comité recomendó la dosis al nacer solo para bebés de madres con resultados positivos para el virus o cuyo estado se desconoce, reemplazando la recomendación universal de 1991 destinada a proteger a todos los niños de las infecciones por hepatitis B, que pueden provocar enfermedades hepáticas graves.

En la gran mayoría de los casos (aquellos en los que las madres dan negativo), se indicó que los profesionales de la salud y los padres deberían consultar si es necesario comenzar las tres dosis y cuándo hacerlo, y se recomendó que primera dosis no se administrara antes de los dos meses de edad.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC se reúne en Atlanta hoy para considerar cambios en las recomendaciones de la vacuna contra la hepatitis B para los bebés. Ben Gray

Expertos en salud pública critican la decisión Expertos en salud pública y grupos médicos, incluida la Asociación Médica Estadounidense, criticaron la medida, diciendo que la decisión crea obstáculos para la vacuna y contradice décadas de evidencia sobre su seguridad y eficacia. Según expertos en salud, la vacuna ha prevenido más de 500.000 infecciones y aproximadamente 90.100 muertes infantiles. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. —ahora dirigidos por Jim O’Neill, nombrado por Kennedy y que no es científico— utilizarán las recomendaciones del comité para establecer la guía de salud pública del país. Las recomendaciones afectan a la cobertura del seguro de salud y juegan un papel clave en ayudar a los médicos a elegir las vacunas adecuadas para sus pacientes. “Esto les da una puerta abierta para seguir haciendo cambios al calendario de inmunización basados en opiniones, en declaraciones sin respaldo, sin un marco para evaluar la evidencia”, dijo la Dra. Flor Muñoz, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas y representante de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América. “Es extremadamente disruptivo y decepcionante”. La Academia Estadounidense de Pediatría dijo que continúa apoyando la dosis al nacer de la vacuna. Dos miembros del comité se opusieron enérgicamente a los cambios y a que los médicos prueben en los niños un nivel de respuesta inmunológica que no ha sido estudiado. “Veremos más niños, adolescentes y adultos infectados con hepatitis B”, dijo Joseph Hibbeln, miembro del panel asesor y exfuncionario de los Institutos Nacionales de Salud. No estaba claro si la votación del comité sobre las pruebas generaría cobertura de seguro, ya que la ley de EE. UU. actualmente se guía por las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos. instante previo a la vacunación de un recién nacido. Getty

¿Qué es la hepatitis B? La hepatitis B ataca el hígado y es la principal causa de cáncer de hígado en el mundo. Muchas personas infectadas no presentan síntomas y no saben que están infectadas. En la mayoría de los adultos que adquieren el virus, la infección se resuelve por sí sola. Pero se vuelve crónica en más del 90% de los bebés y en hasta el 50% de los niños pequeños que se infectan. Décadas después de la infección, los pacientes pueden desarrollar insuficiencia hepática y necesitar un trasplante de hígado. Como no existe cura para la hepatitis B, los pacientes suelen tener recurrencia de la enfermedad hepática incluso después del trasplante.

¿Cómo son de comunes las infecciones por hepatitis B? Las tasas de infección por hepatitis B en EE. UU. cayeron casi un 90%, de aproximadamente 9,6 por cada 100.000 personas antes de que la vacunación se generalizara, a cerca de 1 por cada 100.000 habitantes en 2018 con la vacunación ya generalizada. La Organización Mundial de la Salud estima que 254 millones de personas vivían con infección crónica por hepatitis B en 2022, y que se producían 1.2 millones de nuevas infecciones cada año.

¿Cómo se transmite el virus? La hepatitis B se adquiere con mayor frecuencia a través del contacto con fluidos corporales de una persona infectada. También puede transmitirse por lesiones con agujas, tatuajes y perforaciones.

¿Por qué se administra la vacuna a los recién nacidos? Antes de que la vacuna estuviera ampliamente disponible, la transmisión de madres a bebés durante el parto era la vía más común de infección. En EE.UU., antes de las vacunas, aproximadamente el 85% de los recién nacidos se infectaban cuando las madres tenían infecciones activas. Lo mismo ocurría con cerca del 30% de los bebés nacidos de madres con infecciones previas en las que el virus estaba inactivo. Actualmente, entre el 0,7% y el 1,1% de los bebés nacidos de esas madres desarrollan infección después de la vacunación al nacer, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Se han observado descensos similares en infecciones infantiles en otros lugares con la vacunación generalizada de recién nacidos. Desde 2020, la práctica ha sido adoptada por 190 de los 194 países miembros de la OMS, según un informe de los CDC de 2022. Más de la mitad de esos países la administran a todos los recién nacidos inmediatamente después del nacimiento.

¿Por qué vacunar a todos los bebés, y no solo a los de madres infectadas? La dosis universal al nacer protege a los bebés cuyos padres no se sometieron a pruebas de hepatitis B durante el embarazo o cuyo estado es desconocido. Además, las pruebas maternas pueden pasar por alto infecciones recientes, lo que hace que la vacunación universal de recién nacidos sea más confiable. Incluso cuando las madres no están infectadas, los recién nacidos pueden adquirir hepatitis B por contacto cercano con otros individuos o cuidadores infectados. Las manos de un sanitario colocan una tirita en un niño tras vacunarle de hepatitis B MAKSIMS_LIENE / GETTY