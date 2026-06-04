Putin asegura que Rusia puede "controlar el Donbás" y a la vez llegar a un acuerdo con Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ofrecido este jueves su anual encuentro con representantes de las principales agencias de noticias de todo el mundo, en el palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo, donde ha asegurado que Rusia puede controlar la región del Donbás y a la vez alcanzar un acuerdo de paz.

Además, el líder del Kremlin ha cargado duramente contra la Unión Europea (UE), a quien le ha instado de participar en la guerra de Ucrania intentando convencerla a que hagan concesiones con el fin de llegar a un acuerdo, en vez de aportar armas al país.

Esta rueda de prensa con medios extranjeros se ha producido un día después de que Ucrania respondiese a un ataque masico ruso con el lanzamiento de 350 drones contra diferentes zonas rusas, entre ellas las ciudades de Moscú y San Petersburgo. El martes, Rusia había lanzado un ataque contra el territorio ucraniano con misiles y drones, causando 23 muertos y más de un centenar de heridos.

Mientras se producía esta reunión, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha propuesto en una carta enviada a Rusia una reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para poner fin al conflicto que empezó en 2022 en territorio ucraniano.

Crítico con la UE La rueda de prensa ha tenido una duración de dos horas y que contaba con la representación de las agencias de noticias internacionales más importantes, incluida la española EFE. Algunos de los países, como Egipto, China, India o Kazajistán, se han centrado en preguntar al mandatario sobre las relaciones internacionales de Rusia con cada respectivo estado. Sin embargo, el foco de la encuentro ha sido el conflicto entre Ucrania y Rusia, que se prolonga desde 2022 y que esta semana ha vivido su fase más intensa en los últimos meses. Putin ha puesto el foco en el papel de la UE, y ha puesto en duda que la unión pueda mediar en las negociaciones para la paz con Ucrania: "¿Como va a ser la UE mediadora, si están apoyando activamente al país contra el que mantenemos un conflicto? Si quieres ser mediador, tienes que ser neutral". Para el líder ruso, Europa no debería convertirse en un "bloque militar", ni centrarse en proporcionar suministros de armas a Kiev, sino que debe centrarse en "convencer a las autoridades ucranianas para que acepten los compromisos" que se establecieron en la cumbre ruso-estadounidense en Anchorage. Asimismo, el presidente ruso ha sido preguntado por su propuesta de establecer como interlocutor al excanciller alemán Gerhard Schröder, un reconocido aliado del Kremlin que fue presidente del consejo de vigilancia de Gasprom, controlador del gasoducto Nord Stream, que cruza desde Rusia hasta Alemania. Gerhard Schröeder, el excanciller alemán aliado del Kremlin que Putin propone como mediador entre Rusia y Ucrania Álex Mateos Aunque ha asegurado que no son amigos, ha defendido esta propuesta, ya que Schröder es alguien "de fiar" y con una "postura definida y valor para defenderla". Una cualidad que, para Putin, tienen pocos políticos europeos. A pesar de ello, ha asegurado que no rechaza el diálogo con la UE y que no quiere imponer ningún negociador, pero ha insistido que debe ser "alguien de confianza". Sin embargo, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, que también ha participado en el foro, ha rechazado categóricamente negociar con la parte europea: "No vamos a hablar con ellos".

El acuerdo con Ucrania, posible El periodista de la agencia Associated Press, de Estados Unidos, ha sido el primero en traer el conflicto ucraniano a colación, y le ha preguntado al presidente si considera que es "todavía lógico" continuar con su propósito de controlar la zona al este de Ucrania del Donbás, o si considera que deben "pactar un acuerdo". Esta región, con un peso estratégico fundamental en la invasión rusa al país vecino, está actualmente ocupada en su amplia mayoría por el Kremlin. Putin, no obstante, ha contestado que "ambas cosas no son excluyentes": "Podemos tomar control del Donbás, y también podemos pactar un acuerdo con Ucrania. Donbás, el corazón económico y militar de la guerra en Ucrania que Putin ansía y Kiev mantiene impenetrable Andriy Ilkiv, Adrián Romero Además, ha asegurado que Rusia dispone de todos los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos militares y que sus tropas continúan avanzando en Ucrania: "Ellos, cada mes pierden 10.000 personas y desertan otras 20.000. Nadie quiere luchar por Ucrania", haciendo referencia al desafío que afronta el ejército ucraniano respecto a los soldados desertores. Se han reportado más de 250.000 investigaciones penales por casos de abandono no autorizado. Aún así, afirma que están preparados a llegar a un acuerdo por medios pacíficos si logran alcanzar un entendimiento con Volodímir Zelenski, que también ha sido protagonista en una de las preguntas: "¿Considera que el presidente ucraniano es un líder legítimo?", algo que Putin ha negado rotundamente, porque ha permanecido en el cargo más allá de su mandato electo. Esto se debe a que la legislación ucraniana prohíbe la celebración de elecciones bajo la ley marcial, que fue impuesta tras la invasión rusa de 2022.