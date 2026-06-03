Ucrania responde al ataque masivo ruso con cientos de drones y deja al menos siete muertos en Donetsk

Ucrania ha respondido al ataque masivo ruso del martes con el lanzamiento durante la pasada madrugada de más de 350 drones contra diferentes zonas de Rusia, incluido Moscú, mientras que en la región anexionada de Donetsk, en el este ucraniano, al menos siete personas han muerto y once han resultado heridas por el impacto de uno de esos artefactos ucranianos.

Las víctimas, entre las que hay un menor herido, iban en un autobús que cubría la ruta Moscú-Simferopol y que fue atacado por un dron ucraniano a la altura de Yenakiyevo, ha informado el líder prorruso de la región, Denis Pushilin, citado por la agencia rusa TASS.

El Ministerio ruso de Defensa ha informado de que Ucrania lanzó más de 50 drones contra varias regiones de Rusia, como Moscú, San Petersburgo y Leningrado.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 354 drones ucranianos de ala fija" sobre quince regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov, ha destacado en MAX el mando castrense ruso, según la agencia EFE.