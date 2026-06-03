Ucrania responde al ataque masivo ruso con cientos de drones y deja al menos siete muertos en Donetsk
- Uno de los blancos alcanzados es la terminal petrolera de San Petersburgo
- La víspera Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania con una veintena de muertos
Ucrania ha respondido al ataque masivo ruso del martes con el lanzamiento durante la pasada madrugada de más de 350 drones contra diferentes zonas de Rusia, incluido Moscú, mientras que en la región anexionada de Donetsk, en el este ucraniano, al menos siete personas han muerto y once han resultado heridas por el impacto de uno de esos artefactos ucranianos.
Las víctimas, entre las que hay un menor herido, iban en un autobús que cubría la ruta Moscú-Simferopol y que fue atacado por un dron ucraniano a la altura de Yenakiyevo, ha informado el líder prorruso de la región, Denis Pushilin, citado por la agencia rusa TASS.
El Ministerio ruso de Defensa ha informado de que Ucrania lanzó más de 50 drones contra varias regiones de Rusia, como Moscú, San Petersburgo y Leningrado.
"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 354 drones ucranianos de ala fija" sobre quince regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov, ha destacado en MAX el mando castrense ruso, según la agencia EFE.
Drones contra infraestructuras en San Petersburgo
En San Petersburgo, los drones ucranianos tuvieron como blanco infraestructuras en los distritos de Kronstadt, Kirovsky y Krasnoselsky, donde dejaron varios heridos y daños materiales, ha señalado la oficina de prensa del Gobierno local.
Las autoridades de Moscú han apuntado que fueron derribados 59 drones ucranianos la pasada madrugada, mientras que las de Leningrado, una región que rodea San Petersburgo, han afirmado que fueron abatidos 59.
Los aeropuertos moscovitas de Vnúkovo y Domodédovo, en el sur de la capital, interrumpieron sus operaciones en dos ocasiones a lo largo de la noche.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha indicado en X que uno de los blancos alcanzados durante este ataque fue la terminal petrolera de San Petersburgo, que, recordó, sirve a los esfuerzos de guerra rusos y está a 1.100 kilómetros de Ucrania.
También fue objetivo la base naval de Kronstadt, cerca de San Petersburgo, y una fábrica de armas en la región de Tambov, ha agregado Zelekski, quien considera que la operación ha arrojado "buenos resultados".
Ucrania ha realizado esta operación después de que el martes Rusia lanzara un ataque de gran envergadura contra el territorio ucraniano con todo tipo de misiles y drones, que causó 23 muertos y más de un centenar de heridos. Los ataques golpearon varias regiones ucranianas, como Kiev, Dnipro y Járkov.
Para esa operación, Rusia empleó 656 drones, además de un centenar de misiles aéreos, antibuque, balísticos y de crucero.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, habló el martes de un nuevo "paradigma" en este conflicto, en referencia a las palabras del presidente ruso, Vladímir Putin, cuando aseguró que Ucrania ha abierto "un nuevo capítulo" con ataques como el de finales de mayo contra una residencia de estudiantes en la región rusa de Lugansk.