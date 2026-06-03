Pódcast 'Diario de Ucrania': los drones cruzan la frontera y Putin anuncia un nuevo "nivel cualitativo" del conflicto

El mes de mayo ha marcado un récord histórico en la guerra de Ucrania: Rusia lanzó 8.150 drones, un 24% más que en abril. También aumentó el número de misiles: 211. Está entre las cifras más altas desde febrero de 2022. Uno de esos drones, un Geran-2, que es una versión del Shahed iraní, acabó impactando en Rumanía el pasado viernes. No ha sido la primera vez que un dron de la guerra impacta en un país de la OTAN, pero sí la primera vez que causa dos heridos en Rumanía.

La guerra, en una nueva fase Además, Ucrania ha empezado el mes de junio con un ataque ruso de 656 drones y 73 misiles en una sola noche, dejando varios muertos y a 140.000 personas sin luz en Kiev. Los ataques rusos se están intensificando, según el presidente Vladimir Putin, en respuesta al ataque ucraniano en el que murieron 21 personas en una residencia de estudiantes en Starobilsk, en Lugansk, ocupado por Rusia. "La cúpula de Kiev ha decidido dar un nuevo nivel cualitativo al conflicto", ha dicho Putin, según agencias de noticias rusas, en una reunión dedicada a la investigación del ataque. En el pódcast 'Diario de Ucrania', Juan Antonio del Castillo Masete, teniente general retirado del Ejército del Aire y del Espacio, asegura que esta situación no es novedosa, pero que ambas partes están utilizándola en la nueva situación de la guerra. "Rusia está atacando con mayor intensidad. Además de Kiev, está atacando la zona industrial donde está ahora toda la capacidad de producción de Ucrania en el oeste del país, cercano a las fronteras de la OTAN". Ucrania sigue atacando infraestructuras energéticas. "También a la capacidad productiva de Rusia, que está ubicada en los Urales. Con los nuevos medios que tiene Ucrania ya está amenazando y alcanzando esos objetivos vitales", explica. Todo el revuelo de los drones, dice, se está utilizando en una campaña de información. "Rusia utiliza los drones para demostrar que no deja sin respuesta el incremento de la amenaza ucraniana", cuenta. EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO

Los países de la OTAN frente a los drones Cuando un dron se desvía y cruza la frontera hacia uno de los países fronterizos de la OTAN, la respuesta es en principio nacional. "Cada nación tiene sus reglas de enfrentamiento y producen la orden para que se ejecute el derribo, lo hace la autoridad nacional", explica el teniente general retirado. Pero antes del derribo, hay otras medidas. "Disparar por delante, avisarle, hacerle movimientos con las alas... hay unos procedimientos de interceptación", cuenta. El último es el derribo, y en el caso de Galati, la autoridad es Rumanía. "El sensor de más sensibilidad les avisa e inicia el proceso de la toma de decisión hasta que se produce el derribo", dice. Según las informaciones, esta decisión se tomó en cuatro minutos.

La defensa por capas Cuando se detecta uno de estos drones, se van activando sistemas de defensa por capas, y la primera es la electrónica. "Intentar desviarlos. Para evitarlo, lo que están haciendo los rusos es una fibra óptica que va como en una botella de Coca-Cola debajo del dron, dirigiéndolo. Eso no lo puedes interferir porque el mando no va por el aire, va a través de un videojuego con unos mandos parecidos", detalla el experto militar. Además, los drones se han ido sofisticando. "Lo tienen que detectar por el ruido, muchas veces por sensores ópticos o por las señales de radio o por radar. Aunque el radar está siendo cada vez menos eficaz porque se fabrican con foam, con espuma". La segunda capa es la interceptación con otros drones, y la tercera sistemas de láser de energía dirigida. "La última ya es cuando es crítico, y son los misiles antidron. La última pieza que está jugando en este ajedrez es el misil hipersónico, por encima de cinco veces la velocidad del sonido. Pero incluso el Patriot tiene bastante dificultades para interceptarlo", relata.