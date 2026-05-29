La OTAN avisa que está preparada para defender a sus aliados tras la "imprudencia de Rusia" en Rumanía

La OTAN ha condenado este viernes la "imprudencia de Rusia" y ha avisado de que está lista para defender "cada centímetro" de territorio aliado después de que un dron impactara durante la madrugada contra un edificio residencial en la ciudad rumana de Galati, situada cerca de la frontera con Ucrania, en el marco de una nueva oleada de ataques rusos contra infraestructuras ucranianas.

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha trasladado en una llamada telefónica al presidente de Rumanía, Nicusor Dan, la "solidaridad absoluta de la OTAN" así como sus pensamientos por las personas que han resultado heridas en el incidente, según ha informado el propio jefe de la organización en un mensaje en redes sociales.

"Le reafirmé que la OTAN está lista para defender cada centímetro del territorio aliado. Seguiremos reforzando nuestra preparación para disuadir y defendernos de cualquier amenaza, incluida la de los drones. El comportamiento temerario de Rusia es un peligro para todos nosotros", ha detallado el también ex primer ministro de Países Bajos.

Rutte ha lamentado que Moscú continúa atacando a civiles e infraestructuras civiles en toda Ucrania, actos que se sumaron anoche a la demostración, "una vez más", de que las implicaciones de su guerra de agresión "no se detienen en la frontera" ucraniana.

"La guerra de Rusia debe terminar, al igual que el desprecio de Rusia por la seguridad civil. Por nuestra parte, seguiremos reforzando nuestra disuasión y defensa en casa y mantendremos nuestro apoyo a Ucrania mientras se defiende de la agresión rusa", ha concluido el jefe de la OTAN en su mensaje.

La OTAN condena la "imprudencia" de Rusia Poco antes, en otro mensaje en redes sociales, la portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, se ha hecho eco de que en la madrugada de este viernes un edificio de apartamentos rumano ha sido alcanzado "por un dron mientras Rusia atacaba" y ha condenado la "imprudencia de Rusia". "La OTAN continuará fortaleciendo nuestras defensas contra todas las amenazas, incluidos los drones", ha sostenido, detallando que el secretario general de la organización, Mark Rutte, se había puesto en contacto con las autoridades rumanas. ““ "Un dron entró en el espacio aéreo rumano, fue detectado por el radar en la zona sur de la ciudad de Galati y se estrelló contra el tejado de un bloque de viviendas, provocando un incendio tras el impacto", ha informado el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado. Este suceso ha coincidido con la reanudación por parte de Rusia de los "ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, en las proximidades de la frontera fluvial con Rumanía", según ha indicado la cartera de Defensa en su misiva.

La UE dice que Rusia traspasa otra línea más Los representantes de las instituciones de la Unión Europea han condenado también la caída del dron ruso. "La guerra de agresión de Rusia ha traspasado una línea más. Una incursión de un dron ruso ha alcanzado una zona densamente poblada de Rumanía, causando heridos entre la población civil. En territorio de la UE", ha indicado en redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La política alemana dijo que la UE se solidariza "plenamente" con Rumanía y su pueblo. Al mismo tiempo, ha dejado claro que, a medida que la UE sigue reforzando su seguridad y nuestra capacidad de disuasión, especialmente en la frontera oriental, continuará "aumentando la presión sobre Rusia". ““ En ese sentido, ha recordado que la Unión prepara ya un vigésimo primer paquete de sanciones contra Moscú. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha expresado su solidaridad y apoyo a Rumanía y agregó que "la escalada de Rusia en territorio de la UE es temeraria e irresponsable". "Condeno enérgicamente esta violación del espacio aéreo nacional de Rumanía y del Derecho internacional. La UE se mantiene unida para intensificar la presión sobre Rusia mediante sanciones y el refuerzo de las capacidades de defensa, en particular a lo largo de nuestra frontera oriental", ha subrayado. ““ Además, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, considera que el impacto del dron ruso contra un edificio de viviendas en Galati ha constituido "una violación flagrante y grave de la soberanía de Rumanía y del espacio aéreo europeo". Kallas ha estado en contacto con la ministra rumana de Exteriores, Oana Toiu, para "transmitirle la plena solidaridad de la UE con Rumanía". "Hace tiempo que Rusia dejó de respetar las fronteras. No se puede permitir que Moscú viole el espacio aéreo europeo con impunidad", ha dicho. Además, ha recordado que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, reunidos el jueves de manera informal en Chipre, se comprometieron a "intensificar la presión sobre Rusia, aumentar el apoyo a Ucrania e invertir en la propia preparación defensiva de Europa".

Rumanía, miembro de la OTAN, anuncia medidas "proporcionadas" Rumanía ha anunciado que tomará medidas proporcionadas. "Ordenaremos medidas proporcionadas en relación con la Federación Rusa", ha señalado Nicusor Dan, el presidente de Rumanía, un país que pertenece tanto a la Unión Europea como a la OTAN. ““ El jefe del estado ha dicho que "la naturaleza sin precedentes del acontecimiento exige una respuesta firme, coordinada y adecuada -a nivel nacional, aliado e internacional". El Ministerio de Defensa rumano ha confirmado que el aparato que ha explotado este viernes en un edifico residencial es un Geran-2 de fabricación rusa. Dan ha culpado de este ataque con la "máxima firmeza" a Rusia y dijo que lo ocurrido es consecuencia de la guerra de agresión a Ucrania y del "irresponsable uso" por parte de Moscú de drones en las inmediaciones de la frontera de la OTAN.