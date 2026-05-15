Ucrania y Rusia intercambian 205 prisioneros de guerra de cada bando como parte de la tregua del Día de la Victoria

Ucrania y Rusia han intercambiado este viernes 205 prisioneros de guerra cada uno, como parte de la tregua decretada por Moscú con motivo del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial, celebrado el pasado 9 de mayo. Así lo han comunicado el Ministerio de Defensa ruso y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"El 15 de mayo del territorio controlado por el régimen de Kiev regresaron 205 militares rusos. A cambio fueron entregados 205 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha informado el Ministerio de Defensa ruso, según un comunicado recogido por Efe. Los prisioneros rusos han sido llevados a Bielorrusia, "donde reciben la ayuda psicológica y médica necesarias". En el intercambio ha mediado Emiratos Árabes Unidos, según la misma fuente.

Imagen de vídeo facilitada por el Ministerio de Defensa de Rusia de los prisioneros de guerra rusos liberados este viernes, 15 de mayo de 2026, en Bielorrusia. Ministerio de Defensa de Rusia, vía Afp

Posteriormente, las Fuerzas Armadas ucranianas han confirmado la operación con un breve mensaje en Telegram, y el propio Zelenski ha informado de ello en redes.

"Soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de Fronteras regresan tras haber estado cautivos en Rusia. Esta es la primera etapa del intercambio de mil soldados por mil", ha escrito Zelenski. Según el presidente ruso, la mayoría de los militares ucranianos liberados estaban en manos rusas desde 2022.

El 8 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una tregua de tres días entre Ucrania y Rusia durante el 9, 10 y 11 de mayo, que iría acompañada de un intercambio de prisioneros. Según el acuerdo anunciado por Trump, el intercambio debía incluir a 1.000 prisioneros de cada país.

Durante el alto el fuego, ambas partes se acusaron de acciones armadas.

El anterior intercambio de prisioneros tuvo lugar el 24 de abril y fueron liberados 193 soldados de cada bando.