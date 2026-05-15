Ucrania y Rusia intercambian 205 prisioneros de guerra de cada bando como parte de la tregua del Día de la Victoria
- Zelenski afirma que es la "primera etapa" de un intercambio que debe llegar a los 1.000 cautivos de cada bando
- El anterior intercambio fue el 24 de abril
Ucrania y Rusia han intercambiado este viernes 205 prisioneros de guerra cada uno, como parte de la tregua decretada por Moscú con motivo del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial, celebrado el pasado 9 de mayo. Así lo han comunicado el Ministerio de Defensa ruso y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
"El 15 de mayo del territorio controlado por el régimen de Kiev regresaron 205 militares rusos. A cambio fueron entregados 205 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha informado el Ministerio de Defensa ruso, según un comunicado recogido por Efe. Los prisioneros rusos han sido llevados a Bielorrusia, "donde reciben la ayuda psicológica y médica necesarias". En el intercambio ha mediado Emiratos Árabes Unidos, según la misma fuente.
Posteriormente, las Fuerzas Armadas ucranianas han confirmado la operación con un breve mensaje en Telegram, y el propio Zelenski ha informado de ello en redes.
"Soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de Fronteras regresan tras haber estado cautivos en Rusia. Esta es la primera etapa del intercambio de mil soldados por mil", ha escrito Zelenski. Según el presidente ruso, la mayoría de los militares ucranianos liberados estaban en manos rusas desde 2022.
El 8 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una tregua de tres días entre Ucrania y Rusia durante el 9, 10 y 11 de mayo, que iría acompañada de un intercambio de prisioneros. Según el acuerdo anunciado por Trump, el intercambio debía incluir a 1.000 prisioneros de cada país.
Durante el alto el fuego, ambas partes se acusaron de acciones armadas.
El anterior intercambio de prisioneros tuvo lugar el 24 de abril y fueron liberados 193 soldados de cada bando.
Nuevo bombardeo con drones
Mientras tanto, este viernes continúan los ataques mutuos y los bombardeos. Las defensas aéreas ucranianas han neutralizado 30 drones de larga distancia y un misil rusos, según informa la Fuerza Aérea y recoge Efe. En total, Rusia la hanzado 141 drones y seis misiles.
En las 48 horas anteriores, Rusia lanzó centenares de drones y decenas de misiles en uno de los ataques de más larga duración de la guerra. Uno de los misiles alcanzó un edificio de viviendas en la capital ucraniana, Kiev, matando al menos a 24 personas.
Rusia invadió ucrania el 24 de febrero de 2022, iniciando el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La última ronda de negociaciones entre bandos con mediación de Estados Unidos concluyó en Ginebra el 18 de febrero sin avances. Rusia reclama anexionarse parte del territorio ucraniano, algo a lo que de momento se niega Ucrania.