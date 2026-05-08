Trump anuncia una tregua de tres días entre Ucrania y Rusia a partir del sábado y un intercambio de prisioneros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una tregua de tres días entre Ucrania y Rusia durante el 9, 10 y 11 de mayo, que irá acompañada de un intercambio de prisioneros. Trump ha afirmado que él mismo hizo la petición y que tanto el presidente ruso, Vladímir Putin, como el ucraniano, Voldimir Zelenski, han aceptado.

Posteriormente, Zelenski ha confirmado el anuncio y que acepta el alto el fuego.

El anuncio llega cuando supuestamente está en vigor una tregua unilateral del 8 al 10 de mayo decretada por Putin con motivo de la celebración en Rusia del aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, y que ambas partes se han acusado de no respetar.

Alto el fuego de tres días e intercambio de prisioneros "Me agrada anunciar que habrá una tregua de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania", ha escrito Trump en su red social, TruthSocial. "La celebración en Rusia es por el Día de la Victoria, pero, igualmente, en Ucrania, porque también jugaron una gran parte y fueron un factor en la Segunda Guerra Mundial", ha explicado. Según el estadounidense, el alto el fuego "incluirá la suspensión de toda la actividad cinética" (es decir, de los ataques militares) y también "un intercambio de de 1.000 prisioneros de cada país". "Esta petición ha sido hecha directamente por mí, y aprecio mucho el acuerdo del presidente Vladímir Putin y el presidente Volodimir Zelenski", ha asegurado Trump. "Con suerte, este es el principio del fin de una guerra muy larga, mortal y dura. Las conversaciones continúan para acabar este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y estamos más y más cerca cada día", ha concluido. Mensaje de Trump en su red social en el que anuncia una tregua entre Ucrania y Rusia CHARTE MESA, MIGUEL ANGEL