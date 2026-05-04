Rusia anuncia una tregua para el 8 y 9 de mayo y espera que Ucrania la secunde

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este lunes una tregua en Ucrania para los días 8 y 9 de mayo, en línea con lo propuesto por el presidente ruso, Vladímir Putin, para conmemorar el aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

Según la nota castrense, Moscú espera que Kiev siga su ejemplo y respete el cese de hostilidades durante el viernes y el sábado, día en el que tendrá lugar un desfile militar en la plaza Roja.

Defensa ha advertido que en caso de que Ucrania intente frustrar las celebraciones del 81 aniversario de la Victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, "las Fuerzas Armadas rusas lanzarán un ataque masivo con misiles en represalia contra el centro de Kiev".

Los militares rusos han asegurado que Rusia, "pese a tener esa capacidad, se había abstenido hasta ahora de tales acciones por razones humanitarias". Además, Rusia lanzará un "ataque masivo con misiles" contra Kiev si Ucrania viola el alto el fuego del 9 de mayo.

Moscú ha tomado nota de las declaraciones de Zelenski La nota agrega que en Moscú han tomado nota de unas declaraciones hechas este lunes por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván, en las que se contenían "amenazas de atacar Moscú precisamente el 9 de mayo". Zelenski ha dicho previamente que Rusia teme un ataque con drones el día del desfile militar en la plaza Roja de Moscú. "Rusia ha anunciado un desfile del 9 de mayo en Moscú sin equipamiento militar. Si esto ocurre será la primera vez en muchos, muchos años. No pueden permitirse equipamiento militar y temen que los drones puedan sobrevolar la Plaza Roja", ha afirmado Zelenski. El presidente ucraniano ha realizado estas declaraciones horas después de que un dron ucraniano impactara en un edificio de Moscú situado a unos diez kilómetros del Kremlin, según ha confirmado el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. Putin habla con Trump y ofrece una tregua en Ucrania por el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial RTVE.es/Agencias

Ucrania anuncia tregua el 6 de mayo Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado horas después, una tregua para el 6 de mayo y dejó en manos de Moscú la posibilidad de prolongarla, ya que el Kremlin quiere un cese de hostilidades para el día 9 con motivo de la celebración del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi. "Consideramos que la vida humana tiene un valor incomparablemente mayor que cualquier 'celebración' de aniversario. En este sentido, anunciamos un régimen de alto el fuego a partir de las 00.00 hora local del 5 al 6 de mayo", ha escrito Zelenski en su cuenta de la red social X, en la que pidió a Rusia secundarla. "En el tiempo que queda hasta ese momento, es realista garantizar que el silencio entre en vigor. Actuaremos de forma recíproca a partir de ese momento", ha indicado. ““ Zelenski ha dicho que "ha llegado el momento de que los dirigentes rusos den pasos reales para poner fin a su guerra, especialmente dado que el Ministerio de Defensa ruso considera que no puede celebrar un desfile en Moscú sin la buena voluntad de Ucrania".