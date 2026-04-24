Rusia y Ucrania protagonizan un nuevo intercambio de 193 prisioneros de guerra
- El canje se ha producido con la mediación de Emiratos Árabes
- Zelenski pone en valor que estos canjes tengan lugar pese a la continuación de la guerra
Rusia y Ucrania han anunciado este viernes un nuevo intercambio de 193 prisioneros de guerra por cada bando, que, según el ministerio de Defensa ruso, se ha llevado a cabo de nuevo con la mediación de Emiratos Árabes Unidos.
"193 defensores ucranianos regresan a casa en el marco de un intercambio", ha señalado el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, de visita en Arabia Saudí, en un mensaje de sus redes sociales. Ha indicado que se trata de miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de la Guardia Fronteriza, de la Policía Nacional y del Servicio Estatal Especial de Transporte.
"Defendieron Ucrania en distintos frentes. Entre ellos hay personas contra las que Rusia ha abierto causas penales, así como heridos", ha explicado Zelenski. El mandatario ha destacado la importancia de que esos canjes de prisioneros de guerra tengan lugar pese a la continuación de la guerra, que se encuentra ya en su quinto año.
Rusia corrobora el intercambio
El Ministerio de Defensa de Rusia también ha confirmado este nuevo canje de prisioneros: "El 24 de abril, 193 militares rusos fueron devueltos desde territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 193 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas fueron entregados a Kiev", dice el informe oficial del ministerio.
Al igual que en las ocasiones anteriores, los militares rusos que han sido canjeados pasan primero por el territorio de Bielorrusia, donde reciben asistencia médica y psicológica, para regresar luego a Rusia, ha precisado Defensa. Moscú ha agradecido a las autoridades de Emiratos "los esfuerzos humanitarios" realizados para consumar el intercambio.
El anterior canje entre ambas partes en conflicto tuvo lugar el pasado 11 de abril.
El jefe de gabinete de Zelenski, Kirilo Budánov, ya adelantó esta semana que se estaba negociando un nuevo intercambio de prisioneros. También el presidente ucraniano indicó a finales de marzo que podría haber más intercambios de prisioneros entre su país y Rusia tras las reuniones mantenidas por su equipo en Miami con los emisarios de la Casa Blanca.