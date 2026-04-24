Rusia y Ucrania protagonizan un nuevo intercambio de 193 prisioneros de guerra

Rusia y Ucrania han anunciado este viernes un nuevo intercambio de 193 prisioneros de guerra por cada bando, que, según el ministerio de Defensa ruso, se ha llevado a cabo de nuevo con la mediación de Emiratos Árabes Unidos.

"193 defensores ucranianos regresan a casa en el marco de un intercambio", ha señalado el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, de visita en Arabia Saudí, en un mensaje de sus redes sociales. Ha indicado que se trata de miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de la Guardia Fronteriza, de la Policía Nacional y del Servicio Estatal Especial de Transporte.

"Defendieron Ucrania en distintos frentes. Entre ellos hay personas contra las que Rusia ha abierto causas penales, así como heridos", ha explicado Zelenski. El mandatario ha destacado la importancia de que esos canjes de prisioneros de guerra tengan lugar pese a la continuación de la guerra, que se encuentra ya en su quinto año.