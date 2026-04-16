Von der Leyen y Rutte refuerzan la relación UE - OTAN: "Una Europa más fuerte significa una Alianza más fuerte"

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, han abordado este jueves la manera de aumentar la producción industrial de material de defensa y de continuar apoyando a Ucrania.

En una reunión celebrada en la residencia privada de Rutte en Bruselas y que no ha estado abierta a los medios, los máximos responsables de la CE y de la OTAN han protagonizado un encuentro que pretende afianza la relación entre la Unión Europea y la Alianza Atlántica: "Hoy, junto con el secretario general de la OTAN, hicimos balance de nuestro trabajo conjunto para reforzar la defensa europea y continuar apoyando a Ucrania", ha dicho Von der Leyen en una publicación en la plataforma de redes sociales X tras reunirse con Rutte en Bruselas. La presidenta añade que han hablado sobre cómo aumentar la producción industrial de defensa en Europa.

"Tenemos que invertir más, producir más y hacer ambas cosas más rápido. Con el aumento de las amenazas a la seguridad global, acordamos trabajar estrechamente en las próximas semanas para fortalecer la relación UE-OTAN y preparar una cumbre exitosa en Ankara", ha añadido, en referencia a la próxima cita de la Alianza en la capital turca, los días 7 y 8 de julio de 2026.