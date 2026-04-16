Von der Leyen y Rutte refuerzan la relación UE - OTAN: "Una Europa más fuerte significa una Alianza más fuerte"
- Los temas centrales de su encuentro han sido aumentar la producción de material de defensa y el apoyo a Ucrania
- La próxima cumbre de la OTAN tendrá lugar en Ankara los días 7 y 8 de julio
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, han abordado este jueves la manera de aumentar la producción industrial de material de defensa y de continuar apoyando a Ucrania.
En una reunión celebrada en la residencia privada de Rutte en Bruselas y que no ha estado abierta a los medios, los máximos responsables de la CE y de la OTAN han protagonizado un encuentro que pretende afianza la relación entre la Unión Europea y la Alianza Atlántica: "Hoy, junto con el secretario general de la OTAN, hicimos balance de nuestro trabajo conjunto para reforzar la defensa europea y continuar apoyando a Ucrania", ha dicho Von der Leyen en una publicación en la plataforma de redes sociales X tras reunirse con Rutte en Bruselas. La presidenta añade que han hablado sobre cómo aumentar la producción industrial de defensa en Europa.
"Tenemos que invertir más, producir más y hacer ambas cosas más rápido. Con el aumento de las amenazas a la seguridad global, acordamos trabajar estrechamente en las próximas semanas para fortalecer la relación UE-OTAN y preparar una cumbre exitosa en Ankara", ha añadido, en referencia a la próxima cita de la Alianza en la capital turca, los días 7 y 8 de julio de 2026.
Rutte apuesta por reforzar la cooperación
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado por su parte, también por medio de las redes sociales, que junto con Von der Leyen debatieron cómo reforzar más la "cooperación esencial" entre la OTAN y la UE.
Este refuerzo implica, según Rutte, aumentar la producción industrial de defensa, continuar brindando apoyo vital a Ucrania y proteger la infraestructura crítica: “Una Europa más fuerte significa una OTAN más fuerte”, ha concluido el secretario de la Alianza Atlántica.
Actualmente, Ucrania no es miembro de la OTAN, aunque mantiene una "asociación para la paz" desde 1994. En las últimas reuniones del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania que forman la OTAN y países aliados de Ucrania, Rutte ha insistido en no flaquear en el apoyo a este estado, estableciendo una Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania con paquetes periódicos por un valor aproximado de unos 424 millones de euros para la adquisición de armamento y munición.