Al menos siete muertos en Ucrania por ataques nocturnos lanzados por Rusia

Al menos siete personas han muerto y decenas han resultado heridas en Ucrania a causa de ataques lanzados por Rusia durante la noche, que además han causado daños materiales.

Al menos cinco personas han muerto en la región de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania, y otras dos han muerto en la de Chernígov, norte del país, según han informado las autoridades regionales.

El gobernador militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, ha advertido en sus redes sociales de que podría haber más cuerpos bajo los escombros. "El enemigo ha estado atacando Dnipró durante más de diez horas", ha explicado.

"Las tácticas de los rusos no han variado: drones de ataque, misiles de crucero y una importante cantidad de (misiles) balísticos. La mayoría de los objetivos eran infraestructuras corrientes de la ciudad: edificios de viviendas, energía y empresas", ha señalado.

Entre los heridos hay al menos dos menores. "Un niño de 9 años está recibiendo atención ambulatoria. Una niña de 17 años está hospitalizada con pronóstico moderado", ha añadido.

La última de las víctimas mortales ha fallecido en un ataque contra un edificio de varios pisos ubicado en esa misma zona perpetrado ya por la mañana en el que otras siete personas han resultado heridas.

Además, los bomberos han tenido que sofocar un incendio en una gasolinera de Dnipró provocado por un ataque perpetrado durante la mañana. En el ataque han quedado destruidos ocho camiones y cuatro turismos. En total han resultado dañadas al menos 27 viviendas, dos escuelas infantiles y una clínica. El alcalde de Dnipró, Boris Filatov, ha explicado que la onda expansiva ha causado daños a unas 1.500 ventanas.

Por otra parte, en la región de Chernígov, los ataques con misiles y drones han causado la muerte de dos personas y han dejado siete heridos, según ha informado el gobernador.