Al menos siete muertos en Ucrania por ataques nocturnos lanzados por Rusia
- Las víctimas se han producido en Dnipró y Chernígov, con ataques con drones, bombardeos y fuego de artillería
- Zelenski ha expresado sus condolencias y ha reclamado a sus socios una "acción inmediata y decidida"
Al menos siete personas han muerto y decenas han resultado heridas en Ucrania a causa de ataques lanzados por Rusia durante la noche, que además han causado daños materiales.
Al menos cinco personas han muerto en la región de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania, y otras dos han muerto en la de Chernígov, norte del país, según han informado las autoridades regionales.
El gobernador militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, ha advertido en sus redes sociales de que podría haber más cuerpos bajo los escombros. "El enemigo ha estado atacando Dnipró durante más de diez horas", ha explicado.
"Las tácticas de los rusos no han variado: drones de ataque, misiles de crucero y una importante cantidad de (misiles) balísticos. La mayoría de los objetivos eran infraestructuras corrientes de la ciudad: edificios de viviendas, energía y empresas", ha señalado.
Entre los heridos hay al menos dos menores. "Un niño de 9 años está recibiendo atención ambulatoria. Una niña de 17 años está hospitalizada con pronóstico moderado", ha añadido.
La última de las víctimas mortales ha fallecido en un ataque contra un edificio de varios pisos ubicado en esa misma zona perpetrado ya por la mañana en el que otras siete personas han resultado heridas.
Además, los bomberos han tenido que sofocar un incendio en una gasolinera de Dnipró provocado por un ataque perpetrado durante la mañana. En el ataque han quedado destruidos ocho camiones y cuatro turismos. En total han resultado dañadas al menos 27 viviendas, dos escuelas infantiles y una clínica. El alcalde de Dnipró, Boris Filatov, ha explicado que la onda expansiva ha causado daños a unas 1.500 ventanas.
Por otra parte, en la región de Chernígov, los ataques con misiles y drones han causado la muerte de dos personas y han dejado siete heridos, según ha informado el gobernador.
Ataque masivo con al menos 660 drones y misiles
Las autoridades ucranianas han denunciado un ataque masivo con al menos 660 drones y misiles y que Rusia está "atacando deliberadamente a civiles". "Esto no es una guerra, es una campaña de terror calculada contra nuestro pueblo. Los líderes rusos deben rendir cuentas por estos crímenes de guerra", ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sibiha.
Se trata de ataques "ordenados, planificados y ejecutados con pleno conocimiento de sus consecuencias para la población civil", según Sibiha, que apela a la presión internacional contra Rusia, "la única respuesta adecuada al terror ruso".
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha expresado sus condolencias a las familias de los fallecidos. "La táctica rusa sigue siendo la misma. Drones de ataque, misiles crucero y un gran número de misiles balísticos. Los objetivos suelen ser infraestructura civil en las ciudades, edificios residenciales, plantas de energía y empresas", ha dicho el presidente en la red social X.
"Cada uno de estos ataques debe recordar a nuestros socios que se requiere una acción inmediata y decidida. Necesitamos mejorar rápidamente nuestra defensa aérea", ha añadido.
Además, los rusos han lanzado un ataque con drones sobre Odesa que ha dejado al menos dos personas heridas, según el jefe de la Administración Militar Regional, Oleh Kiper, en Telegram.
"Durante la noche, las fuerzas rusas lanzaron un nuevo ataque masivo contra la región de Odesa utilizando drones. En la zona sur, se produjeron daños en edificios residenciales e infraestructura portuaria. Lamentablemente, dos personas resultaron heridas y están recibiendo la asistencia médica necesaria", ha escrito Kiper.