Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras por su "optimismo melancólico y pesimismo alegre"

El escritor inglés Julian Barnes ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, según ha hecho público el jurado por ser "un extraordinario narrador y ensayista" y su "visión lúcida, cálida y compasiva del género humano". Su candidatura fue propuesta por Socorro Suárez Lafuente, catedrática emérita de la Universidad de Oviedo.

Barnes está dotado de humor, ironía y de un "optimismo melancólico y un pesimismo alegre", según sus propias palabras. El escritor "emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial".

El jurado ha destacado que su obra "reelabora, con mirada europeísta, la historia de la literatura, el arte, la música e incluso la gastronomía, hasta alcanzar un estilo único, que lo singulariza dentro de una generación de autores británicos especialmente brillantes, que ha marcado la literatura contemporánea".