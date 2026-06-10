Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras por su "optimismo melancólico y pesimismo alegre"
- El autor de El loro de Flaubert es reconocido por su trayectoria literaria
- El inglés se ha retirado este año con su último libro Despedidas
El escritor inglés Julian Barnes ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, según ha hecho público el jurado por ser "un extraordinario narrador y ensayista" y su "visión lúcida, cálida y compasiva del género humano". Su candidatura fue propuesta por Socorro Suárez Lafuente, catedrática emérita de la Universidad de Oviedo.
Barnes está dotado de humor, ironía y de un "optimismo melancólico y un pesimismo alegre", según sus propias palabras. El escritor "emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial".
El jurado ha destacado que su obra "reelabora, con mirada europeísta, la historia de la literatura, el arte, la música e incluso la gastronomía, hasta alcanzar un estilo único, que lo singulariza dentro de una generación de autores británicos especialmente brillantes, que ha marcado la literatura contemporánea".
Despedida final
El último libro que Barnes ha publicado es Despedidas (2026), un volumen con el que ha anunciado que deja la literatura. Se trata de un ensayo en el que explora en la memoria y el pasado y reflexiona sobre la persistencia del amor, la idea de final y la necesidad de aprender a decir adiós. Este libro cierra la trilogía de sus memorias que comenzó en Nada que temer (2008) y siguió con Niveles de vida (2014).
Después de rondar el Premio Booker en tres ocasiones, fue finalista en 1984 con El loro de Flaubert, la novela que le catapultó a la fama, de nuevo en 1998 con Inglaterra, Inglaterra y en 2005 con Arthur & George, lo consiguió por fin en 2011 con El sentido de un final.
Entre sus novelas más recientes, El ruido del tiempo (2016) sobre la vida de Shostakovich, La única historia (2018) acerca de un amor de juventud y Elizabeth Finch (2022) que gira en torno a una profesora de cultura clásica, admiradora de Juliano el Apóstata.
Nacido en Leicester en 1946, Julian Patrick Barnes estudió Lenguas Modernas en el oxoniano Colegio Magdalen. Trabajó como lexicógrafo durante tres años para el diccionario Oxford y como crítico literario, de televisión y redactor del New Statesman y del Sunday Times. Ha sido columnista de The Observer y de The New Yorker.
Novela policíaca
Calificado por sus novelas e historias cortas como posmodernista y considerado una de las mayores revelaciones de la narrativa inglesa de las últimas décadas, Julian Barnes publicó su primer libro, Metrolandia (1980) —Premio Somerset Maugham 1981—, y dos años después Antes de conocernos (1982).
Barnes ha escrito también novela policíaca, bajo el pseudónimo de Dan Kavanagh: Duffy (1980), Fiddle City (1981), Con las botas puestas (1985) y Going to the Dogs (1987).
El autor ha publicado además libros de relatos cortos como Al otro lado del Canal (1996), La mesa limón (2004) y Pulso (2011).
De amplios intereses y fino sentido del humor, sus ensayos incluyen El perfeccionista en la cocina (2003), Con los ojos bien abiertos: ensayos sobre arte (2015) o Mis cambios de opinión (2025). Ha escrito la biografía de Samuel Jean de Pozzi El hombre de la bata roja (2019).
Comprometido con los derechos humanos, Barnes participa en las organizaciones Freedom from Torture y Dignity in Dying y es caballero de las Artes y las Letras de Francia.
En esta edición número 46, concurrían un total de 37 candidaturas de 24 nacionalidades que "cultivan y perfeccionan la creacción literaria en todos sus géneros". Santiago Muñoz ha presidido el jurado integrado por María Sheila Cremaschi, María Dueñas, Marcos Giralt, Raquel Lanseros, Lola Larumbe, Antonio Lucas, Inés Martín, Sergio del Molino, Berta Piñán, Marisol Schulz, Sergio VilaSanjuán, Jorge Volpi Escalante y Fernando Rodríguez Lafuente como secretario.
Barnes toma el relevo al escritor barcelonés Eduardo Mendoza, distinguido en 2025, que a su vez sucedió a la poeta rumana Ana Blandiana.
Este ha sido el séptimo de los ocho premios de este año. Patti Smith ha sido galardonada con el Princesa de Asturias de las Artes. Studio Ghibli logra el premio de Comunicación y Humanidades; los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica); la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional); el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales) y Leo Messi, Princesa de Asturias de los Deportes. La próxima semana se falla el premio de la Concordia.