El historiador y periodista Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026
- La fundación destaca que es "uno de los principales expertos en la transformación de Europa en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI"
El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, según ha comunicado la fundación que concede los premios, cuyo fallo del jurado ha destacado que "su mezcla de erudición y testimonio personal sobre momentos cruciales de la historia reciente de Europa lo convierte en un pensador excepcional e inspirador".
Timothy Garton Ash (Londres, 1955) está reconocido como uno de los principales expertos en la transformación de Europa en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, principalmente en los países de Europa central y del este, y uno de los más lúcidos analistas de la historia reciente del Viejo Continente. El jurado ha señalado que sus publicaciones e intervenciones públicas "aúnan el rigor con una apasionada y lúcida defensa de los valores democráticos y alertan contra los peligros que amenazan a la democracia liberal, como el autoritarismo o el populismo".
Licenciado en Historia Moderna en el Exeter College de la Universidad de Oxford en 1977, comenzó en la docencia en 1986, siempre en Oxford, donde es profesor de Estudios Europeos desde 2004 y profesor Isaiah Berlin en el St. Antony's College. Es, además, miembro principal en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford.
La fundación Princesa de Asturias destaca que, además de temas como la libertad, la democracia y los derechos humanos, su obra abarca asuntos de política global y relaciones internacionales, lo que le ha permitido desarrollar un enfoque multidisciplinar que une historia, ciencia política y periodismo. Los especialistas destacan su combinación de un profundo análisis intelectual con el uso de un lenguaje sencillo y fresco que responde tanto a las exigencias del mundo académico como al lector general interesado.
Especialista en "historia del presente"
Tras estudiar Historia Moderna en Oxford, su investigación sobre la resistencia alemana a Hitler le hizo mudarse temporalmente a Berlín, donde vivió, tanto en la mitad occidental como en la oriental. A lo largo de los años ochenta, narró y analizó el fin del comunismo en distintos países de Europa central, escribiendo para publicaciones como The New York Review of Books, The Independent, The Times y The Spectator. Fue editor extranjero de este último y escritor editorial sobre asuntos de Europa central para The Times y columnista sobre asuntos exteriores en The Independent.
Autor de once volúmenes de análisis político o, como él mismo acuñó, «historia del presente», su libro The Polish Revolution: Solidarity (1983) se considera uno de los textos más influyentes sobre la oposición política en la Polonia comunista y el papel crucial del sindicato Solidaridad en el cambio político de la región. En La linterna mágica. Las revoluciones del 89 en Varsovia, Budapest, Berlín y Praga ofrece una narración muy personal sobre los eventos que marcaron el fin del comunismo en Europa central, basándose en su experiencia como corresponsal de The Guardian en ese periodo. En Mundo libre. Europa y Estados Unidos ante la crisis de Occidente, su análisis se extiende a los desafíos que afrontan las democracias liberales, especialmente en un contexto pos-11 de septiembre, abordando los riesgos de la globalización, el populismo y el terrorismo.
Condecorado con la Orden del Mérito en Alemania, Polonia y la República Checa y la Orden de San Miguel y San Jorge del Reino Unido, Garton Ash es doctor honoris causa por cinco universidades europeas y miembro de la Royal Society of Literature, de la Royal Historical Society y la Royal Society of Arts del Reino Unido, y de la Academia de Ciencias de Berlín-Brandeburgo, entre otras instituciones. Ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera, entre los que destacan el Premio Somerset Maugham (Reino Unido, 1984), el Prix Européen de l’Essai (Francia, 1989), el Memorial Imre Nagy (Hungría, 1989), el Premio Hoffmann von Fallersleben Alemania, 2002), el Premio Orwell de Periodismo (Reino Unido, 2006) y el Premio Carlomagno (Alemania, 2017).
Este ha sido el quinto de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden este año, en que cumplen su cuadragésima sexta edición. Anteriormente fueron otorgados el Premio Princesa de Asturias de las Artes a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades al estudio de animación japonés Studio Ghibli, el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer y el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Noruega).