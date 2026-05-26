El historiador y periodista Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026

El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, según ha comunicado la fundación que concede los premios, cuyo fallo del jurado ha destacado que "su mezcla de erudición y testimonio personal sobre momentos cruciales de la historia reciente de Europa lo convierte en un pensador excepcional e inspirador".

Timothy Garton Ash (Londres, 1955) está reconocido como uno de los principales expertos en la transformación de Europa en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, principalmente en los países de Europa central y del este, y uno de los más lúcidos analistas de la historia reciente del Viejo Continente. El jurado ha señalado que sus publicaciones e intervenciones públicas "aúnan el rigor con una apasionada y lúcida defensa de los valores democráticos y alertan contra los peligros que amenazan a la democracia liberal, como el autoritarismo o el populismo".

Licenciado en Historia Moderna en el Exeter College de la Universidad de Oxford en 1977, comenzó en la docencia en 1986, siempre en Oxford, donde es profesor de Estudios Europeos desde 2004 y profesor Isaiah Berlin en el St. Antony's College. Es, además, miembro principal en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford.

La fundación Princesa de Asturias destaca que, además de temas como la libertad, la democracia y los derechos humanos, su obra abarca asuntos de política global y relaciones internacionales, lo que le ha permitido desarrollar un enfoque multidisciplinar que une historia, ciencia política y periodismo. Los especialistas destacan su combinación de un profundo análisis intelectual con el uso de un lenguaje sencillo y fresco que responde tanto a las exigencias del mundo académico como al lector general interesado.