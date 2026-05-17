Princesa de Asturias a los del ADN, primera rectora en 800 años y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Hoy los católicos celebran en sus misas la Ascensión de Jesús al cielo y la ONU ofrece un amplio y primaveral abanico de conmemoraciones que van desde el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información hasta el Día Mundial del Reciclaje pasando por el de la Hipertensión Arterial, el de Internet, el del Horticultor y, para cerrar con dulzura, el Día Mundial de la Repostería. ¡Qué rico!

En esta misma fecha, pero de 1912 se inauguraba el ferrocarril más alto de los Alpes, a 2.400 metros de altura, en Bionassay, entre Francia e Italia. Otro 17 de mayo, pero de 1928, entraba en funcionamiento el servicio telefónico entre España y Portugal. Y más recientemente, en 2009, aunque también un día como hoy, se lanzaba el videojuego de construcción Minecraft, uno de los más influyentes de la historia. Hasta los no jugadores hemos oído hablar de él.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 3,2 Es el porcentaje de la inflación en abril, 3,2%. Y la buena noticia es que se ha moderado y se sitúa dos décimas por debajo del mes de marzo. Es lo que dice el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus últimas cifras publicadas el jueves. Y esta moderación se ha dado porque, aunque los carburantes han empujado al alza el Índice de Precios de Consumo (IPC), las bajadas de la electricidad y del gas natural, entre otras, han compensado esa subida. Pero si lo quieres entender bien te recomiendo que leas esta pieza de Sofía Soler que, además, viene con gráficos que ayudan a contextualizar ese 3,2% a lo largo del tiempo.

Princesa de Asturias para los del ADN Que así dicho parece una falta de respeto, “los del ADN”, pero es para resumir la revolución científica de la investigación biomédica en la secuenciación genética del ADN. Y que son tres. Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian, por un lado y el biofísico francés Pascal Mayer, por otro. El miércoles eran distinguidos con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026. Lo cierto es que, gracias a su hallazgo, lo que antes requería de meses de trabajo y millones de dólares, hoy se puede realizar en menos de 24 horas y por menos de mil dólares. Como para no premiarles. Los pioneros en las nuevas tecnologías de secuenciación de ADN, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica RTVE.es

Primera rectora universitaria en 800 años Pero no sólo es que Pilar Garcés se haya convertido en la primera mujer elegida rectora de la Universidad de Valladolid (UVA) en 800 años de historia, es que la otra candidata, Carmen Camarero, también era una mujer. Garcés es catedrática de Filología Inglesa en la Universidad de Valladolid y ha ganado las elecciones al Rectorado con el 52,57% de los votos. La nueva rectora se ha comprometido a liderar una universidad "para todos" con el objetivo de que la UVA "sea una de las mejores universidades de España y del mundo". En el Aula Triste —qué pena de nombre— de esta institución, ubicada en el Palacio de Santa Cruz, habrá "el primer retrato de una mujer" ha subrayado la filóloga inglesa que regirá los destinos de la institución universitaria a orillas del Pisuerga. Pilar Garcés, primera mujer elegida rectora de la Universidad de Valladolid en 800 años de historia RTVE.es / Agencias

Billete de tren único para la UE De Valladolid a Bruselas donde el gobierno de la Unión Europea (UE) ha propuesto un billete único para viajar en tren por los 27 países de la UE sea cual sea el operador ferroviario. De este modo pretenden facilitar los traslados y ampliar las conexiones en toda la Unión, pero también quieren reforzar los derechos de los pasajeros. En principio es sólo una propuesta, pero la Comisión Europea confía en que se haga realidad en un plazo inferior a doce meses. Vamos, que en menos de un año podremos sacar un billete de tren en Cáceres o Badajoz para ir hasta Budapest o Tallín. Con paciencia, eso sí. Bruselas propone el billete único para viajar en tren por la Unión Europea con varios operadores ESTELA ANDRÉS*

Un museo de los Beatles en Londres Donde no llegará el acuerdo ―por ahora y por el Brexit― es a Londres. Aquí la buena noticia de la semana tiene que ver con la apertura de un museo en la famosa azotea donde los Beatles dieron su último concierto. Una actuación espontánea que concentró tal cantidad de gente que tuvo que intervenir la Policía. El espacio estará situado en el número 3 de Savile Row, en la antigua sede de la compañía de discos Apple Corps Ltd. Los fanáticos de los cuatro de Liverpool y todo aquel que esté interesado en conocer el único museo de la banda en la capital inglesa se pueden registrar desde el lunes en una página web para comprar sus entradas. El museo se suma a la moda de la reserva previa a la venta anticipada —con mucha anticipación anticipada— como viene sucediendo con los conciertos de los grandes artistas. Las colas dan prestigio. La espera como valor añadido. La azotea donde los Beatles dieron su último concierto, disuelto por la Policía, se convertirá en un museo RTVE.es / Agencias

Nuevo descubrimiento arqueológico en Badajoz Los 17 trabajadores de la octava campaña de excavación en El Turuñuelo de Guareña, Badajoz, han descubierto un segundo altar de la época tartésica con forma de piel de toro al iniciar los trabajos en la zona más alta del túmulo, un lugar donde los arqueólogos no habían excavado desde el año 2015. Nuestro compañero Juanra Martín te cuenta en este artículo todos los detalles sobre este yacimiento y sus hallazgos de cerámica ática. Descubierto un segundo altar con forma de piel de toro en la octava campaña de excavación en El Turuñuelo de Guareña Juanra Martín

La librería más antigua de España no cerrará Y si el otro día destacábamos como buena noticia la movilización para salvar la librería más antigua de España, hoy podemos contar que se ha conseguido recaudar el dinero suficiente para que este comercio burgalés no eche el cierre. A través de una campaña de 'crowfunding' en sólo 13 días se han reunido los 60.000 euros necesarios para salvar el vetusto y singular negocio de venta de libros. La ayuda de escritores como Máxim Huerta y Juan Gómez-Jurado ha sido muy importante para que esta iniciativa tuviese un final feliz. La librería más antigua de España consigue recaudar el dinero suficiente para no cerrar RTVE.es / Agencias

Periodista y poeta mística En la librería Hijos de Santiago Rodríguez de Burgos ya se puede comprar el volumen de poesía mística Río oculto de Sonia Losada publicada por la editorial sevillana Númenor. Se trata de los versos finalistas del Premio Internacional de Poesía Mística Fernando Rielo. La poesía mística de Sonia Losada ilumina el Retiro: "Yo prefiero estar loca que disparar desde la trinchera" Cristina Pérez “Una rosa amarilla que se abre en enero, un árbol casi seco con flores blancas, en un charco se refleja un pedazo de cielo, son instantes que atrapa al vuelo Sonia Losada en su primer poemario en solitario”, dice nuestra compañera de Cultura, Cristina Pérez, para invitarnos a disfrutar del poemario de la periodista Sonia Losada.

Buenas noticias para escuchar De lunes a viernes, a las 06:25 de la mañana puedes escuchar "La buena noticia del día" en el programa de Juan Ramón Lucas, Las Mañanas de RNE. Es un minuto de radio para empezar el día con energías renovadas y un poco más de fe en el ser humano. Estas son las que han contado esta semana. Te las resumimos y te dejamos el audio para que las escuches. Nace un quebrantahuesos en Jerez El centro de conservación de Jerez de la Frontera ha conseguido criar un segundo ejemplar de quebrantahuesos, una especie amenazada. Tras el éxito del año pasado, este nuevo pollo, nacido en marzo, será reintroducido en los Pirineos franceses en mayo. 00.59 min El centro Zoobotánico de Jerez logra el nacimiento de un segundo pollo de quebrantahuesos Gemelos de lémur en el Bronx El zoo de Nueva York celebra el nacimiento de dos crías de lémur de collar, una especie originaria de Madagascar. Al ser una especie en situación crítica, este nacimiento doble representa un hito valioso para su conservación genética. 01.44 min Nacen dos gemelos de lémur de collar en peligro de extinción en el zoológico del Bronx Nuevo camello en Cabárceno Cantabria celebra la llegada de una nueva cría de camello bactriano, un macho nacido en abril. Este ejemplar refuerza el papel del parque como centro de protección para esta especie, que cuenta con dos jorobas y habita desiertos rocosos. 00.59 min El Parque de Cabárceno registra el octavo nacimiento de un camello bactriano en su zona Elefantes en Portugal La región del Alentejo acoge un espacio de 28 hectáreas diseñado para ofrecer un hogar digno a elefantes cautivos. Las primeras residentes serán July y Kariba, dos ejemplares que han pasado toda su vida en condiciones precarias en circos. 00.49 min Portugal inaugura el primer gran santuario europeo para elefantes rescatados de circos Shakira, futbol y solidaridad La artista colombiana ha presentado oficialmente su tema para el Mundial de Fútbol de 2026 en Nueva York. Shakira anunció que toda la recaudación generada por las reproducciones del video y la canción se destinará a la Fundación FIFA. 01.28 min Shakira donará los beneficios de su nueva canción del Mundial para apoyar la educación