Patti Smith, Princesa de Asturias y del punk, tsunami de voluntarios en Madrid y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día de de la Madre. Es el momento ideal para recordar este acertado aforismo popular: "Como Dios no puede estar en todas partes, creó a las madres". ¡Felicidades, mamás! Y gracias por todo. Sois increíbles.

También celebramos el Día Mundial de la Risa y el de la Libertad de Prensa, dos actividades tan necesarias como saludables para las personas y las sociedades. Más risas y más periodismo siempre hacen el mundo más vivible, amable y disfrutable. ¡Pedazo de primer domingo de mayo!

Conviene recordar que tal día como hoy, pero de 2018, la banda terrorista ETA anunciaba su disolución y el "final de su trayectoria" después de 50 años en los que asesinaron a más de 900 personas y dejaron más de 6.000 heridos. Otro 3 de mayo, aunque de 1985, los miembros del G8 se reunían en Bonn ―que era la capital de Alemania Occidental― y se comprometían a seguir trabajando por la paz, la libertad, la democracia, la justicia social y la prosperidad. Han pasado 41 años y el orden mundial ha cambiado mucho. Seguimos necesitando lo mismo y cada vez más.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 0,6 Es el tanto por ciento que ha crecido la economía española en el primer trimestre de 2026, un 0,6%. Ha subido impulsada por la creación de empleo y la fortaleza del consumo. Dicen los economistas que se trata de un crecimiento estable a pasar de la desaceleración del 0,2% con respecto al cierre del año 2025. Y explican que la tasa interanual se ha situado en el 2,7%, una décima por encima que el trimestre anterior a pesar del contexto marcado por la guerra en Oriente Próximo y la volatilidad en el precio de los suministros energéticos. No es para tirar cohetes pero es una buena noticia.

Patti Smith, Princesa de la rebeldía Patricia Lee Smith, nacida en Chicago hace 79 años ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 por "plasmar la rebeldía del individuo". Patti Smith ha publicado una veintena de libros, poemas y, recientemente, sus memorias. La periodista Cristina Pérez destaca de ella su "inspiración desde Lorca a Picasso" así como el "respaldo del público español en su trayectoria". Y Javier Villuendas, también del área de Cultura, escribe que Patti Smith es la hija pródiga de un santo que no se parecía a su familia. La musa del punk es la decimocuarta mujer que obtiene este premio. El jurado se lo ha concedido "por su impetuosa creatividad, que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva". Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 por "plasmar la rebeldía del individuo" Cristina Pérez

Tsunami de voluntarios por la visita papal Entre el 6 y el 12 de junio, el papa León XIV visitará España. Se prevén más de un millón y medio de personas sólo en los actos de Madrid, donde pasará cuatro días. Luego irá a Barcelona y a Canarias. Pues bien, en la capital se han desbordado las más optimistas de las previsiones cuando pidieron voluntarios para organizar los actos. Son más de 18.000 personas las que se han inscrito para echar una mano "en lo que sea". El comité organizador ya ha cerrado el cupo principal de voluntariado tras superar en un 50% las estimaciones iniciales de participación. Hemos estado con algunos de ellos en una parroquia del sur de Madrid. Su entusiasmo es contagioso, aviso. Más de 18.000 voluntarios preparan la visita del papa León XIV en la capital: "Madrid ha respondido de forma brutal" Santiago Riesco Pérez

Mejoran las relaciones entre España y México "México es para España un país hermano", dijo el jueves el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en su llegada a México en viaje oficial. Y esto, que parece una obviedad, es una gran noticia después de que las relaciones entre España y México hayan vivido una crisis durante los últimos años por los agravios de la conquista de América. Albares se ha reunido con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y la ha invitado a la Cumbre iberoamericana que tendrá lugar en Madrid el 4 y 5 de noviembre de este 2026. Albares destaca la "buena salud" de la relación con el Gobierno de Sheinbaum y México habla de una "nueva etapa" RTVE.es

Sentido común en el uso de antibióticos Esta semana, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha suprimido los formatos grandes de antibióticos para evitar así los usos inadecuados y controlar las superbacterias. El sentido común por fin ha entrado en este asunto para reducir los excedentes de estos fármacos en los hogares y poner algo de freno a la automedicación, entre otras cosas. Para darlos a conocer y borrar cualquier sombra de incertidumbre, la agencia ha puesto en marcha una campaña informativa dirigida a tres públicos clave: profesionales sanitarios y farmacéuticos, pacientes e industria. Todos los detalles, pinchando en la noticia. España suprime los formatos grandes de antibióticos para evitar usos inadecuados y controlar las superbacterias RTVE.es / EFE

Un paso más hacia la conciliación Y en vísperas de la fiesta del Día Internacional de los Trabajadores, el Tribunal Supremo determinaba en una sentencia judicial pionera: el permiso para ausentarse por motivos familiares debe pagarse. Esta decisión del Alto Tribunal ha venido a recordar que estos permisos derivan de una directiva europea que busca favorecer la conciliación. En resumen, que hay que pagar los días que uno no puede ir a trabajar por motivos familiares. Eso sí, el límite es de cuatro días al año. Y no hace falta que lo incluya el convenio colectivo. Es un derecho. El Supremo determina que el permiso para ausentarse por motivos familiares debe pagarse RTVE.es

Liberad a Timmy Pero la historia más espectacular tuvo su desenlace el martes con la liberación de Timmy, la ballena jorobada que había quedado varada durante un mes en la costa alemana del Báltico. Timmy fue transportada hacia aguas del mar del Norte en una gabarra especial ―de 50 metros de eslora― que ha funcionado como un dique flotante sumergible. Dos veterinarias daban su visto bueno al transporte del animal tras evaluar su salud y lo hemos contado en la tele, con vídeo, en la radio y en la web, con vídeo y texto. Transportan hacia mar abierto a la ballena jorobada que quedó varada en la costa alemana RTVE.es/ Agencias

Burgos retoma el servicio de autobuses Y de Alemania a Burgos, donde el servicio público de autobuses urbanos ha anunciado que el lunes se recuperará la normalidad tras el grave incendio que acabó con 38 de sus vehículos. Nuestra compañera Lucía Rodil, de la redacción de RTVE en Castilla y León, cuenta que el servicio será gratuito durante un mes y medio, que van a funcionar todas las líneas salvo la 15 ―porque no hay minibuses que puedan entrar al casco histórico― y que la recuperación ha sido posible porque el Ayuntamiento de Madrid ha donado 40 autobuses en un gesto solidario que ha acercado un poco más a los vecinos de estas dos ciudades. Burgos recupera el lunes el servicio de autobuses, que será gratuito un mes y medio Lucía Rodil (RTVE Castilla y León)

Un cacereño, campeón de Escalada en Hielo En Plasencia, concretamente en el Cereza Wall, entrena la selección absoluta española de Escalada en Hielo y Drytooling, unas disciplinas deportivas poco conocidas en las que el extremeño Jorge Veiga es campeón de Europa y subcampeón del mundo. Jorge Veiga, estrella revelación de Escalada en Hielo y Drytooling Eulalia N. González - RTVE Extremadura Eulalia N. González, compañera de RTVE Extremadura, nos presenta a esta joven estrella nacida en Hervás hace 20 años con un vídeo y un texto que nos acercan estos deportes en los que somos tan buenos y no lo sabíamos.

Las buenas noticias en RNE Dice el refrán que "al que madruga, Dios le ayuda". No está demostrado, lo que sí es seguro es que de lunes a viernes, Elena Jiménez nos cuenta "La buena noticia del día" a las 06.25 de la mañana en el programa de Juanra Lucas, en Las Mañanas de RNE. Es un minuto de radio para empezar el día con alegría y ver el mundo de otro color. Estas son las cinco píldoras que nos ha regalado esta semana. 01.42 min El nacimiento de un Martín Pescador de Guam abre la esperanza para salvar la especie Un ejemplar de Martín Pescador de la isla de Guam ha nacido en el zoológico de San Antonio, Texas. Actualmente solo existen 150 individuos bajo cuidado humano tras desaparecer de su hábitat natural. Los expertos buscan mantener la diversidad genética necesaria para reintroducir la especie en un futuro cercano. 01.18 min Maialen Beloki hará historia como la primera directora del Festival de San Sebastián El Festival de Cine de San Sebastián tendrá por primera vez a una mujer al frente. Maialen Beloki ha sido elegida por unanimidad para dirigir el prestigioso certamen internacional a partir del año 2027. Beloki es subdirectora del festival desde el año 2016. Su nombramiento supone un hito histórico tras 74 años de trayectoria del evento cultural. 01.16 min Leo y Adrián, pioneros en recibir un tratamiento histórico para la piel de mariposa Dos pacientes han recibido por primera vez una terapia génica pionera para tratar la piel de mariposa en Andalucía. Esta enfermedad genética provoca una extrema fragilidad cutánea y heridas constantes que resultan muy dolorosas. Este avance médico representa una esperanza real para mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta dolencia. 01.07 min Una ballena yubarta y su cría sorprenden con sus saltos en la costa de El Hierro Una ballena jorobada y su ballenato han sido avistados realizando espectaculares acrobacias en la playa de Arenas Blancas. La veterinaria Olga Varela grabó la escena, que duró unos 25 minutos en aguas de Canarias. Estos cetáceos son conocidos por su capacidad para realizar saltos de hasta 16 metros de altura. 00.57 min Científicos de Stanford descubren el interruptor cerebral que apaga el dolor crónico Investigadores de la Universidad de Stanford han identificado un circuito neuronal que funciona como un interruptor para el dolor crónico. El estudio, publicado en Nature, mapea un bucle entre la médula espinal y la corteza cerebral. Este avance permitirá desarrollar fármacos de precisión que eliminen el riesgo de adicción asociado a los opioides.