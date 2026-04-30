Burgos recupera el lunes el servicio de autobuses, que será gratuito un mes y medio

Los 40 autobuses cedidos por Madrid empezarán a circular en Burgos el próximo lunes 4 de mayo. El servicio de transporte urbano será gratuito durante un mes y medio, mientras se instalan y ponen a punto las conexiones de los nuevos sistemas de cobro. La ciudad recuperará así la normalidad tras el incendio en las cocheras municipales el pasado día 20 de abril.

El pleno municipal refrendará la decisión de dejar de cobrar el transporte temporalmente, pero existe consenso de los grupos, hay "unanimidad política", según ha explicado esta mañana en rueda de prensa la alcaldesa Cristina Ayala.

El coste de esta medida asciende a 375.000 euros, que es lo que el consistorio recaudaría en ese tiempo con el servicio ordinario. Es un "esfuerzo económico" que se suma a las pérdidas causadas por el incendio. La Junta de Gobierno local ha acordado además la licitación por un contrato de emergencia de los sistemas de cobro que se instalarán en los vehículos de la EMT por un valor de "algo más de 800.000 euros".

A medio plazo, ha explicado la alcaldesa, se incorporará la opción de pago con tarjeta. A diferencia de lo sucedido con los vehículos, no se han encontrado estos aparatos como opción de segunda mano en otras provincias de la península.

01.00 min Burgos recibe los 40 autobuses cedidos por Madrid

Ni minibuses ni articulados La flota de autobuses urbanos de Burgos consta de 75 autobuses, de los que 58 salen cada día. Con la incorporación de los autobuses cedidos, se ganan vehículos: habrá 16 más que antes del incendio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ninguno de los buses es ya articulado, de modo que algunas líneas tendrán que ser reforzadas en algunos tramos horarios para acoger la misma cantidad de viajeros. El próximo lunes se restablece la circulación completa salvo una línea, la 15, que es la que recorre el centro histórico. En ese caso, el transporte lo tienen que realizar minibuses y tras el siniestro no hay ninguno disponible ni tampoco se han podido encontrar en el mercado por el momento. La alcaldesa ha subrayado que la prioridad era restablecer el servicio cuanto antes, aunque ha advertido que no se podrá ofrecer exactamente igual. "El hecho de que podamos salvar la situación del transporte no quiere decir que volvamos a estar como estábamos el 20 de abril, en la ciudad de se ha producido una catástrofe de muchos millones de euros y no volvemos a la situación previa al incendio".