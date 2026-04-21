Un incendio sin heridos quema 39 autobuses urbanos en Burgos y obliga a suspender seis líneas
- El fuego se originó a las 2:12 h. de la madrugada y quedó controlado a las 3:40
- El siniestro ha inutilizado la mitad de la flota y funcionan servicios mínimos
Un grave incendio declarado a las 2:12 h. de esta madrugada ha devorado las cocheras del servicio municipal de autobuses urbanos de Burgos. No ha causado daños personales, tan solo un trabajador de los seis que estaban presentes en aquel momento ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Burgos por inhalación de humo.
Por el momento se desconocen las causas del siniestro. El único empleado herido leve consiguió salvar de las llamas varios autobuses, mientras el incendio devoraba la mitad de la flota. 39 vehículos han resultado afectados por el fuego. Solo se han salvado las oficinas del complejo.
Suspendidas seis líneas
La cubierta de las cocheras ha quedado completamente hundida y algunos vehículos gravemente dañados. Eso ha impedido que el servicio funcionara esta mañana como es habitual. Se han suspendido seis líneas: 7, 9, 10, 15, 20 y 23. El Servicio de Movilidad y Transporte de la ciudad está operando con servicios mínimos desde las 5:30 h.
La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha explicado a través de su cuenta en la red social X que el aviso del incendio se recibió a las 2:12 horas y que los bomberos lo dieron por controlado a las 3:40 h. Ayala ha calificado de "muy cuantiosos" los daños económicos que ha provocado el siniestro.