Un incendio sin heridos quema 39 autobuses urbanos en Burgos y obliga a suspender seis líneas

Un grave incendio declarado a las 2:12 h. de esta madrugada ha devorado las cocheras del servicio municipal de autobuses urbanos de Burgos. No ha causado daños personales, tan solo un trabajador de los seis que estaban presentes en aquel momento ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Burgos por inhalación de humo.

Por el momento se desconocen las causas del siniestro. El único empleado herido leve consiguió salvar de las llamas varios autobuses, mientras el incendio devoraba la mitad de la flota. 39 vehículos han resultado afectados por el fuego. Solo se han salvado las oficinas del complejo.

39 autobuses urbanos han resultado afectados por el fuego EFE / Santi Otero