Transportan hacia mar abierto a la ballena jorobada que quedó varada en la costa alemana

La ballena jorobada que quedó varada durante un mes en la costa alemana del mar Báltico se dirige en una gabarra hacia aguas del mar del Norte, después de que en la noche del martes a este miércoles se uniera a la operación de salvamento el remolcador 'Robin Hood'.

Según ha informado la televisión alemana NTV, el 'Robin Hood' ha remolcado la barcaza que transporta al cetáceo, que mide 12,35 metros de largo, pesa unas 12 toneladas y a la que se ha apodado "Timmy", hasta que la también embarcación remolcadora "Fortuna B" ha tomado el relevo.

Este miércoles, según recoge la página de Internet VesselFinder, que rastrea la posición en tiempo real de las embarcaciones del mundo entero, el "Fortuna B" se alejaba de la costa del estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania, en el noreste germano.

La embarcación se acerca en su trayectoria a las orillas de Dinamarca y del norteño estado federado alemán de Schleswig-Holstein.

La operación de salvamento resulta de una iniciativa privada financiada por los empresarios Walter Gunz, cofundador de la cadena de distribución de electrónica de consumo MediaMarkt, y Karin Walter-Mommert, conocida en el sector de los deportes ecuestres.

Este martes ha tenido lugar el momento decisivo en la liberación de "Timmy" cuando entró en la gabarra, una embarcación especial de 50 metros de eslora, que funciona como un dique flotante sumergible.

Dos veterinarias han dado su visto bueno al transporte del animal, al considerar que su condición de salud lo permitía, según ha informado el martes el ministro de Medio Ambiente de Mecklemburgo-Antepomerania, Till Backhaus.

José Luis Crespo, responsable de conservación de la Fundación Oceanogràfic, ha explicado que "el hecho de estar varada en la playa compromete mucho la supervivencia de la ballena, pero siempre queda ese porcentaje de esperanza por el que los equipos están trabajando en mover al cetáceo".