Rafa Jódar - Jannik Sinner: hora y dónde ver hoy el partido de tenis del Mutua Madrid Open 2026

La Caja Mágica se viste de gala este miércoles para albergar el duelo más esperado de los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026. Sobre la pista central se verán las caras dos realidades distintas del circuito: Jannik Sinner, actual número uno del ranking ATP, frente al joven Rafa Jódar, la gran revelación del torneo y del tenis español.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos, una cita a la que el madrileño llega con un mayor desgaste físico tras imponerse con solvencia en su último compromiso ante el checo Vit Kopriva.

00.31 min Sinner, antes de medirse por primera vez a Jódar: "Es un gran talento"

"Hay que estar centrado en lo que haces" A sus 19 años, Jódar está rompiendo todos los moldes en Madrid. El tenista, que ha desarrollado gran parte de su juego reciente en las pistas de Estados Unidos, ha demostrado una rápida adaptación a la tierra batida, sumando ya 12 victorias en esta superficie en lo que va de temporada. Su trayectoria en este Masters 1000 es histórica, siendo el único representante español que sobrevive en el cuadro. Para Jódar, este partido no es solo una oportunidad de alcanzar las semifinales, sino una prueba de fuego ante el mejor del mundo. Según declaraciones recogidas por la Agencia EFE, el madrileño mantiene la calma: "Tendré mis opciones si hago las cosas bien; hay que estar centrado en lo que haces más que en el rival". Por el otro lado de la red, Jannik Sinner llega tras una sólida victoria ante Cameron Norrie. El italiano, aunque favorito, se enfrenta a un rival que cuenta con el apoyo incondicional de la grada.