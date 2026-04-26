'Abandonados', una emocionante historia sobre los perros que nos vemos obligados a dejar atrás

Abandonados (Astiberri), del guionista David Muñoz y el dibujante Tirso Cons, narra la historia de una mujer de 70 años que, tras la muerte de su hijo, se hará cargo de su perro, Valiente. Y aunque al principio acepta la situación a regañadientes, el animal conseguirá hacerla muy feliz. Pero, poco después, un accidente en una central nuclear la obligará a abandonar su casa y al perro, que quedará atrapado en la zona de exclusión. Ella intentará recuperar a Valiente de todas las formas posibles mientras este lucha por sobrevivir tras la valla que rodea la zona contaminada. Una situación que se convertirá en un nuevo principio para ambos.

David nos explica cómo nació esta emocionante historia: "Empecé a pensar en Abandonados leyendo un artículo sobre los animales que fueron abandonados tras el accidente nuclear de Fukushima, en Japón, pero por desgracia esto es algo que ocurre a menudo cuando se produce una catástrofe de cualquier tipo. Y bueno, no solo cuando hay una catástrofe. Hace solo unos días leí un artículo que te partía el alma sobre los animales que se han quedado sin dueños en Estados Unidos después de que estos hayan sido deportados por esa aberración que es el ICE. Hay muchas situaciones en las que los dueños de mascotas nos vemos obligados a dejarlas atrás como si no fueran lo que son, o sea, miembros de nuestra familia".

Una historia tan triste como bella que tiene un mensaje esperanzador, como nos comenta Tirso: "Sí. David bromea sobre ello a menudo. Es su único comic que termina bien. Entendiendo por bien, como la esperanza y la resiliencia. Ser capaces de recomponernos y seguir siendo capaces de ver lo bonito en el mundo. Porque también está ahí. Saber que los vínculos, si son profundos no desaparecen, se transforman para acompañarnos de una manera u otra el resto de nuestras vidas. Ser capaces de perdonarnos y mejorar".

"Al final el propio proceso de hacer este comic fue muy largo y viajó por muchos momentos personales tanto de David como míos que van dejando rastro en todo -añade el dibujante-. Es imposible conseguir la sinergia sin haber compartido muchos espacios comunes: la depresión, la perdida y la desilusión social. Terminar el libro así, además del poso esperanzador que tratamos de dejar, era una necesidad para nosotros mismos. No renunciar".

Página de 'Abandonados' (Astiberri)

"Siempre sufren los más débiles" Preguntamos a David si los protagonistas son una anciana y un perro porque los débiles son los que lo tienen más complicado para sobrevivir y poder reiniciar su vida. "Sí que es cierto que siempre, como es lógico, quienes sufren más son los más débiles. Y eso es algo que está presente en el cómic. Pero la razón de elegir como protagonista a una persona mayor fue que quería contar la historia de alguien, que después de haber sufrido mucho en la vida (y también de haber hecho sufrir; no es una santa, es un ser humano, y, como todos, también ha cometido errores), se ha quedado digamos que atascada en un duelo paralizante que le impide disfrutar de la vida, y cómo, gracias a lo que le ocurre, consigue recuperar las ganas de vivir". "No es así de sencillo, claro, sobre todo porque yo no creo que ninguna pérdida grave pueda ser superada nunca del todo (ni siquiera creo que deba serlo), y cuando hablamos de duelos no valen las "recetas" genéricas. Cada persona lo vive de una manera totalmente distinta. Me da cierto pudor tratar estos temas porque claro, solo puedo hablar desde mi propia experiencia, que es la que he trasladado al cómic". Lo peor es que, como nos recuerda Tirso, las posibilidades de cualquier tipo de desastre siguen muy presentes: "Sea nuclear, político, bélico (por mencionar solo los que provocamos nosotros mismos), la cuestión más allá de cómo hemos llegado a eso, es como nos comportamos como sociedad tras ello. De eso también hablamos aquí. De cómo reducimos a números y daños las vidas. Animales, pero también ancianos". Página de 'Abandonados' (Astiberri)

"Nos resulta difícil vivir el presente y disfrutarlo" Preguntamos a David por la protagonista de la que, curiosamente, nunca sabemos el nombre: ""Una razón para tener a protagonistas ancianos -añade David-, es que otra de las cosas de las que quería hablar en el cómic es de lo difícil que nos resulta a los seres humanos vivir en el presente y disfrutarlo. La mayoría de nosotros no paramos de rumiar el pasado, cebándonos en nuestros errores, ya sean reales o imaginados, y de imaginar catástrofes futuras que casi nunca llegan a ocurrir. Y claro, la catástrofe definitiva es la muerte. Es fácil obsesionarse con ella, tanto, que puede llegar a paralizarte, sobre todo si empiezas a tener achaques o llegas a una edad. Es paradójico, pero a veces, cuanto menos te queda por delante, más difícil te resulta disfrutarlo". "Pero los perros (y en general los animales), viven en el presente -añade el guionista-, no son conscientes de que pronto, casi siempre mucho antes que nosotros, ya no estarán aquí. Por eso en un momento dado en el cómic se dice que sería bonito que, al menos en ese aspecto, supiéramos vivir como perros. Y la llegada de Valiente a la vida de la protagonista le cambia la vida. Primero, porque las mascotas te producen un subidón de oxitocina, la que llaman la hormona de la felicidad. Y luego, porque, como sabemos todos los que hemos pasado por una depresión, vernos obligados a ocuparnos de otro ser vivo, tener horarios, salir a la calle, pasear, etc. es una terapia estupenda". "O sea, que sí, que los animales nos pueden cambiar la vida a mejor, aunque, como todo en la vida, también tengan sus aspectos negativos. Sobre todo, que vivan tan poco. Son el memento mori definitivo. Por eso tengo mascotas. Ahora convivo con dos gatos y he tenido perros. Me resistí durante años a tener mascotas porque sabía la pena que me daría perderlas, pero por fin me rendí y ya no he parado de convivir con ellas", concluye el guionista. Página de 'Abandonados' (Astiberri)

"La idea inicial era dibujar un perro lobo" Preguntamos a Tirso por la elección de la raza del perro protagonista: "Valiente es un husky que es una raza con un equilibrio más fuerte entre lo domestico y lo instintivo. La idea inicial era hacer un perro lobo, mestizo, pero al final la máscara del pelaje reconocible para Valiente ayudaba a su caracterización y su expresividad. Jugó un papel estratégico a nivel artístico, por decirlo de alguna manera. También nos interesaba que fuera un perro físicamente fuerte y grande para contrastar con la fragilidad de Ella. Y su manera de enfrentarse al Abandono es… como se ve en el comic. ¡Con instinto!" En cuanto a si tiene mascota, Tirso nos confiesa: "Ya no. Desde que falleció mi último perro Usagi (que me acompaño la mayor parte de mi vida en mi etapa de dibujante, 14 años) no he adoptado otro. Cambios de residencia, y probablemente no estar preparado para ello, han condicionado la decisión. Pero creo que pronto habrá adopción en casa". Página de 'Abandonados' (Astiberri)

"Los protagonistas no están nada idealizados" En cuanto a otros temas que destacaría sobre el cómic, David asegura: "Pues... quizá que hay algo que no se comenta mucho del cómic, y es que los protagonistas no están nada idealizados. Como decía antes, intentamos que, ante todo, fueran personas con las que pudiéramos empatizar. Y eso implica que no debían ser perfectas. De hecho, la gran revelación del último tramo de la historia tiene que ver con algo que ha hecho la protagonista de lo que sea avergüenza. También me gusta que ella, aunque esté atascada en un doble duelo, sea una persona que ha encontrado un cierto equilibrio y no es del todo infeliz. Eso sí, tiene miedo a implicarse en nuevas relaciones (con seres humanos) que la puedan causar dolor, pero ha construido un "mini mundo" para si misma, sobre todo tras la llegada de Valiente, en el que se siente bien". "Creo que los animales viven la vida de otra manera -añade el guionista-. Y creo que mejor. A mí me ha costado años de terapia superarlo, y creo que no lo he conseguido del todo, pero vivir por un lado en la rumiación perpetua, y por otro en la angustia ante la certeza de la muerte, no es vivir. ¡Pero vaya, que ya me gustaría a mí tener tan claras las cosas como mis personajes!". Página de 'Abandonados' (Astiberri)

Un estupendo dibujante Tirso Cons es uno de los mejores dibujantes españoles y, a pesar de estar muy liado con sus encargos para el cómic norteamericano, ha sacado tiempo para terminar este cómic: "No he modificado demasiado mi estilo para este trabajo, salvo adaptar la forma al tono de la historia (¡no hay tipos musculosos!). Aunque mi idea inicial SÍ era adaptarlo mucho más, algo más sencillo gráficamente, con colores planos (aunque la idea de paleta cromática se mantuvo). Lo que pasa es que, al trabajar sin plazos, uno acaba recreándose. Porque un matiz importante es que este comic lo hicimos por nuestra cuenta, para nosotros, sin pensar en editores, sin saber como lo publicaríamos. Usando nuestro tiempo libre a lo largo de mas de siete años. Por eso no fue complicado mantener el ritmo, todo lo contrario, lo que parecía es que jamás lo publicaríamos". "Yo estuve a punto de dejar los comics antes de empezar este proyecto y lo asumible como mi canto de cisne -nos confiesa el dibujante-. Hacer un comic como me dé la gana. Éramos David y yo contra el mundo. Y mi parte, claro, toma más tiempo. Luego casi cerca de terminarlo, me fichó DC Comics (dos años sin poder salir del tablero y retomarlo), hasta que encaje el hueco para rematarlo, en 2025". En cuanto a lo de dibujar tantos perros, Tirso nos comenta: "Dibujar perros, como humanos o caballos, es cuestión de entenderlos anatómicamente, observarlos conductualmente y canalizar lo que quieres que transmitan. No quería caricaturas, pero no quería romper los códigos visuales de la obra. Hay cierta “amabilidad” en el dibujo que es deliberada. Donde mecer la crueldad real, para ayudarnos a transitarla. Los perros no hablan, pero tenía que expresar sin desdibujarse. Síntesis y algo de exageración, pero conservar su esencia real. Y no sé cuántos perros he dibujado. ¿En el comic? ¿en la vida? Seguirán siendo pocos". Sobre por qué han elegido el formato apaisado, Tirso asegura: "Todas las decisiones se tomaron por algo, pero es posible que se hayan mantenido por otra razón. Lo del formato apaisado fue porque pensábamos sacarlo en digital, pero después porque me gustó para la narrativa y el tempo de la historia. No hemos sabido que iba a ser de esos siete años de trabajo aquí y allí hasta el año pasado. Suena a tópico, pero era una obra para nosotros. Para mí, más concretamente una catarsis. He vuelto al medio gracias a ella. Ha sido mi largo duelo". Destacar también los bellos colores, que ayudan a transmitir la parte sentimental de la historia: "El color es esencial en la obra -nos comenta Tirso-. La paleta cromática de todo el comic estaba hecha por escenas en la fase de layout. La historia empieza en primavera y termina en primavera. La evolución cromática, así como del clima y las emociones juegan un papel narrativo propio. Se empieza además de día, un día azul y despejado, y se termina con los tonos amarillentos previos al atardecer. En ciertos momentos el color se desnaturaliza para expresar emociones. Creo que es el proceso que más disfruté del comic. También porque era la recta final, y ya apremiaba avanzar e intentar terminarlo. Me salvó que Romina Molist me ayudó con las bases, algo que acelera mucho una parte del proceso. Si no se me habría hecho muy cuesta arriba tal esa recta final". Página de 'Abandonados' (Astiberri)